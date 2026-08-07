МАМОНТОВА ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

Культурный и общественный деятель, благотворительница, одна из основательниц Абрамцевского художественного кружка, супруга С.И. Мамонтова.

Родилась в семье московского купца-шелкоторговца Григория Григорьевича Сапожникова. Мать, Вера Владимировна, приходилась двоюродной сестрой К.С.Станиславскому (Алексееву).

Е.Г.Мамонтова получила хорошее домашнее воспитание, брала уроки музыки у Клары Шуман-Вик, посещала лекции по математике на женских курсах. Уроки рисунка Мамонтовой давал в Риме М.М. Антокольский.

Во время поездки в Европу Елизавета Григорьевна познакомилась с Саввой Ивановичем Мамонтовым и через год, в 1865 году, вышла за него замуж. В 1870 году Мамонтовы приобрели у С.С.Аксаковой имение Абрамцево.

В Абрамцеве Е.Г.Мамонтова много времени посвящала благотворительной деятельности. В 1873 году по ее инициативе в Абрамцеве была организована лечебница для крестьян окрестных деревень, в 1874 году – школа для детей. С 1876 года при школе была основана столярно-резчицкая мастерская, идея создания которой также принадлежала Е.Г. Мамонтовой. До 1886 года в работе мастерской принимала участие художница Е.Д. Поленова. Деятельность этой мастерской легла в основу создания самобытной школы абрамцево-кудринской резьбы. Создавая мастерскую, Мамонтова стремилась решить важную задачу: остановить начавшуюся миграцию разоряющегося крестьянства в город посредством возрождения местного промысла резьбы по дереву. Опыт Абрамцева был положен в основу идеи А.В. Прахова о создании школ кустарного ученичества.

Интерес Е.Г.Мамонтовой к русской истории выразился в том числе в основании ею кружка по созданию коллекции предметов народного и средневекового искусства (1881 – 1900-е годы). Коллекция Мамонтовой послужила образцом для собраний В.Д.Поленова, И.С.Остроухова и др. На основе собрания, пополнявшегося за счет «экспедиций» и заказов крестьянкам окрестных деревень, Е.Д. Поленова разрабатывала новые эскизы резной мебели и утвари для мастерской. Интерес к народной культуре побудил Мамонтову и Поленову к созданию серии иллюстрированных книжек – житий святых, сказок ( «Маша и Ваня», «Война грибов», «Сынко Филипко»).

В 1894 году в Хотьково была открыта народная читальня, в 1897 году ее перевели в Абрамцево. В 1898 году в Ахтырке открыли школу для девочек.

Е.Г.Мамонтова была дружна со многими художниками – членами Мамонтовского кружка. Особенно близка она была с М.В. Нестеровым, И.С. Остроуховым, В.М. Васнецовым. В.А.Серов, привезенный в Абрамцево ребенком, воспринимал Е.Г. Мамонтову как вторую мать.

У Мамонтовых было пятеро детей: Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра. Елизавета Григорьевна уделяла много времени и внимания их воспитанию и образованию: каждый из них знал несколько языков, дети обучались музицированию, рисованию, гимнастике и фехтованию. Мальчики обучались в гимназии, а затем Сергей — в Николаевском военном училище, Андрей — в Училище живописи, ваяния и зодчества, Всеволод — в Московском университете. Мамонтова привлекала детей к благотворительной деятельности.

Будучи глубоко религиозным человеком, Е.Г.Мамонтова выступила в 1881 году инициатором постройки церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве. В строительстве ее участвовали В.Д. Поленов, Е.Д. Поленова, В.М. Васнецов, И.Е. Репин.

Е.Г. Мамонтова принимала участие в литературных и музыкальных вечерах в доме Мамонтовых в Москве и Абрамцеве, в домашних театральных постановках Мамонтовского кружка.

Похоронена в Абрамцеве (Московская область).

Образы в искусстве:

И.Е.Репин. Портрет Е.Г.Мамонтовой. 1879.

И.Е.Репин. За чтением. Портрет Е.Г.Мамонтовой.

В.М. Васнецов. Портрет Е.Г. Мамонтовой. 1883.

В.А.Серов. Портрет Е.Г.Мамонтовой. 1887.