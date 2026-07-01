МАНАССИ КОНСТАНТИН

МАНАССИ, МАНАССИЯ КОНСТАНТИН - ви­зантийский по­эт.

Ли­те­ратор при дво­ре Ма­нуи­ла I Ком­ни­на .

В 1160 году вме­сте со сво­им по­кро­ви­те­лем се­ва­стом Ио­ан­ном Кон­то­сте­фа­ном уча­ст­во­вал в по­соль­ст­ве в Па­ле­сти­ну к Бал­дуи­ну III Ие­ру­са­лим­ско­му. Вос­по­ми­на­ния об этом пу­те­ше­ст­вии лег­ли в ос­но­ву на­пи­сан­ных две­на­дца­ти­слож­ни­ком «Пу­те­вых за­ме­ток» («‘Οδοιποριϰόν», 1161-1162 годы).

Ото­жде­ст­в­ле­ние Манасси с из­вест­ным по иным ис­точ­ни­кам митрополитом На­впак­та, но­сив­шим то же имя, не­ко­то­ры­ми учё­ны­ми ста­вит­ся под со­мне­ние.

Основную часть на­сле­дия Манасси со­став­ля­ют про­из­ве­де­ния различных жан­ров при­двор­ной литературы: ре­чи к им­пе­ра­то­ру, па­не­ги­ри­ки и мо­но­дии на смерть выс­ших чи­нов­ни­ков, уте­ши­тель­ные сло­ва и мно­го­численные эк­фра­си­сы (по­этическое опи­са­ние со­ко­ли­ной охо­ты, лов­ли зяб­ли­ков, при­двор­но­го кар­ли­ка с острова Хи­ос, стен­ной мо­заи­ки с ал­ле­го­рическим изо­бра­же­ни­ем Зем­ли и другого). Около 1160 года Манасси соз­дал со­хра­нив­ший­ся лишь час­тич­но по­этический лю­бов­ный ро­ман в 9 кни­гах «По­весть об Ари­стан­д­ре и Кал­ли­фее» («Τῶν ϰατ’ ’Arίσταν- δρον ϰαὶ Καλλιϑέαν λόγοι»). Ро­ман на­пи­сан по­ли­ти­че­ским сти­хом, сю­жет­ные пе­рипе­тии (на­па­де­ние пи­ра­тов, пле­не­ние «вар­ва­ра­ми», по­пыт­ка са­мо­убий­ст­ва ге­роя, пу­те­ше­ст­вие в Еги­пет) тра­ди­ци­он­ны как для ан­тич­но­го (Ге­лио­дор, Ксе­но­фонт Эфес­ский), так и для ви­зан­тий­ско­го (Фео­дор Про­дром) лю­бов­но­го ро­ма­на.

Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Манасси - сти­хотворение «Крат­кая хро­ни­ка» («Χρονιϰ&varia;η σύνοψις», до 1153 года), ох­ва­ты­ваю­щая со­бы­тия ми­ро­вой и ви­зантийской ис­то­рии от Ада­ма до 1081 года (при­ход к вла­сти ди­на­стии Ком­ни­нов) и по­свя­щён­ная се­ва­сто­кра­то­рис­се Ири­не, не­вест­ке Ма­нуи­ла I Ком­ни­на и по­кро­ви­тель­ни­це круж­ка при­двор­ных ли­те­ра­то­ров. Хро­ни­ка на­пи­са­на пят­на­дца­ти­слож­ни­ком, на­сы­ще­на го­ме­ров­ски­ми об­раз­ами, по­этическими опи­са­ния­ми при­ро­ды и при­ме­ра­ми из ми­фо­ло­гии. Сре­ди основных ис­точ­ни­ков - Дио­ни­сий Га­ли­кар­нас­ский , Ио­анн Лид, Ио­анн Зо­на­ра и, воз­мож­но, Ми­ха­ил Пселл. В 1336-1338 годы по за­ка­зу болгарского ца­ря Ива­на Алек­сан­д­ра был осу­ще­ст­в­лён сред­не­бол­гар­ский пе­ре­вод хро­ни­ки. В XVI-XVII веках хро­ни­ка Манасси ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась при со­став­ле­нии «Рус­ско­го хро­но­гра­фа».

Издания:

Der Roman des Konstantinos Manasses. Überlieferung, Rekonstruktion, Textausgabe der Fragmente / Hrsg. O. Mazal. W., 1967;

Сред­не­бол­гар­ский пе­ре­вод Хро­ни­ки К. Ма­нас­сии в сла­вян­ских ли­те­ра­ту­рах / Ис­сле­до­ва­ния И.С. Дуй­че­ва, М.А. Сал­ми­ной; под­гот. тек­стов М. А. Сал­ми­ной. Со­фия, 1988;

C. Ma­nas­sis Breviarium Chronicum / Rec. О. Lamp­sidis. Athenis, 1996.