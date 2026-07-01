МАМПРУСИ

МАМПРУСИ (мам­пу­лу­си, мам­пу­ли­га) - на­род юго-восточной под­груп­пы северной груп­пы на­ро­дов гур на се­ве­ро-вос­то­ке Га­ны .

Жи­вут в ме­ж­ду­ре­чье Бе­лой Воль­ты и На­сиа (рай­оны Восточной Мам­пру­си и Западной Мам­пру­си на се­ве­ре Северной области).

Чис­лен­ность около 350 тысяч человек (2009 год, оцен­ка). До 20 тысяч человек жи­вёт так­же на се­ве­ро-за­па­де То­го и юго-вос­то­ке Бур­ки­на-Фа­со.

Го­во­рят на языке мам­пру­ли (ман­пел­ле) западной под­груп­пы груп­пы оти-воль­та северной вет­ви цен­траль­ных гур язы­ков (близ­ки по язы­ку к да­гом­ба и ку­са­си). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки (ал­фа­вит «Аф­ри­ка»). Рас­про­стра­не­ны так­же язы­ки фа­ре­фа­ре, би­мо­ба, бис­са, хау­са, чви и другие.

В основном при­дер­жи­ва­ют­ся тра­диционных ве­ро­ва­ний, около 40% - му­суль­ма­не-сун­ни­ты, есть не­боль­шое чис­ло бап­ти­стов.

Стра­на мам­пру­си - Мам­пру­гу счи­та­ет­ся ко­лы­бе­лью на­ро­дов гур. Со­глас­но пре­да­ни­ям, пред­ки мам­пру­си - за­вое­ва­те­ли-«всад­ни­ки», при­шед­шие в XIV-XV веках с се­ве­ро-вос­то­ка (воз­мож­но, из стран хау­са по­сле па­де­ния фульб­ских эми­ра­тов). Их пред­во­ди­тель Гбе­ва (Ба­ва) ос­но­вал город Гам­ба­га - по­ли­тический и куль­тур­ный центр воль­тий­ских эт­но­по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний (так называемый ком­плекс Мо­си - Мам­пру­си - Да­гом­ба). Пра­ви­те­ля­ми Мам­пру­гу и Да­гом­ба ста­ли со­от­вет­ст­вен­но его стар­ший и млад­ший сы­но­вья, Мо­си воз­гла­ви­ли вну­ки - де­ти един­ст­вен­ной до­че­ри. Взаи­мо­от­но­ше­ния меж­ду эти­ми по­ли­тическими об­ра­зо­ва­ния­ми в ри­ту­аль­но-по­ли­тических кон­тек­стах со­от­вет­ст­во­ва­ли этим родственным от­но­ше­ни­ям, в ко­то­рых мам­пру­си иг­ра­ли роль стар­ше­го бра­та по от­но­ше­нию к Да­гом­ба и дя­ди по ма­те­ри по от­но­ше­нию к Мо­си. Мам­пру­гу име­ло сто­ли­цу в На­ле­ри­гу, воз­глав­ля­лось вы­бор­ным во­ж­дём (на-йи­ри) и со­ве­том ста­рей­шин из глав де­ре­вен­ских об­щин.

В XVIII веке сфор­ми­ро­ва­лось де­ле­ние на 5 про­вин­ций: На­ле­ри­гу, Кпа­син­кпе, Вун­гу, Ян­га и Юньо. Су­ще­ст­во­ва­ло де­ле­ние на знать, сво­бод­ных об­щин­ни­ков и за­ви­си­мых (ра­бов и ка­баль­ни­ков).

В 1-й половине XIX веке большая часть зна­ти при­ня­ла ис­лам; на-йи­ри до конца XX века за­пре­ща­лось быть му­суль­ма­ни­ном. До середины XVIII века мам­пру­си вхо­ди­ли в тор­го­вую сис­те­му Западного Су­да­на.

В 1745-1874 годы - в за­ви­си­мо­сти от Ашан­ти кон­фе­де­ра­ции, во вре­ме­на ко­то­рой мам­пру­си вос­при­ня­ли многие эле­мен­ты по­ли­тической и ду­хов­ной куль­ту­ры ашан­ти, в том числе во­енную ор­га­ни­за­цию (от­ря­ды вои­нов кам­бон­си, бое­вой по­ря­док из аван­гар­да, основные вой­ска, воо­ру­жён­но­го ме­ча­ми, арь­ер­гар­да с ме­татательными копь­я­ми и ле­во­го и пра­во­го флан­гов из луч­ни­ков). В начале XX века мам­пру­си в со­ста­ве Северной тер­ри­то­рий во­шли в со­став британской ко­ло­нии Зо­ло­той Бе­рег (ны­не Га­на).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Су­дан­ской по­доб­ла­сти Западной Аф­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем (про­со, сор­го, фо­нио, ара­хис, бо­бо­вые, ку­ку­ру­за, рис, ямс), раз­ве­де­ни­ем круп­но­го и мел­ко­го ро­га­то­го ско­та, до­маш­ней пти­цы, реч­ным ры­бо­лов­ст­вом. Бы­ли раз­ви­ты об­ра­бот­ка ме­тал­ла, пле­те­ние, гон­чар­ст­во. Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во на план­та­ции ка­као в южные рай­оны Га­ны.

По­се­ле­ние со­сто­ит из 5-10 до­мо­хо­зяйств. До­ма гли­но­бит­ные круг­лые, не­ред­ко двух­этаж­ные (обыч­но с хо­зяйственными по­ме­ще­ния­ми в ниж­нем эта­же). Усадь­бы ого­ро­же­ны сте­ной, двор пе­ре­крыт пло­ской кров­лей, над ко­то­рой в ви­де ба­шен воз­вы­ша­ют­ся вто­рые эта­жи до­мов.

Тра­диционная муж­ская оде­ж­да - по­ло­са­тая ру­ба­ха с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми, жен­ская - ткань, по­вя­зан­ная во­круг бё­дер.

Со­хра­ня­ют­ся боль­ше­се­мей­ные и де­ре­вен­ские об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция. Брак пат­ри­ло­каль­ный, прак­ти­ку­ют­ся по­ли­ги­ния, от­ра­бот­ки за не­ве­сту (брач­ный вы­куп ме­нее рас­про­стра­нён по срав­не­нию с другими на­ро­да­ми Зап. Аф­ри­ки), ле­ви­рат, кросс­ку­зен­ный брак; со­ро­раль­ная по­ли­ги­ния до­пу­ска­ет­ся, но не по­ощ­ря­ет­ся. Рас­про­стра­не­но об­ре­за­ние. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительному по­лу, де­ды и вну­ки свя­за­ны вза­им­ной тер­ми­но­ло­ги­ей. Обя­за­тель­ны от­но­ше­ния под­шу­чи­ва­ния (де­ем) - меж­ду бра­том ма­те­ри и де­тьми се­ст­ры, де­да­ми и вну­ка­ми, крос­ску­зе­на­ми; под­чи­не­ния и ува­же­ния (ге­ел­ма) - меж­ду ро­ди­те­ля­ми и де­ть­ми и другое; из­бе­га­ния (чи­су­гу) - меж­ду другими ка­те­го­рия­ми родст­вен­ни­ков.

Тра­диционные ве­ро­ва­ния - куль­ты ду­хов при­ро­ды и пред­ков; зна­чи­тель­на роль куль­та зем­ли и его жре­цов (тен­гда­на - хра­ни­те­ли зем­ли).

Фольк­лор вклю­ча­ет ми­фы (в том числе о твор­це и де­ми­ур­ге На­аву­ни), сказ­ки, по­сло­ви­цы и другое.

Ха­рак­тер­ные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: ба­ра­ба­ны в фор­ме пе­соч­ных ча­сов (ис­поль­зу­ют­ся в од­но­род­ном ан­самб­ле), од­но­струн­ный смыч­ко­вый, му­зы­каль­ный лук, лют­ня.

Исторические источники:

Сказ­ки мам­пру­си. М., 1966.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)