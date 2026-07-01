МАНЧЕСТЕРСКАЯ ШКОЛА
МАНЧЕСТЕРСКАЯ ШКОЛА (манчестерство) - собирательное наименование в XIX веке идеологов экономической политики, отвергавших вмешательство государства в хозяйственную жизнь.
Название «манчестерская школа» происходит от британского города Манчестер, где фабриканты хлопчатобумажной промышленности в 1839 году основали «Лигу борьбы против хлебных законов», которая развернула общенациональную митинговую агитацию и провела в Палату общин своих лидеров - Р. Кобдена и Дж. Брайта. Требование отмены пошлин на ввоз зерна (снижавших прибыли промышленных предпринимателей, но увеличивавших земельную ренту лордов) переросло в более широкое движение под лозунгом: «laissez faire, laissez passer» («позвольте делать свои дела, позвольте идти своим ходом»), заимствованным у французских физиократов, и нашло главную теоретическую опору во взглядах Д. Рикардо.
В 1846 году были отменены хлебные законы, а в 1849 году - Навигационные акты 1651, 1660 годов, что ознаменовало полное торжество идей фритредерства в Великобритании. Кобден и Брайт полагали, что свободная международная торговля - лучшая профилактика против войн и протестовали в парламенте против развязывания Крымской войны 1853-1856 годов; в то же время частью доктрины манчестерской школы стала борьба против профсоюзов как «монополий» и против фабричного законодательства как государственного вмешательства в отношения между наёмным трудом и капиталом.
Во Франции, с её традициями протекционизма, приверженцами манчестерской школы заявили себя эпигоны Ж.Б. Сэя и популяризаторы мальтузианства. Они отстаивали провиденциалистское истолкование свободной конкуренции как ниспосланного Богом механизма согласования интересов людей, преследующих частные выгоды в хозяйственной деятельности. Своё крайнее выражение манчестерская школа нашла в экономической публицистике французского экономиста Ф. Бастиа, язвительно нападавшего на сторонников протекционизма и социализма в памфлетах «Экономические софизмы» (1845 год) и «Экономические гармонии» (1849 год), названных К. Марксом «вульгарно-экономической апологетикой».
В России к манчестерской школе примкнули И.В. Вернадский и Б.Н. Чичерин.
В Германии идеи манчестерской школы популяризовал иммигрант-англичанин Дж. Принс-Смит, основавший «Германское общество свободной торговли» (1846 год) и ставший позднее членом Палаты депутатов Пруссии, а затем и рейхстага.
В 1860 году Кобден и французский сторонник манчестерской школы М. Шевалье добились заключения договора о свободе торговли между Великобританией и Францией, за которым последовал ряд аналогичных двусторонних соглашений Франции с другими западно-европейскими странами. Однако уже с конца 1870-х годов экономическая идеология в Европе стала клониться в сторону протекционизма и государственного реформизма под воздействием объединённой Германии, в которой правительство О. фон Бисмарка и «новая» немецкая историческая школа в политэкономии учли резкую критику манчестерской школы Ф. Лассалем.