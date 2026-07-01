МАНДАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
МАНДАТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - бывшие колонии Германии и некоторые владения Османской империи, переданные Лигой Наций после поражения этих стран в Первой мировой войне 1914-1918 годов в управление странам-победительницам на основе специального поручения, так называемого мандата.
Мандатная система, учреждённая в соответствии со статьей 22 Статута Лиги Наций, представляла собой замаскированную форму колониального господства и закрепляла произведённое Британской империей, Францией и Японией ещё в годы войны перераспределение в свою пользу колониальных владений. Лига Наций обосновывала создание системы мандатных территорий ссылкой на то, что колонии и зависимые территории, лишившиеся в результате войны управления со стороны Германии и Османской империи, «населены народами, ещё не способными самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира», и потому вновь должны быть поставлены под управление ведущих держав.
Мандатные территории разделялись на 3 группы - «А», «В» и «С».
Мандатные территории группы «А» формально были организованы как государства, имели своё гражданство и административный аппарат, фактически же все права в области законодательства, внутренней политики и внешних сношений стран этой группы находились в руках управляющего государства - мандатария, в компетенцию которого входило также определение момента, когда данная территория окажется «...способной сама руководить собой». К мандатным территориям группы «А» относились Ирак, Палестина и Трансиордания (мандатарий Великобритания), Сирия и Ливан (мандатарий Франция).
Мандатные территории группы «В» подлежали управлению непосредственно государством-мандатарием (при соблюдении определённых условий). В эту группу мандатных территорий входили часть Камеруна, часть Того и Танганьики (мандатарий Великобритания), часть Камеруна и часть Того (мандатарий Франция), Руанда-Урунди (мандатарий Бельгия).
Мандатные территории группы «С» управлялись полностью по законам государства-мандатария «в качестве составной части его территории», что означало по существу аннексию этих территорий. Эта группа включала Юго-Западную Африку (мандатарий Южно-Африканский Союз), бывшую германскую Новую Гвинею (мандатарий Австралия), Западный Самоа (мандатарий Новая Зеландия), Науру (коллективный мандатарий Австралия, Великобритания и Новая Зеландия) и тихоокеанские острова - Каролинские, Марианские, Маршалловы (мандатарий Япония).
Колониальное владычество государств-мандатариев над территориями групп «В» и «С» по существу было безграничным. Формально, согласно Статуту Лиги Наций, там запрещались работорговля, торговля оружием и алкоголем; государства, имевшие мандат, были обязаны «гарантировать свободу совести и религии без иных ограничений, кроме тех, которые может наложить сохранение публичного порядка и добрых нравов», не строить укреплений, военных или морских баз и не обучать коренное население военному делу.
После Второй мировой войны 1939-1945 годов мандатная система была заменена системой опеки ООН (смотри в статье Подопечные территории).