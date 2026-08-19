МАМОНТОВА РЕЙД 1919

МАМОНТОВА РЕЙД 1919 года - бое­вые дей­ст­вия 10 августа - 19 сентября уси­лен­но­го пехотными час­тя­ми и бро­не­по­ез­да­ми 4-го Дон­ско­го кон­но­го кор­пу­са генерал-лейтенанта К.К. Ма­мон­то­ва в ты­лу советского Южного фрон­та в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов .

Уз­нав о под­го­тов­ке на­сту­п­ле­ния советских войск (смотри в статье Ав­гу­стов­ское на­сту­п­ле­ние 1919 года), ко­ман­до­ва­ние Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР) ре­ши­ло ор­га­ни­зо­вать рейд кавалерийского кор­пу­са по ты­лам советского Южного фрон­та с це­лью со­рвать его на­сту­п­ле­ние, а так­же ока­зать со­дей­ст­вие главным си­лам Дон­ской ар­мии, на­сту­пав­шим на лис­кин­ском на­прав­ле­нии.

Ут­ром 10 августа 4-й Дон­ской кон­ный кор­пус (около 6 тысяч са­бель, 3 тысяч шты­ков, 12 ору­дий, 7 бро­не­по­ез­дов, 3 бро­не­ав­то­мо­би­ля) про­рвал фронт на сты­ке со­вет­ских 8-й и 9-й армий (се­ве­ро-за­пад­нее Но­во­хо­пёр­ска) и уст­ре­мил­ся на се­вер. Ко­ман­до­ва­ние Южного фрон­та по­пы­та­лось ли­к­ви­ди­ро­вать про­рыв ка­зачь­ей кон­ни­цы собственными си­ла­ми, но ус­пе­ха не дос­тиг­ло: 18 августа ма­мон­тов­цы за­ня­ли Там­бов, а 22 августа - Коз­лов (Ми­чу­ринск), где на­хо­дил­ся штаб Южного фрон­та. В сло­жив­шей­ся об­ста­нов­ке Со­вет Обо­ро­ны стра­ны 23 августа по­ста­но­вил вве­сти во­енное по­ло­же­ние в 6 гу­бер­ни­ях (в том числе Во­ро­неж­ской и Там­бов­ской); об­ра­зо­вать в уезд­ных го­ро­дах и на железнодорожных стан­ци­ях рев­ко­мы для мо­би­ли­за­ции всех сил и средств на обо­ро­ну сво­их тер­ри­то­рий и по­дав­ле­ния воз­мож­ных контр­ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний. Об­щее ру­ко­во­д­ст­во дея­тель­но­стью рев­ко­мов осу­ще­ст­в­лял РВСР, на­зна­чив­ший 25 августа член РВС Южного фрон­та М.М. Ла­ше­ви­ча ко­мандующим вой­ска­ми Внутреннего фрон­та (к 10 сентября на­счи­ты­вал около 10,5 тысяч шты­ков, 1,5 тысяч са­бель, 212 пу­ле­мё­тов, 67 ору­дий, а так­же авиа­цию и бро­не­по­ез­да), на ко­то­рый воз­ла­га­лась за­да­ча ли­к­ви­да­ции Мамонтова рейда. Кро­ме то­го, ко­ман­до­ва­нию Внутреннего фрон­та бы­ли под­чи­не­ны воо­руженные от­ря­ды ком­му­ни­стов-доб­ро­воль­цев и час­ти осо­бо­го на­зна­че­ния (все­го около 11 тысяч человек).

Вос­поль­зо­вав­шись не­со­гла­со­ван­но­стью дей­ст­вий советских войск, кор­пус Ма­мон­то­ва 25 августа на­чал на­сту­п­ле­ние из Коз­ло­ва на за­пад и се­ве­ро-за­пад. На сво­ём пу­ти ма­мон­тов­цы унич­то­жа­ли фрон­то­вые и ар­мей­ские скла­ды, раз­ру­ша­ли железнодорожные стан­ции и мос­ты, рас­пус­ти­ли несколько де­сят­ков ты­сяч мо­би­ли­зо­ван­ных в РККА, сфор­ми­ро­ва­ли отдельную пехотную бри­га­ду из доб­ро­воль­цев (впо­след­ст­вии Туль­ская пехотная ди­ви­зия ВСЮР). От­ряд ка­за­ков (300 са­бель) 27 августа за­нял Ра­нен­бург (Ча­п­лы­гин), а советское ко­ман­до­ва­ние, оши­боч­но по­счи­тав, что в Ра­нен­бур­ге на­хо­дят­ся главные си­лы про­тив­ни­ка, ста­ло со­сре­до­та­чи­вать в этом на­прав­ле­нии свою основную груп­пи­ров­ку. Тем вре­ме­нем Ма­мон­тов по­вер­нул кор­пус на город Ле­бе­дянь, ко­то­рый за­нял 28 августа, за­тем ов­ла­дел Ель­цом (31 августа), За­дон­ском (5 сентября), Кас­тор­ным (6 сентября) и 11 сентября взял Во­ро­неж. Од­на­ко 12 сентября час­ти 4-го Дон­ско­го кон­но­го кор­пу­са бы­ли вы­би­ты из го­ро­да советскими вой­ска­ми и по­нес­ли тя­жё­лые по­те­ри. Главное ко­ман­до­ва­ние РККА и ко­ман­до­ва­ние Южного фрон­та, стре­мясь не­ до­пус­тить от­хо­да ка­за­ков Ма­мон­то­ва за ли­нию фрон­та, ре­ши­ло ок­ру­жить и унич­то­жить их юж­нее Во­ро­не­жа. Для это­го с фрон­та бы­ли сня­ты Кон­ный кор­пус С.М. Бу­дён­но­го и 37-я стрелковая ди­ви­зия. Но Ма­мон­тов, вме­сто пред­по­ла­гае­мо­го от­сту­п­ле­ния на юг (вдоль ле­во­го бе­ре­га До­на в рай­он Лис­ки), по­вер­нул на юго-за­пад, 17 сентября пе­ре­пра­вил­ся че­рез Дон в рай­оне Гре­мя­чье-Сто­ро­же­вое и 19 сентября со­еди­нил­ся с 3-м Ку­бан­ским кон­ным кор­пу­сом генерал-лейтенанта А.Г. Шку­ро, вы­дви­ну­тым ко­ман­до­ва­ни­ем ВСЮР в рай­он Но­во­го Ос­ко­ла для со­дей­ст­вия про­ры­ву.

Со­ро­кад­нев­ный Мамонтова рейд дез­ор­га­ни­зо­вал тыл Южного фрон­та, от­влёк зна­чительную часть его сил (около 40 тысяч шты­ков и са­бель) на борь­бу с ка­зачь­ей кон­ни­цей, од­на­ко сво­ей основной це­ли - со­рвать под­го­тов­ку на­сту­п­ле­ния советских войск - в зна­чительной сте­пе­ни из-за не­со­гла­со­ван­но­сти дей­ст­вий 4-го Дон­ско­го кон­но­го кор­пу­са с на­сту­пав­ши­ми с фрон­та главными си­ла­ми Дон­ской ар­мии не дос­тиг. Ув­лёк­шись гра­бе­жа­ми, кон­ни­ца Ма­мон­то­ва ока­за­лась об­ре­ме­нён­ной мно­го­численными обо­за­ми и по­те­ря­ла ма­нёв­рен­ность; её бое­спо­соб­ность рез­ко сни­зи­лась, во мно­гих час­тях по­яви­лись при­зна­ки раз­ло­же­ния. Пер­во­на­чаль­ный ус­пех Мамонтова рейда под­толк­нул советское ко­ман­до­ва­ние к не­об­хо­ди­мо­сти ус­ко­рен­но­го фор­ми­ро­ва­ния в РККА круп­ных кавалерийских со­еди­не­ний.

Исторические источники:

Рым­шан М.Б. Рейд Ма­мон­то­ва. Авг. - сент. 1919 г. М., 1926;

Ди­рек­ти­вы ко­ман­до­ва­ния фрон­тов Крас­ной Ар­мии (1917-1922 гг.): Сб. до­ку­мен­тов. М., 1972. Т. 2;

Де­ни­кин А.И. По­ход на Мо­ск­ву. М., 1989.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)