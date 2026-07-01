МАН ПОЛ МАЙКЛ ДЕ

МАН ПОЛ МАЙКЛ ДЕ - американский ли­те­ра­ту­ро­вед .

Бель­ги­ец по про­ис­хо­ж­де­нию.

Окон­чил университет в Брюс­се­ле (1942 год); с 1947 года жил в США. Пре­по­да­вал в Гар­вард­ском , Кор­нелл­ском университетах и университете Джон­са Хоп­кин­са; с 1970 года профессор Йель­ско­го университета (Нью-Хей­вен).

Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей американского де­кон­ст­рук­ти­виз­ма. На ос­но­ве ана­ли­за клас­сических литературных про­из­ве­де­ний стре­мил­ся до­ка­зать те­зис об ал­ле­го­рической, «фи­гу­раль­ной» при­ро­де лю­бо­го литературного тек­ста, не­из­беж­но при­во­дя­щей к его ло­гической не­по­сле­до­ва­тель­но­сти и не­воз­мож­но­сти его од­но­знач­но­го по­ни­ма­ния. Ми­ро­воз­зренческие про­бле­мы пе­ре­во­дил в язы­ко­вой план, трак­туя смы­сло­вые про­ти­во­ре­чия как след­ст­вие свой­ст­вен­ной ли­те­ра­ту­ре ме­та­фо­рич­но­сти.

Ав­тор книг: «Сле­по­та и про­зре­ние: ста­тьи о ри­то­ри­ке со­вре­мен­ной кри­ти­ки» («Вlind­ness and insight: essays in the rhetoric of contemporary critisism», 1971 год; русский перевод 2002 год), по­ло­жив­шая на­ча­ло Йель­ской шко­ле американской литературной кри­ти­ки; «Ал­ле­го­рия чте­ния: фи­гу­раль­ный язык Рус­со, Ниц­ше, Риль­ке и Пру­ста» («Allegories of reading: figural language in Rousseau, Nie­tzsche, Rilke, and Proust», 1979 год; русский перевод 1999 год), а так­же из­дан­ных по­смерт­но: «Ри­то­ри­ка ро­ман­тиз­ма» («Rhetoric of ro­manticism», 1984 год), «Со­про­тив­ле­ние тео­рии» («Resistance to theory», 1986 год, со­автор), «Эс­те­ти­че­ская идео­ло­гия» («Aesthetic ideology», 1996 год).

Сочинения:

Critical writings, 1953-1978. Minneapolis, 1989.