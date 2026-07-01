МАНЧЕСТЕР (Великобритания)

МАНЧЕСТЕР - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, круп­ней­ший на се­ве­ро-за­па­де Анг­лии, вхо­дит в со­став мет­ро­по­ли­тен­ско­го граф­ст­ва Боль­шой Ман­че­стер (с 1986 года фак­ти­че­ски уни­тар­ное об­ра­зо­ва­ние).

Население 396,3 тысяч человек (2010 год); около 15% населения - вы­ход­цы из стран Азии (в том числе 6% - па­ки­стан­цы, 2,5% - ки­тай­цы, 2% - ин­дий­цы), около 5% - из го­су­дарств Аф­ри­ки. Об­ра­зу­ет яд­ро ко­нур­ба­ции Боль­шого Ман­че­стера (население около 2,3 миллионов человек; 3-я в стра­не по­сле ко­нур­ба­ций Боль­шо­го Лон­до­на и Западного Мид­лен­да); в пре­де­лах мет­ро­по­ли­тен­ско­го граф­ст­ва про­жи­ва­ют 2,6 миллионов человек.

Ман­че­стер рас­по­ло­жен в пред­горь­ях Пен­нин, при слия­нии рек Эру­элл, Мед­лок и Эрк, при­мер­но в 60 км от эс­туа­рия реки Мер­си.

Важ­ный узел железнодорожного и ав­то­мо­биль­но­го со­об­ще­ния. Морской порт (свя­зан с мо­рем су­до­ход­ным Ман­че­стер­ским ка­на­лом, 1887-1894 годы). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван около 79 года как римская кре­пость Ма­му­ций (Mamucium) для за­щи­ты пе­ре­пра­вы че­рез реку Мед­лок. Не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся в I-II веках. В 5 веке центр по­се­ле­ния пе­ре­мес­тил­ся к слия­нию рек Эрк и Эру­элл. В VI-IX веках Ман­че­стер вхо­дил в со­став анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­левств Мер­сия и Нор­тум­брия. Около 870 года за­хва­чен ви­кин­га­ми . Около 920 года по при­казу английского ко­ро­ля Эду­ар­да Стар­ше­го (899-924 годы) вос­ста­нов­лен как ук­ре­п­лён­ный центр (бург). С 1182 года в со­ста­ве граф­ст­ва Лан­ка­шир. С XIV века, по­сле пе­ре­се­ле­ния в Ман­че­стере фламандских тка­чей, раз­ви­вал­ся как центр тек­стиль­но­го про­изводства и тор­гов­ли шер­стя­ны­ми и льня­ны­ми тка­ня­ми (к началу XIV века по­лу­чил пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок). В XVII веке Ман­че­стер - один из цен­тров пу­ри­та­низ­ма (смотри в статье Пу­ри­та­не), в хо­де Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века - оп­лот сто­рон­ни­ков пар­ла­мен­та.

С XVII века на­чал­ся вы­пуск тка­ней с ис­поль­зо­ва­ни­ем американского хлоп­ка, с середины XVIII века - чис­то хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней; Ман­че­стер стал главным цен­тром сбы­та тек­сти­ля для го­ро­дов Лан­ка­ши­ра (име­лись мно­го­численные скла­ды и другое). В 1729 году от­кры­лась то­вар­ная бир­жа. В 1736 году, по­сле дно­уг­лу­би­тель­ных ра­бот на ре­ках Эру­элл и Мер­си, Ман­че­стер по­лу­чил дос­туп по во­де к морским при­ча­лам в эс­туа­рии реки Мерс, в 1761 году по ка­на­лу Брид­жуо­тер - к уголь­ным шах­там Уэрс­ли.

В пе­ри­од про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции рост Ман­че­стера рез­ко ус­ко­рил­ся, в том числе за счёт при­то­ка им­ми­гран­тов из Ир­лан­дии, стран кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы и Ближ­не­го Вос­то­ка (в начале XIX века в Ман­че­стере и при­го­ро­дах про­жи­ва­ло около 330 тысяч человек, в 1851 году - свыше 1 миллиона человек, в 1901 году - свыше 2,3 миллиона человек). К началу 1830-х годов Ман­че­стер стал од­ним из круп­ней­ших промышленных го­ро­дов ми­ра. Ман­че­стер спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся на ко­неч­ных ста­ди­ях хлоп­ча­то­бу­маж­но­го про­изводства (хлоп­ко­пря­де­ние кон­цен­три­ро­ва­лось в основном за его пре­де­ла­ми), а так­же тор­гов­ле и хра­не­нии про­дук­ции, про­изводстве тек­стиль­но­го обо­ру­до­ва­ния. В 1832 году Ман­че­стер по­лу­чил пред­ста­ви­тель­ст­во в пар­ла­мен­те, в 1838 году - ста­тус го­ро­да (mu­nicipal borough). С 1847 года центр анг­ли­кан­ско­го дио­це­за. Со 2-й половины XIX века в хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности на­чал­ся спад (од­на­ко от­расль ос­та­ва­лась важ­ней­шей в городской эко­но­ми­ке до начала XX века); воз­ник­ли но­вые от­рас­ли - раз­но­об­раз­ное ма­ши­но­строе­ние, хи­мическая ин­ду­ст­рия, по­лу­чи­ла раз­ви­тие транс­порт­ная ин­фра­струк­ту­ра (рас­ши­ри­лась сеть ка­на­лов, по­строе­на первая в ми­ре ме­ж­ду­го­род­няя же­лез­ная до­ро­га, со­еди­нив­шая Ман­че­стер с Ли­вер­пу­лем, 1830 год; соз­да­на те­ле­фон­ная связь, 1878 год; во­шли в строй Ман­че­стер­ский су­до­ход­ный ка­нал и морской порт, 1894 год). Во 2-й половине XIX века центр проф­союз­но­го дви­же­ния (в 1868 году на съез­де в Ман­че­стере был соз­дан Бри­тан­ский кон­гресс тред-юнио­нов) и дви­же­ния суф­ра­жи­сток. В 1885-1909 годы в со­став Ман­че­стера вклю­чён ряд со­сед­них по­се­ле­ний.

Пер­вая ми­ро­вая вой­на на­нес­ла мощ­ный удар по эко­но­ми­ке го­ро­да. Не­га­тив­ные тен­ден­ции уси­ли­лись в меж­во­ен­ные го­ды, осо­бен­но в пе­ри­од ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов. В хо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны Ман­че­стер был важ­ным цен­тром во­енной промышленности (про­изводство бое­вых са­мо­лё­тов, авиа­дви­га­те­лей, бо­е­при­па­сов). В хо­де Бит­вы за Анг­лию 1940-1941 годов не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам (осо­бен­но ожес­то­чён­ны­ми бы­ли авиа­на­лё­ты 22-24 декабря 1940 года, так называемый Ман­че­стер-блиц).

По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны хлоп­ча­то­бу­маж­ная промышленность при­шла в упа­док: в 1968 году за­кры­лась то­вар­ная бир­жа, в 1982 году - Ман­че­стер­ский морской порт (из-за не­воз­мож­но­сти про­хо­да круп­ных су­дов по Ман­че­стер­ско­му ка­на­лу). Спад кос­нул­ся и других от­рас­лей промышленности, осо­бен­но в хо­де ре­форм М. Тэт­чер (с 1979 года). За 1961-1983 годы в об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности го­ро­да чис­ло ра­бо­чих мест со­кра­ти­лось на 150 тысяч. Од­на­ко Боль­шой Ман­че­стер со­хра­нял ве­ду­щие по­зи­ции в хлоп­ча­то­бу­маж­ной промышленности и тек­стиль­ном ма­ши­но­строе­нии стра­ны; од­но­вре­мен­но раз­ви­ва­лись элек­тро­тех­ническая и элек­трон­ная, пи­ще­вая, бу­маж­ная и по­ли­гра­фическая промышленность, авиа­строе­ние. Важ­ную роль в ста­нов­ле­нии этих про­из­водств сыг­рал Траф­форд-парк - пер­вый промышленный парк ми­ра (ос­но­ван в 1896 году); в 1960-х годах на его тер­ри­то­рии на­счи­тыва­лось около 200 пред­при­ятий. В 1974 году Ман­че­стер был вы­де­лен из со­ста­ва граф­ст­ва Лан­ка­шир в отдельное городское граф­ст­во Боль­шой Ман­че­стер. В конце XX века в эко­но­ми­ке го­ро­да на­ме­ти­лось ожив­ле­ние, свя­зан­ное с ак­тив­ным раз­ви­ти­ем сфе­ры ус­луг и осу­ще­ст­в­ле­ни­ем круп­ных стро­ительных про­ек­тов.

В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ло­жен го­тический со­бор пер­пен­ди­ку­ляр­но­го сти­ля (около 1422-1520 годов; ре­кон­ст­руи­ро­ван в XIX-XX веках); ря­дом - ком­плекс «Боль­ни­цы Ча­те­ма» (с 1422 года; пер­во­на­чаль­но кол­ледж для под­го­тов­ки свя­щен­ни­ков, ны­не - библиотека и музыкальная шко­ла), не­оба­роч­ное зда­ние зер­но­вой бир­жи (ны­не - тор­го­вый центр «Triangle»; 1903 год) и вы­ста­воч­ный центр «Urbis» в сти­ле хай-тек (2002 год, архитектор И. Симп­сон). К югу от со­бо­ра - пло­щадь Аль­берт-сквер (1863-1867 годы) с мо­ну­мен­таль­ным нео­го­тическим зда­ни­ем Ра­ту­ши (1868-1877 годы, архитектор А. Уо­тер­ха­ус; в Боль­шом за­ле - 12 мас­штаб­ных по­ло­тен Ф.М. Брау­на на те­мы ис­то­рии Ман­че­стера, 1878-1893 годы; но­вое кры­ло в рус­ле ар де­ко, 1925-1937 год, архитектор Э.В. Хар­рис), нео­го­тическим ме­мо­риа­лом прин­ца Аль­бер­та (1862-1867 год, скульп­тор М. Но­убл, архитектор Т. Уэр­динг­тон) и центральной городской библиотекой в сти­ле неоклас­си­циз­ма (1925-1934 годы, Хар­рис); ря­дом - «Ке­но­таф» (па­мят­ник по­гиб­шим в 1-й ми­ро­вой вой­не; 1924 год, архитектор Э. Ла­ченс). Так­же в ис­то­рическом цен­тре го­ро­да: клас­си­ци­стическая церковь Святой Ан­ны (1709-1712 годы, в рус­ле ра­бот К. Ре­на), ком­плекс бывшей Ли­вер­пуль­ской железнодорожной стан­ции (1830 годы, архитектор Дж. Сти­вен­сон; ны­не - Му­зей нау­ки и промышленности), зда­ния Ху­дожественной га­ле­реи (1824-1835 годы) и Ате­не­ума (1837-1839 годы; оба - архитектор Ч. Бэр­ри), от­де­ле­ние Bank of England (1845-1846 годы, архитектор Ч. Кок­ке­релл; позд­ний клас­си­цизм), центральный железнодорожный во­к­зал (1876-1879 годы, архитектор Дж. Фау­лер; пе­ре­кры­тие из ме­тал­лических кон­ст­рук­ций с про­лё­том 64 м; ны­не - центр вы­ста­вок и кон­грес­сов «Manchester Central»), библиотека Дж. Рай­лен­дса в ду­хе нео­го­ти­ки с эле­мен­та­ми влия­ния дви­же­ния «Ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла» (1890-1899 годы, архитектор Б. Чамп­нис), ком­плекс Ко­ро­лев­ской бир­жи (Royal Exchange) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма с эле­мен­та­ми мо­дер­на (1914-1921 годы, ар­хитектурное бю­ро «Bradshaw Gass & Hope»), фи­ли­ал Midland Bank в рус­ле ар де­ко (1929 год, архитектор Э. Ла­ченс). Зна­чительную часть за­строй­ки цен­тра Ман­че­стера со­став­ля­ют бывшие тек­стиль­ные фаб­ри­ки, скла­ды, кон­тор­ские зда­ния XIX века, за­час­тую - в ис­то­ри­че­ских сти­лях. Так­же в чер­те Ста­ро­го го­ро­да рас­по­ло­же­ны рай­он Чай­на-та­ун со зда­ния­ми в рус­ле тра­диционной китайской ар­хи­тек­ту­ры и пло­щадь Пик­ка­дил­ли-гар­денс (ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 2002 году, бю­ро ланд­шафт­ной ар­хи­тек­ту­ры EDAW, архитектор Т. Ан­до). К югу от ис­то­рического цен­тра на­хо­дят­ся Пер­вая цер­ковь Хри­ста-учёно­го в сти­ле мо­дерн с эле­мен­та­ми экс­прес­сио­низ­ма (ны­не - Центр Э. Ву­да; 1903-1908 годы, архитектор Э. Вуд) и Ху­дожественная га­ле­рея Ви­творт (ос­но­ва­на в 1889 году, с 1958 года в со­ста­ве Ман­че­стер­ско­го университета; зда­ние 1908 года, архитектор Дж.У. Бо­монт).

Сре­ди по­стро­ек Ман­че­стера середины XX - начала XXI веков - ре­дак­ция газеты «Daily Express» (1939 год, архитектор О. Уиль­ямс) в рус­ле со­вре­мен­но­го дви­же­ния, административное зда­ние «Гей­ту­эй-ха­ус» (1969 год, архитектор Р. Сей­ферт) и бывшее от­де­ле­ние Na­tional Westminster Bank (1969 год, ар­хитектурное бю­ро «Casson Conder & Partners») в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле, мост Три­ни­ти-бридж в сти­ле хай-тек (1995 год, С. Ка­ла­тра­ва), фи­ли­ал «Се­вер» Им­пер­ско­го во­енного му­зея в ду­хе де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2002 год, архитектор Д. Ли­бе­скинд), Центр гражданского пра­во­су­дия (2007 год, ар­хитектурное бю­ро «Den­ton Corker Marshall»). В центральной час­ти Ман­че­стера со 2-й половины XX века воз­во­дят­ся вы­сот­ные зда­ния (баш­ня «CIS», 1962 год, архитектор Г. Тейт и другие; баш­ня «Би­тем», са­мое вы­со­кое зда­ние Ман­че­стера, 2006 год, архитектор И. Симп­сон, высота 169 м). На ок­раи­не Ман­че­стера - дом Ба­гу­ли-холл (середина XIV - начало XVIII веков) и име­ние Хи­тон-холл (главный дом в сти­ле клас­си­циз­ма, 1772-1789 годы и 1823 год, ар­хи­тек­то­ры Дж. и Л. Уай­атт).

Ман­че­стер - важ­ней­ший центр нау­ки, куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния Се­ве­ро-За­па­да Анг­лии. Ман­че­стер­ский университет (1824 год, современное название с 2004 года; в его со­ста­ве - Му­зей Ман­че­стера, основан в 1820-х годах), Ман­че­стер­ский мет­ро­по­ли­тен­ский университет (1970 год, современное название и ста­тус с 1992 года), Ко­ро­лев­ский северный музыкальный кол­ледж (1893 год; современное название с 1973) и другие ву­зы. Основные на­учные организации вхо­дят в со­став университетов.

Му­зеи: нау­ки и промышленности (1969 год), транс­пор­та (1979 год) и другие. Ху­дожественная га­ле­рея (1882 год).

Кон­церт­ные за­лы: Фри-Трейд-холл, Брид­жуо­тер-холл. Те­ат­ры: Опер­ный театр (1912 год; без по­сто­ян­ной опер­ной труп­пы); дра­ма­ти­че­ские «Па­лас ти­этр» (1891 год), «Лайб­рери ти­этр ком­па­ни» (1952 год), «Кон­такт ти­этр» (1972 год) и другие. Те­атр тан­ца «Данс­ха­ус». Сим­фо­ни­че­ский «Хал­ле-ор­кестр» (1858 год; по име­ни ос­но­ва­те­ля - пиа­ни­ста и ди­ри­жё­ра Ч. Хал­ле), фи­лар­мо­нический ор­кестр Би-Би-Си (1922 год; в 1933-1982 годы под названием Се­вер­ный сим­фо­нический ор­кестр Би-Би-Си).

Ман­че­стер - круп­ный спор­тив­ный центр. Фут­боль­ный клуб «Ман­че­стер Юнай­тед» - один из силь­ней­ших в ми­ре, вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Олд Траф­форд» (от­крыт в 1910 году, около 76 тысяч мест). Фут­боль­ный клуб «Ман­че­стер Си­ти» (ос­но­ван в 1880 году), вы­сту­па­ет на Городском ста­дио­не (другое название КОМС; от­крыт в 2003 году, свыше 47 тысяч мест), где в 2002 году со­стоя­лись Иг­ры Британского Со­дру­же­ст­ва, в 2008 году - ­финал Куб­ка УЕФА. В Ман­че­стере дей­ст­ву­ют Национальный сквош-центр (про­ходил чем­пио­нат ми­ра по скво­шу в 2008 году), Национальный центр вод­ных ви­дов спор­та (2000 год), Ве­ло­дром (1994 год), где три­ж­ды про­во­ди­лись чем­пио­на­ты ми­ра по ве­ло­си­пед­но­му спор­ту (1996, 2000, 2008 годы); мно­го­функциональ­ная «Манчестер Ивнинг Ньюс Аре­на» (1995 год, до 23 тысяч мест), на ко­то­рой про­хо­дят со­стя­за­ния по бас­кет­бо­лу, хок­кею с шай­бой, бок­су, тя­жё­лой ат­ле­ти­ке и другое. В Ман­че­стере так­же про­во­ди­лись мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра (1966 год) и Ев­ро­пы (1996 год) по фут­бо­лу, фи­нал Ли­ги чем­пио­нов (2003 год) и многие другие со­стя­за­ния.

В конце 2000-х годов в эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то бо­лее 83% ра­бо­таю­щих, в том числе фи­нан­со­вые и биз­нес-ус­лу­ги, тор­гов­ля около 42%, об­разо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние свыше 23%, транс­порт и связь свыше 8%, административные и прочие ус­лу­ги около 10%). Ве­ду­щая от­расль сфе­ры ус­луг - фи­нан­со­вые и биз­нес-ус­лу­ги (в том числе про­фес­сио­наль­ные - юри­дические, бух­гал­тер­ские, кон­суль­та­ци­он­ные и другие). Ман­че­стер - центр де­ло­вой ак­тив­но­сти и тор­гов­ли британского и об­ще­ев­ро­пей­ско­го зна­че­ния, круп­ней­ший на се­ве­ро-за­па­де Анг­лии. В го­ро­де ба­зи­ру­ют­ся бо­лее 60 бан­ков (все­го свыше 15 тысяч за­ня­тых) и других фи­нан­со­во-кре­дит­ных и тор­го­вых уч­ре­ж­де­ний (в том числе «Co-operative Group» - круп­ней­ший в ми­ре по­тре­би­тель­ский аль­янс).

Центр гражданского пра­во­су­дия в Ман­че­стере - вто­рой по ве­ли­чи­не по­сле Ко­ро­лев­ско­го су­да в Лон­до­не.

Ве­ду­щий центр элек­трон­ных и пе­чат­ных СМИ на се­ве­ро-за­па­де Анг­лии, по чис­лу те­ле- и ра­дио­стан­ций ус­ту­па­ет толь­ко Лон­до­ну. Ман­че­стер - один из трёх опор­ных пунк­тов (на­ря­ду с Лон­до­ном и Бри­сто­лем) ве­ща­тель­ной кор­по­ра­ции Би-Би-Си в стра­не; здесь на­хо­дит­ся штаб-квар­ти­ра британской ком­па­нии «Guardian Media Group plc» (в Ман­че­стере так­же из­да­ёт­ся газета «Гар­ди­ан»).

Вто­рой в стра­не (по­сле Лон­до­на) центр ту­риз­ма (в 2008 году го­род по­се­ти­ло около 3,5 миллионов. ту­ри­стов, из них около 1 миллиона человек - ино­стран­цы; до­хо­ды от ту­риз­ма со­ста­ви­ли около 6 миллиардов фунтов стерлингов); раз­ви­ты гос­ти­нич­ное де­ло и рес­то­ран­ный биз­нес. Сре­ди круп­ней­ших тор­го­вых цен­тров - «Tri­angle» и «Manchester Arnda­le». Боль­шое зна­че­ние име­ют ус­лу­ги транс­пор­та.

Ман­че­стер - вто­рой по­сле Лон­до­на центр авиа­со­об­ще­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии (21,1 миллионов пас­са­жи­ров, 2008 год); аэ­ро­порт Ман­че­стера об­слу­жи­ва­ет ре­гио­наль­ные мар­шру­ты се­ве­ро- за­па­да Анг­лии и бо­лее 200 ме­ж­ду­на­род­ных. По железнодорожным пе­ре­воз­кам пас­са­жи­ров (свыше 20 миллионов человек в год) Ман­че­стер ус­ту­па­ет лишь Лон­до­ну и Глаз­го. Cохраняются морские пе­ре­воз­ки (8 миллионов т в 2007 году; Ман­че­стер­ский порт за­крыт, су­да швар­ту­ют­ся на других при­ча­лах, в том числе ок­ру­га Траф­форд, близ Со­лфор­да).

Важ­ные по­зи­ции в городской эко­но­ми­ке со­хра­ня­ет промышленное про­изводство. В пре­де­лах Боль­шо­го Ман­че­сте­ра - пред­при­ятия тек­стиль­ной, обув­ной, пар­фю­мер­но-кос­ме­тической (в том числе штаб-квар­ти­ра и про­из­водственной мощ­но­сти ком­па­нии «PZ Cus­sons»), био­фар­ма­цев­тической промышленности (раз­ра­бот­ка и про­изводство пре­па­ра­тов - ком­па­нии «Re­novo», «Avecia»), ма­ши­но­строе­ния (ком­па­нии «B3 Cable Solutions» - те­ле­ком­му­ни­кационное обо­ру­до­ва­ние; «Rolls-Royce» - ди­зель­ные дви­га­те­ли; «Mather & Platt» - на­со­сы; «Siemens» - элек­тро­тех­нические из­де­лия; «BAE Systems» - за­пас­ные час­ти и уз­лы для авиа­тех­ни­ки).

Ман­че­стер - ­один из ве­ду­щих ре­гио­наль­ных цен­тров про­изводства про­дук­тов пи­та­ния и тор­гов­ли ими; в пре­де­лах Боль­шо­го Ман­че­сте­ра на­счи­ты­ва­ет­ся около 400 пред­при­ятий (все­го около 27 тысяч за­ня­тых) из­вест­ных ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей, в том числе «Uni­lever Best­foods» (сор­ти­ров­ка и упа­ков­ка чая), «Kellogg’s» (су­хие зав­тра­ки и другое), «Patak’s Foods» (за­мо­ро­жен­ные про­дук­ты, со­усы и другое), «Cargill». Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то пи­во­ва­ре­ние («JW Lees», ос­но­ван в 1828 году; «Joseph Holt’s Brewe­ry», 1849 год; «Hydes’ Brewery», 1863 год; за­во­ды «Heinz»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)