МАНЧЕСТЕР (Великобритания)
МАНЧЕСТЕР - город в Великобритании, крупнейший на северо-западе Англии, входит в состав метрополитенского графства Большой Манчестер (с 1986 года фактически унитарное образование).
Население 396,3 тысяч человек (2010 год); около 15% населения - выходцы из стран Азии (в том числе 6% - пакистанцы, 2,5% - китайцы, 2% - индийцы), около 5% - из государств Африки. Образует ядро конурбации Большого Манчестера (население около 2,3 миллионов человек; 3-я в стране после конурбаций Большого Лондона и Западного Мидленда); в пределах метрополитенского графства проживают 2,6 миллионов человек.
Манчестер расположен в предгорьях Пеннин, при слиянии рек Эруэлл, Медлок и Эрк, примерно в 60 км от эстуария реки Мерси.
Важный узел железнодорожного и автомобильного сообщения. Морской порт (связан с морем судоходным Манчестерским каналом, 1887-1894 годы). Международный аэропорт.
Основан около 79 года как римская крепость Мамуций (Mamucium) для защиты переправы через реку Медлок. Неоднократно перестраивался в I-II веках. В 5 веке центр поселения переместился к слиянию рек Эрк и Эруэлл. В VI-IX веках Манчестер входил в состав англосаксонских королевств Мерсия и Нортумбрия. Около 870 года захвачен викингами. Около 920 года по приказу английского короля Эдуарда Старшего (899-924 годы) восстановлен как укреплённый центр (бург). С 1182 года в составе графства Ланкашир. С XIV века, после переселения в Манчестере фламандских ткачей, развивался как центр текстильного производства и торговли шерстяными и льняными тканями (к началу XIV века получил право на проведение ярмарок). В XVII веке Манчестер - один из центров пуританизма (смотри в статье Пуритане), в ходе Английской революции XVII века - оплот сторонников парламента.
С XVII века начался выпуск тканей с использованием американского хлопка, с середины XVIII века - чисто хлопчатобумажных тканей; Манчестер стал главным центром сбыта текстиля для городов Ланкашира (имелись многочисленные склады и другое). В 1729 году открылась товарная биржа. В 1736 году, после дноуглубительных работ на реках Эруэлл и Мерси, Манчестер получил доступ по воде к морским причалам в эстуарии реки Мерс, в 1761 году по каналу Бриджуотер - к угольным шахтам Уэрсли.
В период промышленной революции рост Манчестера резко ускорился, в том числе за счёт притока иммигрантов из Ирландии, стран континентальной Европы и Ближнего Востока (в начале XIX века в Манчестере и пригородах проживало около 330 тысяч человек, в 1851 году - свыше 1 миллиона человек, в 1901 году - свыше 2,3 миллиона человек). К началу 1830-х годов Манчестер стал одним из крупнейших промышленных городов мира. Манчестер специализировался на конечных стадиях хлопчатобумажного производства (хлопкопрядение концентрировалось в основном за его пределами), а также торговле и хранении продукции, производстве текстильного оборудования. В 1832 году Манчестер получил представительство в парламенте, в 1838 году - статус города (municipal borough). С 1847 года центр англиканского диоцеза. Со 2-й половины XIX века в хлопчатобумажной промышленности начался спад (однако отрасль оставалась важнейшей в городской экономике до начала XX века); возникли новые отрасли - разнообразное машиностроение, химическая индустрия, получила развитие транспортная инфраструктура (расширилась сеть каналов, построена первая в мире междугородняя железная дорога, соединившая Манчестер с Ливерпулем, 1830 год; создана телефонная связь, 1878 год; вошли в строй Манчестерский судоходный канал и морской порт, 1894 год). Во 2-й половине XIX века центр профсоюзного движения (в 1868 году на съезде в Манчестере был создан Британский конгресс тред-юнионов) и движения суфражисток. В 1885-1909 годы в состав Манчестера включён ряд соседних поселений.
Первая мировая война нанесла мощный удар по экономике города. Негативные тенденции усилились в межвоенные годы, особенно в период мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. В ходе 2-й мировой войны Манчестер был важным центром военной промышленности (производство боевых самолётов, авиадвигателей, боеприпасов). В ходе Битвы за Англию 1940-1941 годов неоднократно подвергался бомбардировкам (особенно ожесточёнными были авианалёты 22-24 декабря 1940 года, так называемый Манчестер-блиц).
По окончании 2-й мировой войны хлопчатобумажная промышленность пришла в упадок: в 1968 году закрылась товарная биржа, в 1982 году - Манчестерский морской порт (из-за невозможности прохода крупных судов по Манчестерскому каналу). Спад коснулся и других отраслей промышленности, особенно в ходе реформ М. Тэтчер (с 1979 года). За 1961-1983 годы в обрабатывающей промышленности города число рабочих мест сократилось на 150 тысяч. Однако Большой Манчестер сохранял ведущие позиции в хлопчатобумажной промышленности и текстильном машиностроении страны; одновременно развивались электротехническая и электронная, пищевая, бумажная и полиграфическая промышленность, авиастроение. Важную роль в становлении этих производств сыграл Траффорд-парк - первый промышленный парк мира (основан в 1896 году); в 1960-х годах на его территории насчитывалось около 200 предприятий. В 1974 году Манчестер был выделен из состава графства Ланкашир в отдельное городское графство Большой Манчестер. В конце XX века в экономике города наметилось оживление, связанное с активным развитием сферы услуг и осуществлением крупных строительных проектов.
В центре Старого города расположен готический собор перпендикулярного стиля (около 1422-1520 годов; реконструирован в XIX-XX веках); рядом - комплекс «Больницы Чатема» (с 1422 года; первоначально колледж для подготовки священников, ныне - библиотека и музыкальная школа), необарочное здание зерновой биржи (ныне - торговый центр «Triangle»; 1903 год) и выставочный центр «Urbis» в стиле хай-тек (2002 год, архитектор И. Симпсон). К югу от собора - площадь Альберт-сквер (1863-1867 годы) с монументальным неоготическим зданием Ратуши (1868-1877 годы, архитектор А. Уотерхаус; в Большом зале - 12 масштабных полотен Ф.М. Брауна на темы истории Манчестера, 1878-1893 годы; новое крыло в русле ар деко, 1925-1937 год, архитектор Э.В. Харрис), неоготическим мемориалом принца Альберта (1862-1867 год, скульптор М. Ноубл, архитектор Т. Уэрдингтон) и центральной городской библиотекой в стиле неоклассицизма (1925-1934 годы, Харрис); рядом - «Кенотаф» (памятник погибшим в 1-й мировой войне; 1924 год, архитектор Э. Лаченс). Также в историческом центре города: классицистическая церковь Святой Анны (1709-1712 годы, в русле работ К. Рена), комплекс бывшей Ливерпульской железнодорожной станции (1830 годы, архитектор Дж. Стивенсон; ныне - Музей науки и промышленности), здания Художественной галереи (1824-1835 годы) и Атенеума (1837-1839 годы; оба - архитектор Ч. Бэрри), отделение Bank of England (1845-1846 годы, архитектор Ч. Коккерелл; поздний классицизм), центральный железнодорожный вокзал (1876-1879 годы, архитектор Дж. Фаулер; перекрытие из металлических конструкций с пролётом 64 м; ныне - центр выставок и конгрессов «Manchester Central»), библиотека Дж. Райлендса в духе неоготики с элементами влияния движения «Искусства и ремёсла» (1890-1899 годы, архитектор Б. Чампнис), комплекс Королевской биржи (Royal Exchange) в стиле неоклассицизма с элементами модерна (1914-1921 годы, архитектурное бюро «Bradshaw Gass & Hope»), филиал Midland Bank в русле ар деко (1929 год, архитектор Э. Лаченс). Значительную часть застройки центра Манчестера составляют бывшие текстильные фабрики, склады, конторские здания XIX века, зачастую - в исторических стилях. Также в черте Старого города расположены район Чайна-таун со зданиями в русле традиционной китайской архитектуры и площадь Пиккадилли-гарденс (реконструирована в 2002 году, бюро ландшафтной архитектуры EDAW, архитектор Т. Андо). К югу от исторического центра находятся Первая церковь Христа-учёного в стиле модерн с элементами экспрессионизма (ныне - Центр Э. Вуда; 1903-1908 годы, архитектор Э. Вуд) и Художественная галерея Витворт (основана в 1889 году, с 1958 года в составе Манчестерского университета; здание 1908 года, архитектор Дж.У. Бомонт).
Среди построек Манчестера середины XX - начала XXI веков - редакция газеты «Daily Express» (1939 год, архитектор О. Уильямс) в русле современного движения, административное здание «Гейтуэй-хаус» (1969 год, архитектор Р. Сейферт) и бывшее отделение National Westminster Bank (1969 год, архитектурное бюро «Casson Conder & Partners») в интернациональном стиле, мост Тринити-бридж в стиле хай-тек (1995 год, С. Калатрава), филиал «Север» Имперского военного музея в духе деконструктивизма (2002 год, архитектор Д. Либескинд), Центр гражданского правосудия (2007 год, архитектурное бюро «Denton Corker Marshall»). В центральной части Манчестера со 2-й половины XX века возводятся высотные здания (башня «CIS», 1962 год, архитектор Г. Тейт и другие; башня «Битем», самое высокое здание Манчестера, 2006 год, архитектор И. Симпсон, высота 169 м). На окраине Манчестера - дом Багули-холл (середина XIV - начало XVIII веков) и имение Хитон-холл (главный дом в стиле классицизма, 1772-1789 годы и 1823 год, архитекторы Дж. и Л. Уайатт).
Манчестер - важнейший центр науки, культуры и образования Северо-Запада Англии. Манчестерский университет (1824 год, современное название с 2004 года; в его составе - Музей Манчестера, основан в 1820-х годах), Манчестерский метрополитенский университет (1970 год, современное название и статус с 1992 года), Королевский северный музыкальный колледж (1893 год; современное название с 1973) и другие вузы. Основные научные организации входят в состав университетов.
Музеи: науки и промышленности (1969 год), транспорта (1979 год) и другие. Художественная галерея (1882 год).
Концертные залы: Фри-Трейд-холл, Бриджуотер-холл. Театры: Оперный театр (1912 год; без постоянной оперной труппы); драматические «Палас тиэтр» (1891 год), «Лайбрери тиэтр компани» (1952 год), «Контакт тиэтр» (1972 год) и другие. Театр танца «Дансхаус». Симфонический «Халле-оркестр» (1858 год; по имени основателя - пианиста и дирижёра Ч. Халле), филармонический оркестр Би-Би-Си (1922 год; в 1933-1982 годы под названием Северный симфонический оркестр Би-Би-Си).
Манчестер - крупный спортивный центр. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» - один из сильнейших в мире, выступает на стадионе «Олд Траффорд» (открыт в 1910 году, около 76 тысяч мест). Футбольный клуб «Манчестер Сити» (основан в 1880 году), выступает на Городском стадионе (другое название КОМС; открыт в 2003 году, свыше 47 тысяч мест), где в 2002 году состоялись Игры Британского Содружества, в 2008 году - финал Кубка УЕФА. В Манчестере действуют Национальный сквош-центр (проходил чемпионат мира по сквошу в 2008 году), Национальный центр водных видов спорта (2000 год), Велодром (1994 год), где трижды проводились чемпионаты мира по велосипедному спорту (1996, 2000, 2008 годы); многофункциональная «Манчестер Ивнинг Ньюс Арена» (1995 год, до 23 тысяч мест), на которой проходят состязания по баскетболу, хоккею с шайбой, боксу, тяжёлой атлетике и другое. В Манчестере также проводились матчи чемпионатов мира (1966 год) и Европы (1996 год) по футболу, финал Лиги чемпионов (2003 год) и многие другие состязания.
В конце 2000-х годов в экономике города доминирует сфера услуг (занято более 83% работающих, в том числе финансовые и бизнес-услуги, торговля около 42%, образование и здравоохранение свыше 23%, транспорт и связь свыше 8%, административные и прочие услуги около 10%). Ведущая отрасль сферы услуг - финансовые и бизнес-услуги (в том числе профессиональные - юридические, бухгалтерские, консультационные и другие). Манчестер - центр деловой активности и торговли британского и общеевропейского значения, крупнейший на северо-западе Англии. В городе базируются более 60 банков (всего свыше 15 тысяч занятых) и других финансово-кредитных и торговых учреждений (в том числе «Co-operative Group» - крупнейший в мире потребительский альянс).
Центр гражданского правосудия в Манчестере - второй по величине после Королевского суда в Лондоне.
Ведущий центр электронных и печатных СМИ на северо-западе Англии, по числу теле- и радиостанций уступает только Лондону. Манчестер - один из трёх опорных пунктов (наряду с Лондоном и Бристолем) вещательной корпорации Би-Би-Си в стране; здесь находится штаб-квартира британской компании «Guardian Media Group plc» (в Манчестере также издаётся газета «Гардиан»).
Второй в стране (после Лондона) центр туризма (в 2008 году город посетило около 3,5 миллионов. туристов, из них около 1 миллиона человек - иностранцы; доходы от туризма составили около 6 миллиардов фунтов стерлингов); развиты гостиничное дело и ресторанный бизнес. Среди крупнейших торговых центров - «Triangle» и «Manchester Arndale». Большое значение имеют услуги транспорта.
Манчестер - второй после Лондона центр авиасообщения Великобритании (21,1 миллионов пассажиров, 2008 год); аэропорт Манчестера обслуживает региональные маршруты северо- запада Англии и более 200 международных. По железнодорожным перевозкам пассажиров (свыше 20 миллионов человек в год) Манчестер уступает лишь Лондону и Глазго. Cохраняются морские перевозки (8 миллионов т в 2007 году; Манчестерский порт закрыт, суда швартуются на других причалах, в том числе округа Траффорд, близ Солфорда).
Важные позиции в городской экономике сохраняет промышленное производство. В пределах Большого Манчестера - предприятия текстильной, обувной, парфюмерно-косметической (в том числе штаб-квартира и производственной мощности компании «PZ Cussons»), биофармацевтической промышленности (разработка и производство препаратов - компании «Renovo», «Avecia»), машиностроения (компании «B3 Cable Solutions» - телекоммуникационное оборудование; «Rolls-Royce» - дизельные двигатели; «Mather & Platt» - насосы; «Siemens» - электротехнические изделия; «BAE Systems» - запасные части и узлы для авиатехники).
Манчестер - один из ведущих региональных центров производства продуктов питания и торговли ими; в пределах Большого Манчестера насчитывается около 400 предприятий (всего около 27 тысяч занятых) известных мировых производителей, в том числе «Unilever Bestfoods» (сортировка и упаковка чая), «Kellogg’s» (сухие завтраки и другое), «Patak’s Foods» (замороженные продукты, соусы и другое), «Cargill». Традиционно развито пивоварение («JW Lees», основан в 1828 году; «Joseph Holt’s Brewery», 1849 год; «Hydes’ Brewery», 1863 год; заводы «Heinz»).