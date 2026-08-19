МАНАГУА

Манагуа — столица Никарагуа , административный центр департамента Манагуа (с 1875). Численность население — 1,05 млн человек (2020), в рамках городской агломерации — 1,402 млн человек. Расположен на юго-западном берегу оз. Манагуа, в 45 км от побережья Тихого океана.

Основан испанцами на месте древнего индейского поселения, известен с 1819 как «Leal Villa de Santiago de Managua » . М. приобрел статус столицы Никарагуа в 1852, через 14 лет после признания Никарагуа независимым государством (1838). В 1856 захвачен американским авантюристом У. Уокером. Сильно пострадал от землетрясений (1885, 1931, 1972), наводнений (1876, 1885), пожара 1936. В 1978—1979 — один из центров народного восстания против диктатуры семейства Сомосы.

В М. расположены центральные органы госудаственной власти — президентский дворец (Casa Presidencial, Casa Naranja), Национальная ассамблея, здания Совета министров, Верховного суда, различных ведомств.

М. — крупнейший экономический центр страны. Около 80 % занятых трудятся в сфере услуг (торговля, финансы, гостиничный бизнес и др.). В городе расположены центральные офисы ведущих банков (включая Центральный банк Никарагуа), представительства иностранных компаний, крупнейшие торговые центры, гостиницы, центры издательского дела и полиграфии. В М. ежегодно проводятся международные выставки и ярмарки (в том числе производителей кофе, чая, шоколада). В рамках агломерации созданы индустриальные парки, предприятия текстильной, швейной, пищевой промышленности, единственный в стране нефтеперерабатывающий завод компании «Esso Standard Oil», заводы по производству металлоизделий, чистящих и моющих средств. Электроснабжение от ТЭС «Managua» и геотермальной электростанции.

М. — крупнейший транспортный узел страны. Через него проходят Панамериканское шоссе (связывает город с северными и юго-восточными департаментами), железные дороги, автобусные линии. Международный аэропорт им. Аугусто С. Сандино.

Исторический центр находится в северной части М., близ побе­режья оз. Манагуа. Здания в стиле классицизма, соборы, Капитолий (Palacio Nacional, в нем Государственный архив, Национальная библиотека, Национальный музей), памятники Р. Дарио, генералу А. С. Сандино и др.

В М. сосредоточены центры науки и образования страны: Академия наук, более 20 вузов, в том числе Национальный автономный университет Никарагуа, Национальный сельскохозяйственный университет, Политехнический университет и другие, музеи, художественные галереи и театры. Ежегодно проводятся фестивали (Santo Domingo de Guzman), карнавал «Alegria por la vida».

Лит. : Cybriwsky R. A. Capital Cities around the World: An Encyclopedia of Geography, History, and Culture. New York, 2013; Managua, Nicaragua. Managua, 2021. Н. С. Иванов.