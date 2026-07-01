МАМПРУСИ
МАМПРУСИ (мампулуси, мампулига) - народ юго-восточной подгруппы северной группы народов гур на северо-востоке Ганы.
Живут в междуречье Белой Вольты и Насиа (районы Восточной Мампруси и Западной Мампруси на севере Северной области).
Численность около 350 тысяч человек (2009 год, оценка). До 20 тысяч человек живёт также на северо-западе Того и юго-востоке Буркина-Фасо.
Говорят на языке мампрули (манпелле) западной подгруппы группы оти-вольта северной ветви центральных гур языков (близки по языку к дагомба и кусаси). Письменность на основе латинской графики (алфавит «Африка»). Распространены также языки фарефаре, бимоба, бисса, хауса, чви и другие.
В основном придерживаются традиционных верований, около 40% - мусульмане-сунниты, есть небольшое число баптистов.
Страна мампруси - Мампругу считается колыбелью народов гур. Согласно преданиям, предки мампруси - завоеватели-«всадники», пришедшие в XIV-XV веках с северо-востока (возможно, из стран хауса после падения фульбских эмиратов). Их предводитель Гбева (Бава) основал город Гамбага - политический и культурный центр вольтийских этнополитических образований (так называемый комплекс Моси - Мампруси - Дагомба). Правителями Мампругу и Дагомба стали соответственно его старший и младший сыновья, Моси возглавили внуки - дети единственной дочери. Взаимоотношения между этими политическими образованиями в ритуально-политических контекстах соответствовали этим родственным отношениям, в которых мампруси играли роль старшего брата по отношению к Дагомба и дяди по матери по отношению к Моси. Мампругу имело столицу в Налеригу, возглавлялось выборным вождём (на-йири) и советом старейшин из глав деревенских общин.
В XVIII веке сформировалось деление на 5 провинций: Налеригу, Кпасинкпе, Вунгу, Янга и Юньо. Существовало деление на знать, свободных общинников и зависимых (рабов и кабальников).
В 1-й половине XIX веке большая часть знати приняла ислам; на-йири до конца XX века запрещалось быть мусульманином. До середины XVIII века мампруси входили в торговую систему Западного Судана.
В 1745-1874 годы - в зависимости от Ашанти конфедерации, во времена которой мампруси восприняли многие элементы политической и духовной культуры ашанти, в том числе военную организацию (отряды воинов камбонси, боевой порядок из авангарда, основные войска, вооружённого мечами, арьергарда с метатательными копьями и левого и правого флангов из лучников). В начале XX века мампруси в составе Северной территорий вошли в состав британской колонии Золотой Берег (ныне Гана).
Традиционная культура типична для народов Суданской подобласти Западной Африки. Занимаются подсечно-огневым земледелием (просо, сорго, фонио, арахис, бобовые, кукуруза, рис, ямс), разведением крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, речным рыболовством. Были развиты обработка металла, плетение, гончарство. Распространено отходничество на плантации какао в южные районы Ганы.
Поселение состоит из 5-10 домохозяйств. Дома глинобитные круглые, нередко двухэтажные (обычно с хозяйственными помещениями в нижнем этаже). Усадьбы огорожены стеной, двор перекрыт плоской кровлей, над которой в виде башен возвышаются вторые этажи домов.
Традиционная мужская одежда - полосатая рубаха с короткими рукавами, женская - ткань, повязанная вокруг бёдер.
Сохраняются большесемейные и деревенские общины, патрилинейная родовая организация. Брак патрилокальный, практикуются полигиния, отработки за невесту (брачный выкуп менее распространён по сравнению с другими народами Зап. Африки), левират, кросскузенный брак; сороральная полигиния допускается, но не поощряется. Распространено обрезание. Система терминов родства бифуркативного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу, деды и внуки связаны взаимной терминологией. Обязательны отношения подшучивания (деем) - между братом матери и детьми сестры, дедами и внуками, кросскузенами; подчинения и уважения (геелма) - между родителями и детьми и другое; избегания (чисугу) - между другими категориями родственников.
Традиционные верования - культы духов природы и предков; значительна роль культа земли и его жрецов (тенгдана - хранители земли).
Фольклор включает мифы (в том числе о творце и демиурге Наавуни), сказки, пословицы и другое.
Характерные музыкальные инструменты: барабаны в форме песочных часов (используются в однородном ансамбле), однострунный смычковый, музыкальный лук, лютня.
Исторические источники:
Сказки мампруси. М., 1966.