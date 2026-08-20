МАН РЭЙ

Американский фотограф, художник и кинорежиссер.

Ранние годы

Родился в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Отец – портной Мейлах Радницкий. Мать – швея Маня Лурия. С 1897 г. Радницкие проживали в Нью-Йорке. Эммануэль с детства помогал отцу на небольшом производстве по пошиву одежды, которым владела семья. Семейное дело не соответствовало вкусам и интересам Радницкого, которого с раннего возраста привлекало изобразительное искусство. В 1904-1907 гг. Эммануэль посещал среднюю школу в Бруклине, где имел возможность изучать базовые техники гравировки и рисования. В свободное от уроков и помощи родным время он самостоятельно посещал музеи изобразительного искусства. После окончания школы Радницкий получил стипендию для продолжения образования в области архитектуры, однако предпочел заниматься живописью. К выбору профессии художника семья отнеслась с опасением, однако родители выделили Эммануэлю комнату под студию. В 1908-1912 гг. Радницкий обучался живописи в университете, а также подрабатывал иллюстратором в нескольких нью-йоркских рекламных фирмах. Его работы ученического периода представляют собой стилизацию под живопись второй половины XIX в. В 1912 г. Радницкие, постоянно сталкиваясь с антисемитизмом, сменили фамилию на «Рэй».

Будучи активно вовлеченным в художественную жизнь Нью-Йорка, Рэй посещал частные галереи, где выставлялись картины художников-авангардистов. Несмотря на то, что принципы нового искусства были ему близки, Ман Рэй еще не мог полностью отказаться от трактовки задач живописи в традициях старой школы. Лишь поступив в 1912 г. в художественную школу «Феррер», он стал развивать свою творческую манеру в авангардистском направлении. После знакомства с М. Дюшаном и Ф. Пикабиа в 1914 г. Ман Рэй стал создавать абстрактные композиции.

Творчество

В 1915 г. в Нью-Йорке состоялась первая персональная выставка Ман Рэя. В 1916 г. художник создал свой первый дада-объект – ассамбляж «Автопортрет». Этот год стал поворотным в его творчестве. В 1915 г. художник выпустил дадаистский журнал «The Ridgefield Gazook», а в 1919 г. – «TNT». В 1918 г. Ман Рэй стал фотографировать свои арт-объекты. 1915-1920 гг. стали временем творческих экспериментов, исследования разнообразных техник, соединения материалов, методов и технологий (соляризация, фотограмма и др.). В 1920 г. Рэй вместе с М. Дюшаном и Ф. Пикабиа основал нью-йоркское отделение дадаистов. Это событие ознаменовалось выходом первого и единственного выпуска журнала «Дада в Нью-Йорке». В том же году он помогал М. Дюшану в его работе над кинетическим объектом, ставшим первым в своем роде. Тогда же соратники вместе с К. Дрейер основали «Анонимное общество», которое занималось организаторской и просветительской деятельности. В частности, «Анонимное общество» организовало резонансную выставку современного искусства в Бруклинском музее в 1926 г. Всего за период 1920-1940 гг. организация провела 80 выставок.

В 1921 г. Ман Рэй переехал в Париж. В том же году он первым в истории начал заниматься аэрографией. В 1923 г. Рэй создал «Объект для уничтожения», представлявший собой метроном с прикрепленным на маятнике фрагментом женского глаза. Создание арт-объектов («Дада-объект», 1924) и инсталляций не давало художнику заработка. В результате Ман Рэй приобрел фотокамеру и открыл собственную студию. В его объектив попали все ключевые фигуры авангарда: П. Пикассо , С. Дали , П. Гуггенхайм, Т. Тцара, Г. Стайн , Ж. Кокто и др. В 1925 г. Ман Рэй принял участие в выставке сюрреалистов в галерее «Пьер». В 1920-е Рэй пробовал себя в том числе и в кинематографе (1923, лента «Возвращение к разуму»), как актер («Антракт», 1924) и режиссер («Морская звезда», 1928).

К концу 1920-х Ман Рэй стал одним из самых востребованных и высокооплачиваемых фотографов Парижа. Не боясь экспериментов, Ман Рэй фотографировал своих моделей в развороте, с закрытыми глазами, использовал диагональную композицию и т.д. Все это позволило ему вывести портретную съемку за рамки утилитарных целей. Ман Рэй снимал также в жанре ню, сделав тело арт-объектом. Вклад Ман Рэя в фотографию прослеживается не только его творчеством, но и тем, что он открывал миру забытые имена фотографов. Например, вместе со своей ассистенткой Б. Эббот он опубликовал снимки Эжена Атже .

В 1930-е Ман Рэй снимал для Vogue, Harper`s Bazar и других изданий. Являясь одним из самых влиятельных фотографов своей эпохи и представителем т.н. «Нового видения», Ман Рэй стал связующим элементом как между разными сферами искусства, так и между двумя континентами. Немаловажно, что благодаря ему сюрреализм проник в высокую моду и завоевал широкую популярность. С началом Второй мировой войны Ман Рэй вернулся в США, где преподавал живопись и фотографию. В 1951 г. вернулся в Париж. В 1963 г. Ман Рэй был принят в игровое сообщество «Коллеж петафизики».