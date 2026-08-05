МАНДАТНАЯ СИСТЕМА
Мандатная система (фр. Societe des Nations, англ. League of Nations, нем. Volkerbund) — созданная после Первой мировой войны 1914—1918 система управления владениями Османской империи на Ближнем Востоке и колониями Германии для их подготовки к независимости «в особо трудных условиях современного мира» («strenuous conditions of the modern world»). Мандатариями должны были стать «передовые нации» (ст. 22 Устава Лиги Наций). Мандаты, которые выдавались Лигой Наций, были разделены на три группы: А — бывшие османские владения: Cирия, Ливан (Франция), Палестина, Трансиордания, Месопотамия (Великобритания); B — бывшая Германская Центральная Африка: Британское Того, Французское Того, Британский Камерун, Французский Камерун, Руанда-Урунди (Бельгия), Танганьика (Великобритания); C — бывшая Германская Юго-Западная Африка и тихоокеанские острова: Юго-Западная Африка (Южноафриканский союз), Японский Тихоокеанский мандат, Новая Гвинея (Австралия), Науру (Австралия, Великобритания, Новая Зеландия), Западное Самоа (Новая Зеландия).
Группа А считалась наиболее подготовленной к самоуправлению и независимости. В группе B требовалось обеспечить свободу совести, запрет торговли рабами, оружием и алкоголем, свободу торговли, гарантии от милитаризации. Группа С должна была управляться по законам страны-мандатария, с учетом интересов коренного населения.
После упразднения Лиги Наций в 1946 мандатные территории А получили независимость (вместо еврейского и арабского государств в Палестине в итоге в 1948 был создан только Израиль), мандатные территории B и С стали подопечными территориями Организации Объединенных Наций и также постепенно стали независимыми.
Лит.: Abendroth W. Die volkerrechtliche Stellung der B- und C-Mandate. Breslau, 1936; Callaghan M. D. Mandates and Empire: The League of Nations and Africa, 1914—1931. Brighton–Portland (Ore.), 1999; Bruce S. D. Woodrow Wilson’s Colonial Emissary: Edward M. House and the Origins of the Mandate System, 1917—1919. Lincoln (Neb.), 2013; Pedersen S. The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire. Oxford, 2015. А. А. Исэров.