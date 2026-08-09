МАНЬЧЖУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция советских сухопутных и военно-морских сил совместно с войсками Монгольской армии.

Была проведена с 9 по 19 августа 1945 г. на заключительном этапе 2-й мировой войны с целью разгрома японской Квантунской армии и последующего освобождения северных и северо-восточных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии) и Кореи. Операция развернулась на фронте протяжением свыше 4600 км и 200-800 км в глубину на сложном театре военных действий — с горной, пустынной, степной, лесистоболотистой местностью и крупными реками. Японцы на границе с СССР и Монголией имели 17 укрепленных районов общей протяженностью 1000 км, в которых насчитывалось ок. 8000 долговременных огневых сооружений. Квантунская армия под командованием генерала Отонзо Ямада имела 31 пехотную дивизию, 9 пехотных бригад, 1 бригаду специального назначения (смертников) и 2 танковые бригады; в ее состав входили три фронта в составе 6 армий, одна отдельная армия, две воздушные армии и Сунгарийская военная флотилия. Помимо этого японскому оперативному командованию подчинялась армия марионеточного государства Маньчжоу-Го в составе 2 пехотных и 2 кавалерийских дивизий, 12 пехотных бригад и 4 отдельных кавалерийских полков, войска Внутренней Монголии — князя Де Ванна и Суйюаньская армейская группа. Всего противник насчитывал 1320 тыс. человек, 6200 орудий и минометов, 1155 танков, 1900 самолетов и 25 кораблей. Согласно японскому стратегическому плану ведения войны, разработанному в Токио весной 1945 г., на первом этапе военных действий треть Квантунской армии с войсками Маньчжоу-Го и Внутренней Монголии должны были в пограничной полосе задержать продвижение советских войск в глубь Маньчжурии, а затем, по мере поступления резервов из Кореи и Китая, отбросить наши войска на территорию СССР и Монголии, где их окончательно разбить. Ставка Верховного Главнокомандования, в свою очередь, предусматривала разгром японской Квантунской армии путем одновременного нанесения двух основных ударов с территории Монголии и Забайкалья с запада и Приморья с востока. При этом предполагались и несколько вспомогательных ударов по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям. Для выполнения этой задачи были привлечены Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточный фронты, силы и средства Монгольской армии, вошедшие в состав советско-монгольской конно-механизированной группы (КМГ) Забайкальского фронта. Кроме того, в операции приняли участие силы Амурской флотилии и Тихоокеанского флота. Главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке был назначен Маршал Советского Союза А. М. Василевский, координацию сил ВМФ и ВВС осуществляли адмирал флота Н. Г. Кузнецов и Главный маршал авиации А. А. Новиков. Силы Монголии возглавлял маршал Х. Чойбалсан. Для выполнения плана Ставки были выделены 10 общевойсковых армий, 3 воздушные армии и конно-механизированная группа (КМГ). Всего в силах СССР и Монголии насчитывалось свыше 1,5 млн человек, 25 тыс. орудий и минометов, 5460 танков и самоходных артиллерий-ских установок, 5 тыс. самолетов. Советские войска перешли в наступление 9 августа 1945 г. В этот день авиация нанесла массированные бомбовые удары по военным объектам, узлам связи и коммуникациям противника в Харбине, Чанчуне и Гирине, а Тихоокеанский флот под командованием адмирала И. С. Юмашева вышел в Японское море и перерезал коммуникации, связывающие Японию с Кореей и Маньчжурией. Были также нанесены удары морской авиацией и корабельной артиллерией по корейским базам противника в Юкки, Расине и Сейсине. Войска Забайкальского фронта под командованием маршала Р. Я. Малиновского, преодолев безводную пустыню и горные хребты Большого Хингана и разгромив вражеские войска, 18-19 августа вышли на подступы к главным промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы у японцев не было возможности эвакуироваться и уничтожить материальные ценности, 18 августа в Харбине, 19 августа в Мукдене, Гирине и других городах были высажены воздушные десанты. В ходе операции главные силы 6-й гвардейской танковой армии успешно продвинулись по Ляодунскому полуострову на юге Маньчжурии к городам Дальний и Порт-Артур. В свою очередь КМГ советско-монгольских войск под командованием И. А. Плиева, выйдя к 18 августа к Чжанцзякоу и Чэндэ, отрезала Квантунскую армию от основных японских войск в Северном Китае, а войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К. А. Мерецкова прорвали полосу укрепрайонов противника и, отразив контратаки, вышли к Гирину. К этому времени моряки-тихоокеанцы овладели базами в Корее. Пути отступления японцев в метрополию были отрезаны. В дальнейшем войска 2-го Даль-невосточного фронта под командованием генерала армии М. А. Пуркаева во взаимодействии с Амурской флотилией форсировали реки Амур и Уссури и, преодолев горный хребет Малый Хинган, 20 августа, разгромив противника, заняли Харбин. 22 августа высадились десанты в Порт-Артуре и Дальнем, а спустя день туда вошли танковые и пехотные войска. В ходе всей операции наши войска продвинулись на территорию Маньчжурии с запада на 500-800 км, с востока — на 200-300 км, с севера — на 200 км. Таким образом, вступив на Центрально-маньчжурскую равнину, советские войска расчленили Квантунскую армию на изолированные группы и стали методично их уничтожать. Уже 19 августа началась массовая сдача японцев в плен, лишь в отдельных местах сопротивление продолжалось до начала сентября. В ходе всей операции потери с нашей стороны составили 36 456 человек (из них 12 031 человек безвозвратно), противник потерял 83 737 человек убитыми, 594 тыс. солдат и офицеров было взято в плен, советскими войсками были захвачены и огромные трофеи. Разгром Квантунской армии, осуществленный фактически в 10 дней, стал ярким свидетельством боевой мощи наших вооруженных сил. Освободив Маньчжурию и Северную Корею, Советский Союз выполнил обязательства перед своими союзниками, вынудил капитулировать японских милитаристов, что привело к окончанию 2-й мировой войны.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 г.: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е гг.: Документы и материалы. Т.18 (7‑1). М., 1997;

Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух держав в 30-40-е годы: Документы и материалы: В 2 Т. Т.18 (7‑2). М., 2000.

Автор статьи: Шацилло В. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015