МАН ПОЛ МАЙКЛ ДЕ
МАН ПОЛ МАЙКЛ ДЕ - американский литературовед.
Бельгиец по происхождению.
Окончил университет в Брюсселе (1942 год); с 1947 года жил в США. Преподавал в Гарвардском, Корнеллском университетах и университете Джонса Хопкинса; с 1970 года профессор Йельского университета (Нью-Хейвен).
Один из ведущих представителей американского деконструктивизма. На основе анализа классических литературных произведений стремился доказать тезис об аллегорической, «фигуральной» природе любого литературного текста, неизбежно приводящей к его логической непоследовательности и невозможности его однозначного понимания. Мировоззренческие проблемы переводил в языковой план, трактуя смысловые противоречия как следствие свойственной литературе метафоричности.
Автор книг: «Слепота и прозрение: статьи о риторике современной критики» («Вlindness and insight: essays in the rhetoric of contemporary critisism», 1971 год; русский перевод 2002 год), положившая начало Йельской школе американской литературной критики; «Аллегория чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста» («Allegories of reading: figural language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust», 1979 год; русский перевод 1999 год), а также изданных посмертно: «Риторика романтизма» («Rhetoric of romanticism», 1984 год), «Сопротивление теории» («Resistance to theory», 1986 год, соавтор), «Эстетическая идеология» («Aesthetic ideology», 1996 год).
Сочинения:
Critical writings, 1953-1978. Minneapolis, 1989.