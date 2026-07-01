МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - английский фут­боль­ный клуб, один из силь­ней­ших в ми­ре.

Ос­но­ван (1878 году) в городе Ман­че­стер как «Нью­тон Хит (Лан­ка­шир энд Йорк­шир Рей­лу­эй)», с 1902 года современное на­зва­ние.

При­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Олд Траф­форд» (от­крыт в 1910 году, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1949, 1996 и 2006 годы, около 76 тысяч мест), клуб­ное про­звище Крас­ные дья­во­лы.

6 февраля 1958 года ко­ман­да «Манчестер Юнайтед» по­па­ла в авиа­ка­та­ст­ро­фу в Мюн­хе­не - при взлё­те са­мо­лёт вре­зал­ся в дом, по­гиб­ло 8 фут­бо­ли­стов ос­нов­но­го со­ста­ва и несколько тре­не­ров, главный тре­нер М. Бас­би по­лу­чил тя­жё­лые трав­мы, но про­дол­жал ру­ко­во­дить ко­ман­дой.

«Манчестер Юнайтед» - 19-крат­ный по­бе­ди­тель чем­пио­на­тов Анг­лии (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999-2001, 2003, 2007-2009, 2011 годы); 11-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Анг­лии (в 1909-2004 годы); 4-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка фут­боль­ной ли­ги (1992, 2006, 2009, 2010 годы), 18-крат­ный об­ла­да­тель Су­пер­куб­ка Анг­лии (в 1908-2010 годы). По­бе­ди­тель пре­стиж­ных ме­ж­ду­народных тур­ни­ров - Ли­ги чем­пио­нов УЕФА (1968, 1999, 2008 годы), Куб­ка УЕФА (1991 год), Су­пер­куб­ка УЕФА (1991 год), Меж­кон­ти­нен­таль­но­го куб­ка (1999 год), Клуб­но­го чем­пио­на­та ми­ра (2008 год). 4 иг­ро­ка, вы­сту­пая за «Манчестер Юнайтед», бы­ли удо­стое­ны при­за луч­ше­му фут­бо­ли­сту Ев­ро­пы «Зо­ло­той мяч»: Д. Лоу (1964 год), Б. Чарл­тон (1966 год), Дж. Бест (1968 год), К. Ро­нал­ду (2008 год).

Сре­ди других луч­ших фут­бо­ли­стов клу­ба: Б. Фо­улкс, А. Степ­ни, Т. Данн, Б. Ме­ре­дит, Д. Эд­вардс, Б. Роб­сон, П. Шмей­хель (Да­ния), Н. Батт, Э. Кан­то­на (Фран­ция), У.Г. Суль­шер (Нор­ве­гия), Т. Ше­рин­гем, М. Хьюз, Р. Гиггз, П. Ско­улз, бра­тья Г. и Ф. Не­вилл, Д. Ир­вин, Д. Бек­хэм, Р. ван Нис­тел­рой и Э. ван дер Сар (оба - Ни­дер­лан­ды), У. Ру­ни.

Луч­шие тре­не­ры: М. Бас­би (1945-1969, 1970-1971 годы), Р. Ат­кин­сон (1981-1986 годы), А. Фер­гю­сон (с 1986 года).

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