МАНАССИЯ , КОНСТАНТИН

Манассия (Манасси, греч. ὁ Μανασσῆς) , Константин (ок. 1130, Константинополь — 1187, там же) — византийский писатель. Служил секретарем при дворе императора Мануила I Комнина , входил в интеллектуальный кружок под покровительством невестки императора Ирины. Преподавал риторику в Патриаршей школе в Константинополе. В 1160 участвовал в посольстве в Палестину к королю Балдуину III Иерусалимскому и Раймонду III, графу Триполи, для переговоров о заключении брака между Мануилом и триполитанской принцессой Мелисендой. Ряд исследователей полагает, что в последние годы жизни он был митрополитом Навпакта, но данная точка зрения оспаривается. Автор произведений различных жанров, большинство из которых относится к придворной литературе: речи к императору, панегирики и монодии, утешительные слова и другие. Примерно в 1160 создал частично сохранившийся поэтический любовный роман «Повесть об Аристандре и Каллифее». Путешествие в Палестину нашло отражение в стихотворных «Путевых заметках». Наиболее известное сочинение — «Краткая хроника» (Χρονική σύνοψις), охватывающая события мировой и византийской истории от сотворения мира до прихода к власти династии Комнинов (1081). Автор излагает историю как череду сменяющих друг друга правителей. Хроника написана пятнадцатисложником, насыщена гомеровскими образами и примерами из мифологии. Основными источниками М. служили Дионисий Галикарнасский , Иоанн Лид, Иоанн Зонара и Михаил Пселл . Хроника имеет богатую рукописную и переводную традицию.

Изд. : Mazal O. Der Roman des Konstantinos Manasses. Uberlieferung, Rekonstruktion, Textausgabe der Fragmente. Wien, 1967; Среднеболгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литературах / Под ред. И. С. Дуйчева, Д. С. Лихачева. София, 1988; Constantini Manassis Breviarium chronicum / Rec. O. Lampsidis. Athenis, 1996.

Лит. : Lampsidis O. Zur Biographie von K. Manasses und zu seiner Chronike Synopsis // Byzantion. 1988. T. 58. P. 97—111. А. В. Кузнецов.