МАНЬЧЖОУ-ГО

Маньчжоу-Го (Государство Маньчжурия, также Даманьчжоу-диго, Великая Маньчжурская империя) — государство, существовавшее в 1932—1945 в северо-восточной части современной КНР. Столица — Синьцзин (ныне Чанчунь). Площадь — 1 554 000 кв. км. Численность населения — 30,88 млн человек (1934), 50 млн человек (1945); в том числе китайцы, маньчжуры, корейцы, японцы, русские. Состояло из провинций, деление на которые неоднократно изменялось, городов с особым статусом (Синьцзин и Харбин) и Северо-Маньчжурского особого района.

Провозглашено 1 марта 1932. Главой государства являлся Пу И сначала как верховный правитель (1932—1934), а затем как император (1934—1945) под девизом правления «Кандэ» («Спокойствие и добродетель»). Создание М.-Г. стало результатом оккупации включенных в него территорий японской армией, начиная с сентября 1931, и ее сотрудничества с местными элитами. Пост премьер-министра занимали в 1932—1935 бывший дипломат и чиновник цинского Китая Чжэн Сяосюй (1860—1938), в 1935—1945 — генерал армии Чжан Цзинхуэй (1871—1959), ранее министр обороны М.-Г. Все министерства и ведомства возглавляли китайцы или маньчжуры, но фактическое руководство осуществляли японцы как вице-министры и другие высшие чиновники, поэтому за границей М.-Г. называли «марионеточным государством» (более точно его режим можно определить как протекторат). Центром политической власти был Государственный совет при императоре, куда входили ключевые министры. Законодательное собрание и Тайный совет играли декоративную роль. Единственной разрешенной политической организацией для граждан было Общество Согласия, являвшееся авторитарной бюрократической структурой; его идеология включала монархизм, корпоративизм, «союз пяти рас» М.-Г., паназиатизм и антикоммунизм. Маньчжурская армия, созданная при участии японцев, отличалась низкой боеспособностью, поэтому безопасность обеспечивала Квантунская армия, командующий которой одновременно являлся послом Японии в М.-Г. и фактически имел право вето на решения императора. М.-Г. де-юре было признано в основном союзниками Японии (Германия, Италия и др.), но не признано Лигой Наций. Однако ряд стран, включая СССР, признавал его де-факто, сохранив дипломатические представительства на его территории. Экономическое развитие М.-Г. находилось под полным контролем японских чиновников (Н. Киси ) и предпринимателей (Ф. Кухара ) и осуществлялось по разработанным ими пятилетним планам на 1937—1941 и 1942—1946, которые предусматривали модернизацию местной промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства в интересах Японии. Японская пропаганда активно рекламировала экономические успехи М.-Г.

М.-Г. прекратило существование в августе 1945 в результате наступления Красной армии в ходе Советско-японской войны 1945.

Ист. : Manchoukuo. Handbook of Information. Hsinking, 1933; The Manchoukuo Year Book. Tokyo, 1934; General Survey of Conditions in Manchoukuo. Hsinking, 1934 (переиздания); Manchoukuo. A Pictorial Record. Tokyo, 1934; Japan-Manchoukuo Year Book. Tokyo, 1937, 1938.

Лит. : Kawakami K. K. Manchoukuo. Child of Conflict. New York, 1933; Bronson Rea G. The Case for Manchoukuo. New York, 1935; Collier D. M. B., Malone C. L’E. Mahchoukuo. Jewel of Asia. London, 1936; Matsuoka Y. Building Up Manchuria. Tokyo, 1937; Кодзима Н. Мансю тэйкоку (Маньчжурская империя). Т. 1—3. Токио, 1983 (на яп. яз.); Захарова Г. Ф. Политика Японии в Маньчжурии. 1932—1945. М., 1990; Duara P. Sove­reignty and Authencity. Manchukuo and the East Asian Modern. New York, 2004; Yamamuro S . Manchuria under Japanese Dominion. Philadelphia, 2006; 20 сэйки Мансю рэкиси дзитэн (Энциклопедия истории Маньчжурии 20 века). Токио, 2012 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.