МАНДАТНАЯ СИСТЕМА

Мандатная система ( фр . Societe des Nations, англ . League of Nations, нем . Volkerbund) — созданная после Первой мировой войны 1914—1918 система управления владениями Османской империи на Ближнем Востоке и колониями Германии для их подготовки к независимости «в особо трудных условиях современного мира» («strenuous conditions of the modern world»). Мандатариями должны были стать «передовые нации» (ст. 22 Устава Лиги Наций). Мандаты, которые выдавались Лигой Наций , были разделены на три группы: А — бывшие османские владения: Cирия, Ливан (Франция), Палестина, Трансиордания, Месопотамия (Великобритания); B — бывшая Германская Центральная Африка: Британское Того, Французское Того, Британский Камерун, Французский Камерун, Руанда-Урунди (Бельгия), Танганьика (Великобритания); C — бывшая Германская Юго-Западная Африка и тихоокеанские острова: Юго-Западная Африка (Южноафриканский союз), Японский Тихоокеанский мандат, Новая Гвинея (Австралия), Науру (Австралия, Великобритания, Новая Зеландия), Западное Самоа (Новая Зеландия).

Группа А считалась наиболее подготовленной к самоуправлению и независимости. В группе B требовалось обеспечить свободу совести, запрет торговли рабами, оружием и алкоголем, свободу торговли, гарантии от милитаризации. Группа С должна была управляться по законам страны-мандатария, с учетом интересов коренного населения.

После упразднения Лиги Наций в 1946 мандатные территории А получили независимость (вместо еврейского и арабского государств в Палестине в итоге в 1948 был создан только Израиль), мандатные территории B и С стали подопечными территориями Организации Объединенных Наций и также постепенно стали независимыми.

Лит. : Abendroth W. Die volkerrechtliche Stellung der B- und C-Mandate. Breslau, 1936; Callaghan M. D. Mandates and Empire: The League of Nations and Africa, 1914—1931. Brighton–Portland (Ore.), 1999; Bruce S. D. Woodrow Wilson’s Colonial Emissary: Edward M. House and the Origins of the Mandate System, 1917—1919. Lincoln (Neb.), 2013; Pedersen S . The Guardians: The League of Nations and the Crisis of Empire. Oxford, 2015. А. А. Исэров.