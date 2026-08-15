МАНЧЕСТЕР , ЭДУАРД МОНТЕГЮ

Манчестер ( англ . Manchester) , Эдуард Монтегю — 2-й граф Манчестер (1602—07.05.1671, Лондон) — английский политический деятель, генерал парламентской армии во время Английской революции XVII в. Получил образование в Сид­ни-Сассекс-колледж, в Кембридже (1618—1622). Депутат парламента в 1623—1626, с 1626 — член Палаты лордов. Сопровождал наследного принца Карла (см. Карл II Стюарт ) в ходе его поездки в Испанию (1623). После 1625 М. вместе с пресвитерианами критикует религиозную политику Карла I Стюарта . М. был активным участником начального периода Английской революции XVII в. (1640—1660), поддерживая в Долгом парламенте пресвитериан и их лидера Джона Пима . В 1642 король требовал ареста пятерых активных депутатов нижней палаты и одного лорда, которым стал М. Во время первой гражданской войны 1642—1647 М. командовал полком в армии графа Эссекса. В 1643 приступил к набору собственных частей, в 1644 стал во главе армии Восточной ассоциации. В 1644 объединенные силы армии Восточной ассоциации и шотландцев под командованием М. разбили королевские войска при Марстон-Муре и овладели северными графствами. Сторонник компромисса, М. позволил королевской армии покинуть поле боя после поражения при Ньюбери (1644), что привело к отрытому столкновению между М. и командующим кавалерией индепендентом О. Кромвелем , выступавшим за полный разгром короля. В 1645 М. подал в отставку согласно «Биллю о самоотречении» 1644, вернулся к парламентской деятельности. В 1649 выступил против суда над королем, в 1651 отказался присягнуть республике. Во время Реставрации Стюартов в 1660 вернулся к публичной деятельности, как спикер Палаты лордов приветствовал восстановление монархии. В ходе второй Англо-голландской войны 1665—1667 М. командовал полком. Рыцарь Ордена подвязки (1661), член Лондонского королевского общества (1667).

Лит. : Woolrych A. Britain in Revolution, 1625—1660. Oxford, 2002. С. В. Кондратьев.