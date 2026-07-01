МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - английский футбольный клуб, один из сильнейших в мире.
Основан (1878 году) в городе Манчестер как «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)», с 1902 года современное название.
Принимает соперников на стадионе «Олд Траффорд» (открыт в 1910 году, реконструирован в 1949, 1996 и 2006 годы, около 76 тысяч мест), клубное прозвище Красные дьяволы.
6 февраля 1958 года команда «Манчестер Юнайтед» попала в авиакатастрофу в Мюнхене - при взлёте самолёт врезался в дом, погибло 8 футболистов основного состава и несколько тренеров, главный тренер М. Басби получил тяжёлые травмы, но продолжал руководить командой.
«Манчестер Юнайтед» - 19-кратный победитель чемпионатов Англии (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999-2001, 2003, 2007-2009, 2011 годы); 11-кратный обладатель Кубка Англии (в 1909-2004 годы); 4-кратный обладатель Кубка футбольной лиги (1992, 2006, 2009, 2010 годы), 18-кратный обладатель Суперкубка Англии (в 1908-2010 годы). Победитель престижных международных турниров - Лиги чемпионов УЕФА (1968, 1999, 2008 годы), Кубка УЕФА (1991 год), Суперкубка УЕФА (1991 год), Межконтинентального кубка (1999 год), Клубного чемпионата мира (2008 год). 4 игрока, выступая за «Манчестер Юнайтед», были удостоены приза лучшему футболисту Европы «Золотой мяч»: Д. Лоу (1964 год), Б. Чарлтон (1966 год), Дж. Бест (1968 год), К. Роналду (2008 год).
Среди других лучших футболистов клуба: Б. Фоулкс, А. Степни, Т. Данн, Б. Мередит, Д. Эдвардс, Б. Робсон, П. Шмейхель (Дания), Н. Батт, Э. Кантона (Франция), У.Г. Сульшер (Норвегия), Т. Шерингем, М. Хьюз, Р. Гиггз, П. Скоулз, братья Г. и Ф. Невилл, Д. Ирвин, Д. Бекхэм, Р. ван Нистелрой и Э. ван дер Сар (оба - Нидерланды), У. Руни.
Лучшие тренеры: М. Басби (1945-1969, 1970-1971 годы), Р. Аткинсон (1981-1986 годы), А. Фергюсон (с 1986 года).