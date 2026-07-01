МАМОНТОВЫ

МАМОНТОВЫ - российские пред­при­ни­ма­те­ли, дея­те­ли ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры.

Ро­до­на­чаль­ник - Кон­д­ра­тий Ма­мон­тов, кре­по­ст­ной при­каз­чик при дво­ре по­ме­щи­ка С.Е. Ши­лов­ско­го в селе Бер­но Мо­саль­ско­го уезда (1716 год). В середине XVIII века вну­ки К. Ма­мон­то­ва - Иван Ни­ки­то­вич (1722-? годы), Ани­сим Ни­ки­то­вич (1741-? годы) и Алек­сей Яков­ле­вич (1745-? годы) ос­вобо­ди­лись от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти, по­се­ли­лись на Мо­саль­ском по­са­де, за­ня­лись тор­гов­лей и за­пи­са­лись в ку­пе­че­ст­во.

Две вет­ви ро­да Мамонтовых ос­но­ва­ли вну­ки И.Н. Ма­мон­то­ва, по­томственные по­чёт­ные гра­ж­да­не: Ни­ко­лай Фё­до­ро­вич (? - не позд­нее 1854 года), в 1840-е годы пе­ре­се­лил­ся из Мо­саль­ска в Мо­ск­ву, где от­крыл фаб­ри­ку сур­гу­ча, ла­ков и крас­ки; Иван Фё­до­ро­вич [1807 год - 19(31) августа 1869 года], ком­мер­ции со­вет­ник, за­ни­мал­ся вин­ны­ми от­ку­па­ми в Си­би­ри, жил в Ялу­то­ров­ске То­боль­ской губернии, был дру­жен с де­каб­ри­ста­ми Н.В. Ба­сар­ги­ным, М.И. Му­равь­ё­вым-Апо­сто­лом, И.И. Пу­щи­ным; с конца 1850-х годов - в Мо­ск­ве, по­стро­ил несколько гос­ти­ниц, совместно с А.И. Дель­ви­гом и другими уч­ре­дил Общество Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ской железной дороги (1859 год), этим об­ще­ст­вом в 1860-1862 годы по­строе­на од­на из пер­вых в Рос­сии же­лез­ных до­рог - от Мо­ск­вы до Сер­ги­ев­ско­го По­са­да (ны­не Сер­ги­ев По­сад); глас­ный Московской городской ду­мы (1863-1865 годы).

Сы­но­вья Н.Ф. Ма­мон­то­ва: куп­цы 1-й гиль­дии Алек­сандр Ни­ко­лае­вич (1832-1900 годы), кан­ди­дат в вы­бор­ные Московского бир­же­во­го общества (1870-1879 годы), глас­ный Московской городской ду­мы (1873-1880 годы), и Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [25 мая (6 июня) 1836 года - 1(13) марта 1896 года], кан­ди­дат в вы­бор­ные Московского бир­же­во­го общества (1876-1879 годы), глас­ный Московской городской ду­мы (1873-1892 годы); в 1854 году бра­тья уч­ре­ди­ли пае­вое товарищество «Бра­тья А. и Н. Ма­мон­то­вы». Внуч­ка Н.Ф. Ма­мон­то­ва - М.К. Мо­ро­зо­ва.

Сы­но­вья И. Ф. Ма­мон­то­ва: Ана­то­лий Ива­но­вич [1839 год - 4(17) октября 1905 года], окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Московского университета (1860 года), в Мо­ск­ве от­крыл собственную ти­по­гра­фию (1866 год; 400-450 ра­бо­чих в 1914 году), ма­га­зин «Дет­ское вос­пи­та­ние» (1873 год), книж­ный склад и библиотеку для чте­ния (1881 год, совместно с А.Ф. Че­ре­ни­ным); в 1892 году пре­об­ра­зо­вал фир­му в Товарищество ти­погра­фии А.И. Ма­мон­то­ва; С.И. Ма­мон­тов.

Де­ти С.И. Ма­мон­то­ва: Сер­гей Сав­вич [6(18) апреля 1867 года - 3(16) августа 1915 года], окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1890 год), до 1894 года слу­жил в лейб-гвардии Грод­нен­ском гу­сар­ском пол­ку, впо­след­ст­вии уча­ст­во­вал в русско-японской вой­не 1904-1905 годов , ра­нен в Ляо­ян­ском сра­же­нии 1904 года, с началом 1-й ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годы во­енный цен­зор 18-го армейского кор­пу­са. В 1888 году де­бю­ти­ро­вал как по­эт (сборник «Сти­хо­тво­ре­ния», под псевдонимом С.С.М.). Ав­тор пу­те­вых очер­ков, охот­ничь­их рас­ска­зов (сборник «Бы­ли и сны», 1902 год), пьес «Смерть Пуш­ки­на» (из­да­на в 1899 год, по­став­ле­на в 1906 году), «В сель­це От­рад­ном» (из­да­на в 1903 году), «Охо­та» (из­да­на в 1908 году), «Со­чель­ник» (по­став­ле­на в 1908 году), ис­то­рических драм о русско-японской вой­не («Це­ною кро­ви», из­да­на в 1905 году, по­став­ле­на в 1906 году) и Отечественной вой­не 1812 года , вос­по­ми­на­ний о А.П. Че­хо­ве (в его книге очер­ков «По бе­лу све­ту», 1910 год) и В.А. Се­ро­ве; вы­сту­пал как те­ат­раль­ный и ху­дожественный кри­тик; Ан­д­рей Сав­вич [18(30) мая 1869 года - 7(19) июля 1891 года], окон­чил МУЖВЗ, уча­ст­во­вал в рос­пи­сях Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра в Кие­ве, раз­ра­ба­ты­вал эс­ки­зы ор­на­мен­таль­но­го ук­ра­ше­ния церкви Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в Аб­рам­це­ве (совместно с В.М. Вас­не­цо­вым, И.Е. Ре­пи­ным, В.Д. По­ле­новым и других); Все­во­лод Сав­вич [15(27) октября 1871 года - 5 июня 1951 года], окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Московского университета, с 1948 года хра­ни­тель му­зея в Аб­рам­це­ве, уча­ст­во­вал в вос­соз­да­нии му­зея, за­кры­то­го в 1932 года, ав­тор «Вос­по­ми­на­ний о рус­ских ху­дож­ни­ках» (1950 год, 2-е изд., 1951 год), за­ме­чательный зна­ток псо­вой охо­ты и ска­ко­вых ло­ша­дей; Ве­ра Сав­виш­на [20 октября (1 ноября) 1875 года - 27 декабря 1907 года(9 января 1908 года)], за­му­жем за А.Д. Са­ма­ри­ным, изо­бра­же­на на кар­ти­не В.А. Се­ро­ва «Де­воч­ка с пер­сика­ми» (1887 год); Алек­сан­д­ра Сав­виш­на [3(15) мая 1878 года - 13 февраля 1952 года], с 1908 года управ­ля­ла Аб­рам­це­вым, бы­ла хра­ни­те­лем тра­ди­ций Аб­рам­цев­ско­го ху­до­же­ст­вен­но­го круж­ка, по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­да­ла име­ние с кол­лек­ция­ми на государственное хра­не­ние (1918 года), ор­га­ни­за­тор и пер­вый ру­ко­во­ди­тель (1920-1926 годы) му­зея в Аб­рам­це­ве, в 1928 году аре­сто­ва­на, по об­ви­нению в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти ей бы­ло за­пре­ще­но в те­че­ние 3 лет жить в Московской губернии (реа­би­ли­ти­ро­ва­на в 1991 году). До 1899 года С.С. и В.С. Ма­мон­то­вы уча­ст­во­ва­ли в де­лах от­ца, по­сле его фи­нан­со­во­го кра­ха ото­шли от пред­при­ни­мательской дея­тель­но­сти.

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