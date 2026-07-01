МАНЧЕСТЕР (США)

МАНЧЕСТЕР (США) - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке США, в южной час­ти шта­та Нью-Гэмп­шир.

Круп­ней­ший го­род шта­та; население 108,6 тысяч человек (2010 год), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 180 тысяч человек.

Рас­по­ло­жен на бе­ре­гах реки Мер­ри­мак. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. Ре­гио­наль­ный аэ­ро­порт Ман­че­стер-Бос­тон (в том числе об­слу­жи­ва­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию Бос­то­на).

Основан в 1722 году, пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Олд-Гар­рис-Та­ун (Old Harry’s Town), в 1751 году пе­ре­име­но­ван в Дер­ри­филд (Derryfield). В 1810 году по­лу­чил современное на­зва­ние в честь британского промышленного го­ро­да Ман­че­стер . Ста­тус го­ро­да с 1846 года. В XIX веке раз­ви­вал­ся как центр тек­стиль­ной промышленности США. В 1809 году по­строе­на пер­вая хлоп­ко­пря­диль­ная фаб­ри­ка. Во 2-й половине XIX - начале XX веков в Манчестере дей­ст­во­ва­ли круп­ные тек­стиль­ные фаб­ри­ки и ма­ши­но­стро­ительные за­во­ды ком­па­нии «Amoskeag Manufacturing Co.»; пред­при­ятия по про­изводству обу­ви, бу­ма­ги, си­гар и другого. Бы­строе промышленное раз­ви­тие го­ро­да спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту его на­се­ле­ния, в том числе за счёт при­то­ка им­ми­гран­тов (осо­бен­но фран­кока­над­цев). По­сле за­кры­тия тек­стиль­ных фаб­рик (1935 год) Манчестер пе­ре­жи­вал дли­тель­ный пе­ри­од эко­но­мическогоупад­ка. Воз­ро­ж­де­ние эко­но­ми­ки го­ро­да в по­след­ней тре­ти XX века свя­за­но с осу­ще­ст­в­ле­ни­ем ком­плек­са мер (вве­де­ние на­ло­го­вых льгот и другое) по соз­да­нию пред­при­ятий ма­ло­го биз­не­са в сфе­ре ус­луг и ря­де современных промышленных от­рас­лей.

Со­хра­ни­лись по­строй­ки пе­рио­да ин­ду­ст­ри­аль­но­го подъ­ё­ма XIX - начало XX веков, в том числе: здание муниципалитета в нео­го­тическом сти­ле (1844-1845 годы, архитектор Э. Шоу), зда­ние городской библиотеки (1914 год), рай­он тек­стиль­ных фаб­рик (XIX - начало XX веков) и жи­лых до­мов для ра­бо­чих (XIX век). Так­же в Манчестере - те­атральное зда­ние «Па­лас ти­этр» («At­hens Building», 1914-1915 годы), дом Цим­мер­ма­на (1950 год, архитектор Ф.Л. Райт) и другое. Сре­ди офис­ных зда­ний де­ло­во­го рай­она Манчестера, рас­по­ло­жен­но­го на ле­вом бе­ре­гу реки Мер­ри­мак, - Amoskeag Bank (1913 год; ны­не - нью-гэмп­шир­ская штаб-квар­ти­ра Citizens Bank), City Hall Plaza (в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма , 1992 год; высота 83,8 м). Сре­ди современных со­ору­же­ний - кры­тая спор­тив­ная аре­на «Verizon Wireless Arena» (2001 год; ме­сто про­ве­де­ния со­рев­но­ва­ний по хок­кею и другого, а так­же кон­цер­тов, те­ат­раль­ных по­ста­но­вок и других пред­став­ле­ний; свыше 10 тысяч мест).

В Манчестере - Университет Южного Нью-Гэмп­шира (в при­го­ро­де Хук­сетт; 1932 год), фи­ли­ал Университета Нью-Гэмп­шира в Манчестере (1985 год), Институт ис­кусств Нью-Гэмп­шира (ос­но­ван в 1898 году как Институт ис­кусств и на­ук, современное название с 1997 года; главное зда­ние в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, 1916 год) и другое; ряд кол­лед­жей. Городская библиотека (1854 год). Ху­дожественный му­зей Кар­рие­ра (от­крыт в 1929 году; не­оклас­сическое зда­ние, 1927-1929 годы, ар­хи­тек­то­ры Э. Тил­тон, А. Ги­тенс), му­зей Миллъ­яр­да ис­то­рического общества Манчестера (в зда­нии бывшей тек­стиль­ной фаб­ри­ки) и другое; фран­ко-американский куль­тур­ный центр, куль­тур­ный и на­уч­но-по­зна­вательный центр SEE Science Center (1986 год; в по­меще­ни­ях од­ной из бывших тек­стиль­ных фаб­рик) и другое. Опе­ра и фи­лар­мо­нический ор­кестр Нью-Гэмп­шира.

Манчестер - главный де­ло­вой и фи­нан­со­вый центр северной час­ти Но­вой Анг­лии. В сфе­ре ус­луг городской аг­ло­ме­ра­ции за­ня­то свыше 90% имею­щих ра­бо­ту; ве­ду­щие от­рас­ли: оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, ус­лу­ги об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния, про­фес­сио­наль­ные и де­ло­вые, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные, фи­нан­со­вые, ор­га­ни­за­ция и об­слу­жи­ва­ние до­су­га и раз­вле­че­ний. Круп­ней­шие городские ра­бо­то­да­те­ли - гос­пи­таль Эл­ли­от (2,8 тысяч за­ня­тых) и Ка­то­лический ме­ди­цин­ский центр (1,7 тысяч). В Манчестере дей­ст­ву­ют пред­при­ятия око­ло 200 промышленных ком­па­ний (главным образом мел­ких и сред­них), спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на про­изводстве вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных из­де­лий элек­трон­ной (вклю­чая про­изводство по­лу­про­вод­ни­ков), элек­тро­тех­нической, аэ­ро­кос­мической, во­енной промышленности. Про­изводство пла­ст­масс, тек­сти­ля, верх­ней оде­ж­ды и другого.

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