КОМО

КОМО (Como) - го­род на се­ве­ре Ита­лии, в области Лом­бар­дия , административный центр провинции Ко­мо.

Рас­по­ло­жен в Лом­бард­ских Пре­даль­пах, на юго-западном бе­ре­гу озера Ко­мо. Население 87,4 тысяч человек (2009 год). Железнодорожный узел на ли­нии Ми­лан - Лю­церн (Швей­ца­рия). Порт на озере Ко­мо; фу­ни­ку­лё­ром свя­зан с посёлком Бру­на­те (на высоте 715 м).

Пред­по­ло­жи­тель­но пер­во­на­чаль­но кельтское по­се­ле­ние. Во II веке до нашей эры под­чи­нён рим­ля­на­ми. При Юлии Це­за­ре на мес­те Комо за­ло­жен го­род, по­лу­чив­ший на­зва­ние Но­вум Ко­мум (Novum Comum) и ста­тус му­ни­ци­пия. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­бе­гам германских пле­мён. В 774 году нашей эры за­хва­чен фран­ка­ми. С XII века на­ходил­ся в по­сто­ян­ном про­ти­во­стоя­нии с Ми­ла­ном, в 1-й половине XIV века пе­ре­шёл под власть ми­лан­ских пра­ви­те­лей. Один из пер­вых в Ита­лии цен­тров кни­го­пе­ча­та­ния (с 1470-х годов). С XVI века из­вес­тен как центр про­изводства шёл­ко­вых и шер­стя­ных пря­жи и тка­ней. В 1521 году за­хва­чен и раз­граб­лен ис­пан­ца­ми. С 1714 года под вла­стью австрийских Габс­бур­гов, в 1859 году во­шёл в со­став фор­ми­ро­вав­ше­го­ся итальянского го­су­дар­ст­ва. До конца XX века Комо - один из круп­ных ми­ро­вых цен­тров про­изводства шёл­ка.

Со­хра­ни­лись мно­го­численные по­строй­ки в ро­ман­ском сти­ле: воз­ве­дён­ные Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой кре­по­ст­ные сте­ны с въезд­ной баш­ней Пор­та-Тор­ре (около 1160 года), за­мок Кас­тель-Ба­ра­дел­ло (1159 год), от­ме­чен­ные чер­та­ми лом­бард­ской ар­хи­тек­ту­ры церк­ви Сан-Кар­по­фо­ро (1-я половина XI века; ап­си­да и крип­та - XII век), Сант- Аб­бон­дио (1050-1095 годы), Сан-Фе­де­ле (около 1120 года). К за­па­ду от площади Сан-Фе­де­ле - мно­го­численные средневековые и ре­нес­санс­ные особ­ня­ки. На площади Дуо­мо - ра­ту­ша Бро­лет­то (1215 год, фа­сад - XV век) с баш­ней Тор­ре- дель-Ко­му­не (1215 год, пе­ре­строе­на в 1435 году), городской со­бор (на мес­те романской ба­зи­ли­ки Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре; стро­ил­ся с 1396 года по про­ек­ту архитектора Л. де­льи Спа­ци; в 1426-1453 годах - под руководством архитектора Пьет­ро да Бред­жиа, с 1457 года - Ф. да Бон­ты, Л. Ска­ра­бо­ты; ку­пол - 1770 год, Ф. Юва­ра; на фа­са­де - скульп­тур­ные груп­пы 2-й половины XV века ра­бо­ты Дж. и Т. Ро­да­ри; в центральной не­фе - фламандские и итальянские шпа­ле­ры XVI-XVII веков, кар­ти­ны Б. Луи­ни и Г. Фер­ра­ри).

На­про­тив ап­си­ды со­бо­ра - не­оклас­сическое зда­ние городского опер­но­го те­ат­ра («Те­ат­ро Со­чиа­ле», 1811-1813 годы, арх. Дж. Ку­зи). На бе­ре­гу озера Ко­мо - не­оклас­сическая Вил­ла Оль­мо (1797 год, архитектор С. Кан­то­ни), Вил­ла Мель­ци (1808-1810 годы, архитектор Дж. Аль­бер­тол­ли) и «Тем­пио Воль­тиа­но» (1927 год, архитектор Ф. Фри­д­же­рио, Му­зей А. Воль­ты), сти­ли­зо­ван­ный под Вил­лу Ро­тон­да А. Пал­ла­дио . В Комо на­хо­дит­ся большая часть по­стро­ек Дж. Тер­ра­ньи: жи­лой дом «Но­во­ко­мум» (1927-1929 годы), па­мят­ник пав­шим (1931-1933 годы, совместно с А. Тер­ра­ньи), Ка­са-дель-Фа­шио (Ка­са-дель-По­по­ло, 1932-1936 годы), дет­ский сад (1935-1937 годы) и др. Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1872 год; в Па­лац­цо Джо­вио, XV-XVII века), ис­то­ри­че­ский имени Дж. Га­ри­баль­ди (1932 год), скульп­ту­ры (Вил­ла Кар­лот­та; 1747 год), шёл­ка (1990 год). Пи­на­ко­те­ка в Па­лац­цо Воль­пи (1989 год; зда­ние - 1622-1628 годы, архитектор С. Вен­ту­ри; про­из­ве­де­ния средневекового искусства, фламандской и лом­бард­ской школ, современных ху­дож­ни­ков), несколько ча­ст­ных ху­дожественных га­ле­рей. Вил­ла Оль­мо - ме­сто про­ве­де­ния вы­ста­вок, национальных и ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций и еже­год­но­го фес­ти­ва­ля «Му­зы­каль­ная осень на Вил­ле Оль­мо». Зоо­парк. Жен­ский бас­кет­боль­ный клуб «Пул Ко­мен­се» - 15-крат­ный чем­пи­он Ита­лии (1950-2004 годы), 2-крат­ный по­бе­ди­тель Ев­ро­ли­ги (1994-1995 годы).

Важ­ный центр при­клад­ной нау­ки. В Комо - объ­е­ди­нён­ный ин­но­ва­ци­он­ный на­учно-тех­нический центр «ICOMO - La Fabb­rica delle Idee», от­де­ле­ние НИОКР ком­па­нии «Sika Italia S. p. A.», фи­ли­ал Ми­лан­ско­го по­ли­тех­нического университета (Il LAMSIT; 1998), общество «Lariana Depur SpA» (1990; ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти усо­вер­шен­ст­во­ва­ния во­до­очи­ст­ных сис­тем и др.). Дей­ст­ву­ют на­учный фонд «Landau Network - Centro Volta» (фун­да­мен­таль­ные и при­клад­ные нау­ки), общество «Tessile di Como» (соз­да­но с це­лью рек­ла­мы и со­хра­не­ния тра­ди­ций тек­стиль­ной и швей­ной промышленности и народных про­мы­слов провинции Ко­мо).

Комо - кли­ма­тический ку­рорт. Кли­мат суб­тро­пи­че­ский, в зна­чительной ме­ре обу­слов­лен бли­зо­стью Сре­ди­зем­но­го моря и за­щи­щён­но­стью Аль­па­ми от северных вет­ров. Зи­ма мяг­кая (средняя температура ян­ва­ря около 4 °C), ле­то очень тё­п­лое (средняя температура ию­ля около 24 °C); осад­ков около 1000 мм в год. Ку­рорт­но­му ле­че­нию в Комо бла­го­при­ят­ст­ву­ют его жи­во­пис­ное рас­по­ло­же­ние и бо­га­тая суб­тро­пическая рас­ти­тель­ность. Пре­бы­ва­ние на ку­рор­те ре­ко­мен­до­ва­но главным образом при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния (не­ту­бер­ку­лёз­но­го ха­рак­те­ра), нерв­ной и сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­тем, на­ру­ше­ни­ях об­ме­на ве­ществ.

С конца XX века в эко­но­ми­ке го­ро­да до­мини­ру­ет сфе­ра ус­луг. Комо - центр ту­риз­ма и вод­ных ви­дов спор­та. Пред­при­ятия тек­стиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мической (различной гер­ме­ти­ки, клея­щие, изо­ля­ци­он­ные и др. ма­те­риа­лы - ком­па­ния «Sika Italia S. p. A.») и по­ли­гра­фической промышленности; про­изводство стан­ков и ин­стру­мен­тов (Gruppo Chibro S. p. A.), элек­тро­тех­нической про­дук­ции, ча­сов, швей­ных из­де­лий.

Иллюстрации:

Ко­мо. Цер­ковь Сант-Аб­бон­дио. 1050–95. Архив БРЭ;

Фото Maurizio Pucci. Ко­мо. Па­но­ра­ма го­ро­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)