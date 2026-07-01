МАНЧЕСТЕРСКАЯ ШКОЛА

МАНЧЕСТЕРСКАЯ ШКОЛА (ман­че­стер­ст­во) - со­би­ра­тель­ное на­име­но­ва­ние в XIX веке идео­ло­гов эко­но­мической по­ли­ти­ки, от­вер­гавших вме­ша­тель­ст­во го­су­дар­ст­ва в хо­зяйственную жизнь.

Назва­ние «манчестерская школа» про­ис­хо­дит от британского города Ман­че­стер, где фаб­ри­кан­ты хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности в 1839 году ос­но­ва­ли «Ли­гу борь­бы про­тив хлеб­ных за­ко­нов», ко­то­рая раз­вер­ну­ла об­ще­на­цио­наль­ную ми­тин­го­вую аги­та­цию и про­ве­ла в Па­ла­ту об­щин сво­их ли­де­ров - Р. Коб­де­на и Дж. Брай­та. Тре­бо­ва­ние от­ме­ны по­шлин на ввоз зер­на (сни­жав­ших при­бы­ли промышленных пред­при­ни­ма­те­лей, но уве­ли­чи­вав­ших зе­мель­ную рен­ту лор­дов) пе­ре­рос­ло в бо­лее ши­ро­кое дви­же­ние под ло­зун­гом: «laissez faire, lais­sez passer» («по­зволь­те де­лать свои де­ла, по­зволь­те ид­ти сво­им хо­дом»), за­им­ст­во­ван­ным у французских фи­зио­кра­тов, и на­шло главную тео­ре­тическую опо­ру во взгля­дах Д. Ри­кар­до.

В 1846 году бы­ли от­ме­не­ны хлеб­ные за­ко­ны, а в 1849 году - На­ви­га­ци­он­ные ак­ты 1651, 1660 годов, что оз­на­ме­но­ва­ло пол­ное тор­же­ст­во идей фрит­ре­дер­ст­ва в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Коб­ден и Брайт по­ла­га­ли, что сво­бод­ная ме­ж­ду­народная тор­гов­ля - луч­шая про­фи­лак­ти­ка про­тив войн и про­тес­то­ва­ли в пар­ла­мен­те про­тив раз­вя­зы­ва­ния Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ; в то же вре­мя ча­стью док­три­ны манчестерской школы ста­ла борь­ба про­тив проф­сою­зов как «мо­но­по­лий» и про­тив фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва как государственного вме­ша­тель­ст­ва в от­но­ше­ния ме­ж­ду на­ём­ным тру­дом и ка­пи­та­лом.

Во Фран­ции, с её тра­ди­ция­ми про­тек­цио­низ­ма, при­вер­жен­ца­ми манчестерской школы зая­ви­ли се­бя эпи­го­ны Ж.Б. Сэя и по­пу­ля­ри­за­то­ры маль­ту­зи­ан­ст­ва . Они от­стаи­ва­ли про­ви­ден­циа­ли­ст­ское ис­тол­ко­ва­ние сво­бод­ной кон­ку­рен­ции как ни­спос­лан­но­го Бо­гом ме­ха­низ­ма со­гла­со­ва­ния ин­те­ре­сов лю­дей, пре­сле­дую­щих ча­ст­ные вы­го­ды в хо­зяйственной дея­тель­но­сти. Своё край­нее вы­ра­же­ние манчестерская школа на­шла в эко­но­мической пуб­ли­ци­сти­ке французского эко­но­ми­ста Ф. Бас­тиа, яз­ви­тель­но на­па­дав­ше­го на сто­рон­ни­ков про­тек­цио­низ­ма и со­циа­лиз­ма в пам­фле­тах «Эко­но­ми­че­ские со­физ­мы» (1845 год) и «Эко­но­ми­че­ские гар­мо­нии» (1849 год), на­зван­ных К. Мар­ксом «вуль­гар­но-эко­но­ми­че­ской апо­ло­ге­ти­кой».

В Рос­сии к манчестерской школе при­мк­ну­ли И.В. Вер­над­ский и Б.Н. Чи­че­рин.

В Гер­ма­нии идеи манчестерской школы по­пу­ля­ри­зо­вал им­ми­грант-анг­ли­ча­нин Дж. Принс-Смит, ос­но­вав­ший «Гер­ман­ское об­ще­ст­во сво­бод­ной тор­гов­ли» (1846 год) и став­ший позд­нее чле­ном Па­ла­ты де­пу­та­тов Прус­сии, а за­тем и рейхс­та­га.

В 1860 году Коб­ден и французский сто­рон­ник манчестерской школы М. Ше­валье до­би­лись за­клю­че­ния до­го­во­ра о сво­бо­де тор­гов­ли ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­тани­ей и Фран­ци­ей, за ко­то­рым по­сле­до­вал ряд ана­ло­гич­ных дву­сто­рон­них со­гла­ше­ний Фран­ции с другими западно-ев­ропейскими стра­на­ми. Од­на­ко уже с конца 1870-х годов эко­но­мическая идео­ло­гия в Ев­ро­пе ста­ла кло­нить­ся в сто­ро­ну про­тек­цио­низ­ма и государственного ре­фор­миз­ма под воз­дей­ст­ви­ем объ­е­ди­нён­ной Гер­ма­нии, в ко­то­рой пра­ви­тель­ст­во О. фон Бис­мар­ка и «но­вая» не­мец­кая ис­то­ри­че­ская шко­ла в по­лит­эко­но­мии уч­ли рез­кую кри­ти­ку манчестерской школы Ф. Лас­са­лем.

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