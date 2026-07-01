МАНДАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

МАНДАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - бывшие ко­ло­нии Гер­ма­нии и не­ко­то­рые вла­де­ния Ос­ман­ской им­пе­рии, пе­ре­дан­ные Ли­гой На­ций по­сле по­ра­же­ния этих стран в Пер­вой ми­ро­вой вой­не 1914-1918 годов в управ­ле­ние стра­нам-по­бе­ди­тель­ни­цам на ос­но­ве специального по­ру­че­ния, так называемого ман­да­та.

Ман­дат­ная сис­те­ма, уч­ре­ж­дён­ная в со­от­вет­ст­вии со статьей 22 Ста­ту­та Ли­ги На­ций , пред­став­ля­ла со­бой за­мас­ки­ро­ван­ную фор­му ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства и за­кре­п­ля­ла про­из­ве­дён­ное Бри­тан­ской им­пе­ри­ей, Фран­ци­ей и Япо­ни­ей ещё в го­ды вой­ны пе­ре­рас­пре­де­ле­ние в свою поль­зу ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. Ли­га На­ций обос­но­вы­ва­ла соз­да­ние сис­те­мы мандатных территорий ссыл­кой на то, что ко­ло­нии и за­ви­си­мые тер­ри­то­рии, ли­шив­шие­ся в ре­зуль­та­те вой­ны управ­ле­ния со сто­ро­ны Гер­ма­нии и Ос­ман­ской им­пе­рии, «на­се­ле­ны на­ро­да­ми, ещё не спо­соб­ны­ми са­мо­стоя­тель­но ру­ко­во­дить со­бой в осо­бо труд­ных ус­ло­ви­ях со­вре­мен­но­го ми­ра», и по­то­му вновь долж­ны быть по­став­ле­ны под управ­ле­ние ве­ду­щих дер­жав.

Мандатные территории раз­де­ля­лись на 3 груп­пы - «А», «В» и «С».

Мандатные территории груп­пы «А» фор­маль­но бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны как го­су­дар­ст­ва, име­ли своё гра­ж­дан­ст­во и административный ап­па­рат, фак­ти­че­ски же все пра­ва в об­лас­ти за­ко­но­да­тель­ст­ва, внутренней по­ли­ти­ки и внеш­них сно­ше­ний стран этой груп­пы на­ходи­лись в ру­ках управ­ляю­ще­го го­су­дар­ст­ва - ман­да­та­рия, в ком­пе­тен­цию ко­то­ро­го вхо­ди­ло так­же оп­ре­де­ле­ние мо­мен­та, ко­гда дан­ная тер­ри­то­рия ока­жет­ся «...спо­соб­ной са­ма ру­ко­во­дить со­бой». К мандатным территориям груп­пы «А» от­но­си­лись Ирак, Па­ле­сти­на и Тран­си­ор­да­ния (ман­да­та­рий Ве­ли­ко­бри­та­ния), Си­рия и Ли­ван (ман­да­та­рий Фран­ция).

Мандатные территории груп­пы «В» под­ле­жа­ли управ­ле­нию не­по­сред­ст­вен­но го­су­дар­ст­вом-ман­да­та­ри­ем (при со­блю­де­нии оп­ре­де­лён­ных ус­ло­вий). В эту груп­пу мандатных территорий вхо­ди­ли часть Ка­ме­ру­на, часть То­го и Тан­гань­и­ки (ман­да­та­рий Ве­ли­ко­бри­та­ния), часть Ка­ме­ру­на и часть То­го (ман­да­та­рий Фран­ция), Ру­ан­да-Урун­ди (ман­да­та­рий Бель­гия).

Мандатные территории груп­пы «С» управ­ля­лись пол­но­стью по за­ко­нам го­су­дар­ст­ва-ман­да­та­рия «в ка­че­ст­ве со­став­ной час­ти его тер­ри­то­рии», что оз­на­ча­ло по су­ще­ст­ву ан­нек­сию этих тер­ри­то­рий. Эта груп­па вклю­ча­ла Юго-Западную Аф­ри­ку (ман­да­та­рий Южно-Африканский Со­юз), бывшую германскую Но­вую Гви­нею (ман­да­та­рий Ав­ст­ра­лия), Западный Са­моа (ман­да­та­рий Но­вая Зе­лан­дия), Нау­ру (кол­лек­тив­ный ман­да­та­рий Ав­ст­ра­лия, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Но­вая Зе­лан­дия) и ти­хо­оке­ан­ские ост­ро­ва - Ка­ро­лин­ские, Ма­ри­ан­ские, Мар­шал­ло­вы (ман­да­та­рий Япо­ния).

Ко­ло­ни­аль­ное вла­ды­че­ст­во го­су­дарств-ман­да­та­ри­ев над тер­ри­то­рия­ми групп «В» и «С» по су­ще­ст­ву бы­ло без­гра­нич­ным. Фор­маль­но, со­глас­но Ста­ту­ту Ли­ги На­ций, там за­пре­ща­лись ра­бо­тор­гов­ля, тор­гов­ля ору­жи­ем и ал­ко­го­лем; го­су­дар­ст­ва, имев­шие ман­дат, бы­ли обя­за­ны «га­ран­ти­ро­вать сво­бо­ду со­вес­ти и ре­ли­гии без иных ог­ра­ни­че­ний, кро­ме тех, ко­то­рые мо­жет на­ло­жить со­хра­не­ние пуб­лич­но­го по­ряд­ка и до­б­рых нра­вов», не стро­ить ук­ре­п­ле­ний, во­енных или морских баз и не обу­чать ко­рен­ное на­се­ле­ние во­енному де­лу.

По­сле Вто­рой ми­ро­вой вой­ны 1939-1945 годов ман­дат­ная сис­те­ма бы­ла за­ме­не­на сис­те­мой опе­ки ООН (смотри в статье По­до­печ­ные тер­ри­то­рии).

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