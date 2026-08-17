МАНАНДЯН АКОП АМАЗАСПОВИЧ

МАНАНДЯН АКОП (ЯКОВ) АМАЗАСПОВИЧ - армянский ис­то­рик, действительный член Академии Наук СССР (1939 год) и Академии Наук Армянской ССР (1943 год).

Обу­чал­ся в университетах Йе­ны, Лейп­ци­га, Страс­бур­га. В 1897 году по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии в Йен­ском университете. В 1898 году экс­тер­ном окон­чил факультет восточных язы­ков Санкт-Пе­тербургского университета, в 1909 году - юри­дический факультет Тар­ту­ско­го университета.

В 1901-1904 годы ре­дак­тор журнала «Zeit­sch­rift für armenische Philo­lo­gie», в 1906 году - газеты «Ар­ша­луйс», в 1917 году - журнала «Го­ру».

В 1921-1931 годы ра­бо­тал в Ере­ван­ском университете: рек­тор (1921 год), де­кан факультета вос­то­ко­ве­де­ния и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета (1921-1923 годы); заведующий ка­фед­рой ис­то­рии армянского на­ро­да (1921-1925 годы), в 1925-1931 годы профессор той же ка­фед­ры. В 1925 году из­бран членом Института нау­ки и искусства Армянской ССР.

Внёс круп­ный вклад в изу­че­ние древ­ней и средневековой ис­то­рии Ар­ме­нии и Пе­ред­ней Азии, ис­то­рической гео­гра­фии, ис­то­рии Армянской церк­ви.

Сочинения:

О тор­гов­ле и го­ро­дах Ар­ме­нии... Ер., 1930;

Фео­да­лизм в Древ­ней Ар­ме­нии. Ер., 1934 (на арм. яз.);

Ти­гран II и Рим. Ер., 1943;

Кри­ти­че­ский об­зор ис­то­рии ар­мян­ско­го на­ро­да. Ер., [1945-1956]. Т. 1-3 (на арм. яз.);

Тру­ды. Ер., 1977-1981. Т. 1-4 (на арм. яз.).