МАНАССИ КОНСТАНТИН
МАНАССИ, МАНАССИЯ КОНСТАНТИН - византийский поэт.
Литератор при дворе Мануила I Комнина.
В 1160 году вместе со своим покровителем севастом Иоанном Контостефаном участвовал в посольстве в Палестину к Балдуину III Иерусалимскому. Воспоминания об этом путешествии легли в основу написанных двенадцатисложником «Путевых заметок» («‘Οδοιποριϰόν», 1161-1162 годы).
Отождествление Манасси с известным по иным источникам митрополитом Навпакта, носившим то же имя, некоторыми учёными ставится под сомнение.
Основную часть наследия Манасси составляют произведения различных жанров придворной литературы: речи к императору, панегирики и монодии на смерть высших чиновников, утешительные слова и многочисленные экфрасисы (поэтическое описание соколиной охоты, ловли зябликов, придворного карлика с острова Хиос, стенной мозаики с аллегорическим изображением Земли и другого). Около 1160 года Манасси создал сохранившийся лишь частично поэтический любовный роман в 9 книгах «Повесть об Аристандре и Каллифее» («Τῶν ϰατ’ ’Arίσταν- δρον ϰαὶ Καλλιϑέαν λόγοι»). Роман написан политическим стихом, сюжетные перипетии (нападение пиратов, пленение «варварами», попытка самоубийства героя, путешествие в Египет) традиционны как для античного (Гелиодор, Ксенофонт Эфесский), так и для византийского (Феодор Продром) любовного романа.
Наиболее известное сочинение Манасси - стихотворение «Краткая хроника» («Χρονιϰ&varia;η σύνοψις», до 1153 года), охватывающая события мировой и византийской истории от Адама до 1081 года (приход к власти династии Комнинов) и посвящённая севастократориссе Ирине, невестке Мануила I Комнина и покровительнице кружка придворных литераторов. Хроника написана пятнадцатисложником, насыщена гомеровскими образами, поэтическими описаниями природы и примерами из мифологии. Среди основных источников - Дионисий Галикарнасский, Иоанн Лид, Иоанн Зонара и, возможно, Михаил Пселл. В 1336-1338 годы по заказу болгарского царя Ивана Александра был осуществлён среднеболгарский перевод хроники. В XVI-XVII веках хроника Манасси широко использовалась при составлении «Русского хронографа».
Издания:
Der Roman des Konstantinos Manasses. Überlieferung, Rekonstruktion, Textausgabe der Fragmente / Hrsg. O. Mazal. W., 1967;
Среднеболгарский перевод Хроники К. Манассии в славянских литературах / Исследования И.С. Дуйчева, М.А. Салминой; подгот. текстов М. А. Салминой. София, 1988;
C. Manassis Breviarium Chronicum / Rec. О. Lampsidis. Athenis, 1996.