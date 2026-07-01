МАМОНТОВЫ
МАМОНТОВЫ - российские предприниматели, деятели искусства и культуры.
Родоначальник - Кондратий Мамонтов, крепостной приказчик при дворе помещика С.Е. Шиловского в селе Берно Мосальского уезда (1716 год). В середине XVIII века внуки К. Мамонтова - Иван Никитович (1722-? годы), Анисим Никитович (1741-? годы) и Алексей Яковлевич (1745-? годы) освободились от крепостной зависимости, поселились на Мосальском посаде, занялись торговлей и записались в купечество.
Две ветви рода Мамонтовых основали внуки И.Н. Мамонтова, потомственные почётные граждане: Николай Фёдорович (? - не позднее 1854 года), в 1840-е годы переселился из Мосальска в Москву, где открыл фабрику сургуча, лаков и краски; Иван Фёдорович [1807 год - 19(31) августа 1869 года], коммерции советник, занимался винными откупами в Сибири, жил в Ялуторовске Тобольской губернии, был дружен с декабристами Н.В. Басаргиным, М.И. Муравьёвым-Апостолом, И.И. Пущиным; с конца 1850-х годов - в Москве, построил несколько гостиниц, совместно с А.И. Дельвигом и другими учредил Общество Московско-Ярославской железной дороги (1859 год), этим обществом в 1860-1862 годы построена одна из первых в России железных дорог - от Москвы до Сергиевского Посада (ныне Сергиев Посад); гласный Московской городской думы (1863-1865 годы).
Сыновья Н.Ф. Мамонтова: купцы 1-й гильдии Александр Николаевич (1832-1900 годы), кандидат в выборные Московского биржевого общества (1870-1879 годы), гласный Московской городской думы (1873-1880 годы), и Николай Николаевич [25 мая (6 июня) 1836 года - 1(13) марта 1896 года], кандидат в выборные Московского биржевого общества (1876-1879 годы), гласный Московской городской думы (1873-1892 годы); в 1854 году братья учредили паевое товарищество «Братья А. и Н. Мамонтовы». Внучка Н.Ф. Мамонтова - М.К. Морозова.
Сыновья И. Ф. Мамонтова: Анатолий Иванович [1839 год - 4(17) октября 1905 года], окончил физико-математический факультет Московского университета (1860 года), в Москве открыл собственную типографию (1866 год; 400-450 рабочих в 1914 году), магазин «Детское воспитание» (1873 год), книжный склад и библиотеку для чтения (1881 год, совместно с А.Ф. Черениным); в 1892 году преобразовал фирму в Товарищество типографии А.И. Мамонтова; С.И. Мамонтов.
Дети С.И. Мамонтова: Сергей Саввич [6(18) апреля 1867 года - 3(16) августа 1915 года], окончил Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге (1890 год), до 1894 года служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, впоследствии участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, ранен в Ляоянском сражении 1904 года, с началом 1-й мировой войны 1914-1918 годы военный цензор 18-го армейского корпуса. В 1888 году дебютировал как поэт (сборник «Стихотворения», под псевдонимом С.С.М.). Автор путевых очерков, охотничьих рассказов (сборник «Были и сны», 1902 год), пьес «Смерть Пушкина» (издана в 1899 год, поставлена в 1906 году), «В сельце Отрадном» (издана в 1903 году), «Охота» (издана в 1908 году), «Сочельник» (поставлена в 1908 году), исторических драм о русско-японской войне («Ценою крови», издана в 1905 году, поставлена в 1906 году) и Отечественной войне 1812 года, воспоминаний о А.П. Чехове (в его книге очерков «По белу свету», 1910 год) и В.А. Серове; выступал как театральный и художественный критик; Андрей Саввич [18(30) мая 1869 года - 7(19) июля 1891 года], окончил МУЖВЗ, участвовал в росписях Владимирского собора в Киеве, разрабатывал эскизы орнаментального украшения церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве (совместно с В.М. Васнецовым, И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым и других); Всеволод Саввич [15(27) октября 1871 года - 5 июня 1951 года], окончил физико-математический факультет Московского университета, с 1948 года хранитель музея в Абрамцеве, участвовал в воссоздании музея, закрытого в 1932 года, автор «Воспоминаний о русских художниках» (1950 год, 2-е изд., 1951 год), замечательный знаток псовой охоты и скаковых лошадей; Вера Саввишна [20 октября (1 ноября) 1875 года - 27 декабря 1907 года(9 января 1908 года)], замужем за А.Д. Самариным, изображена на картине В.А. Серова «Девочка с персиками» (1887 год); Александра Саввишна [3(15) мая 1878 года - 13 февраля 1952 года], с 1908 года управляла Абрамцевым, была хранителем традиций Абрамцевского художественного кружка, после Октябрьской революции 1917 года передала имение с коллекциями на государственное хранение (1918 года), организатор и первый руководитель (1920-1926 годы) музея в Абрамцеве, в 1928 году арестована, по обвинению в антисоветской деятельности ей было запрещено в течение 3 лет жить в Московской губернии (реабилитирована в 1991 году). До 1899 года С.С. и В.С. Мамонтовы участвовали в делах отца, после его финансового краха отошли от предпринимательской деятельности.