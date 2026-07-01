МАНЧЕСТЕР (США)
МАНЧЕСТЕР (США) - город на северо-востоке США, в южной части штата Нью-Гэмпшир.
Крупнейший город штата; население 108,6 тысяч человек (2010 год), образует городскую агломерацию с населением около 180 тысяч человек.
Расположен на берегах реки Мерримак. Узел автомагистралей. Региональный аэропорт Манчестер-Бостон (в том числе обслуживает городскую агломерацию Бостона).
Основан в 1722 году, первоначально назывался Олд-Гаррис-Таун (Old Harry’s Town), в 1751 году переименован в Деррифилд (Derryfield). В 1810 году получил современное название в честь британского промышленного города Манчестер. Статус города с 1846 года. В XIX веке развивался как центр текстильной промышленности США. В 1809 году построена первая хлопкопрядильная фабрика. Во 2-й половине XIX - начале XX веков в Манчестере действовали крупные текстильные фабрики и машиностроительные заводы компании «Amoskeag Manufacturing Co.»; предприятия по производству обуви, бумаги, сигар и другого. Быстрое промышленное развитие города способствовало росту его населения, в том числе за счёт притока иммигрантов (особенно франкоканадцев). После закрытия текстильных фабрик (1935 год) Манчестер переживал длительный период экономическогоупадка. Возрождение экономики города в последней трети XX века связано с осуществлением комплекса мер (введение налоговых льгот и другое) по созданию предприятий малого бизнеса в сфере услуг и ряде современных промышленных отраслей.
Сохранились постройки периода индустриального подъёма XIX - начало XX веков, в том числе: здание муниципалитета в неоготическом стиле (1844-1845 годы, архитектор Э. Шоу), здание городской библиотеки (1914 год), район текстильных фабрик (XIX - начало XX веков) и жилых домов для рабочих (XIX век). Также в Манчестере - театральное здание «Палас тиэтр» («Athens Building», 1914-1915 годы), дом Циммермана (1950 год, архитектор Ф.Л. Райт) и другое. Среди офисных зданий делового района Манчестера, расположенного на левом берегу реки Мерримак, - Amoskeag Bank (1913 год; ныне - нью-гэмпширская штаб-квартира Citizens Bank), City Hall Plaza (в стиле постмодернизма, 1992 год; высота 83,8 м). Среди современных сооружений - крытая спортивная арена «Verizon Wireless Arena» (2001 год; место проведения соревнований по хоккею и другого, а также концертов, театральных постановок и других представлений; свыше 10 тысяч мест).
В Манчестере - Университет Южного Нью-Гэмпшира (в пригороде Хуксетт; 1932 год), филиал Университета Нью-Гэмпшира в Манчестере (1985 год), Институт искусств Нью-Гэмпшира (основан в 1898 году как Институт искусств и наук, современное название с 1997 года; главное здание в стиле неоклассицизма, 1916 год) и другое; ряд колледжей. Городская библиотека (1854 год). Художественный музей Карриера (открыт в 1929 году; неоклассическое здание, 1927-1929 годы, архитекторы Э. Тилтон, А. Гитенс), музей Миллъярда исторического общества Манчестера (в здании бывшей текстильной фабрики) и другое; франко-американский культурный центр, культурный и научно-познавательный центр SEE Science Center (1986 год; в помещениях одной из бывших текстильных фабрик) и другое. Опера и филармонический оркестр Нью-Гэмпшира.
Манчестер - главный деловой и финансовый центр северной части Новой Англии. В сфере услуг городской агломерации занято свыше 90% имеющих работу; ведущие отрасли: оптовая и розничная торговля, услуги образования и здравоохранения, профессиональные и деловые, административные, финансовые, организация и обслуживание досуга и развлечений. Крупнейшие городские работодатели - госпиталь Эллиот (2,8 тысяч занятых) и Католический медицинский центр (1,7 тысяч). В Манчестере действуют предприятия около 200 промышленных компаний (главным образом мелких и средних), специализирующихся на производстве высокотехнологичных изделий электронной (включая производство полупроводников), электротехнической, аэрокосмической, военной промышленности. Производство пластмасс, текстиля, верхней одежды и другого.