МАМОНТОВ САВВА ИВАНОВИЧ

МАМОНТОВ САВВА ИВАНОВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, ме­це­нат, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1896 год).

Из ро­да Ма­мон­то­вых. Тесть А.Д. Са­ма­ри­на.

По­томственный почетный гра­ж­да­нин (1853 год). Ку­пец 1-й гиль­дии.

Учил­ся на юри­дическом факультете Московского университета (1860-1862 годы).

С 1863 года за­ве­до­вал Московским от­де­ле­ни­ем За­кас­пий­ско­го тор­го­во­го товарищества, по де­лам Товарищества в 1864 году ез­дил в Ми­лан, где брал уро­ки пе­ния. С 1860-х годов кан­ди­дат в чле­ны прав­ле­ния, за­тем член прав­ле­ния Общества Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ской железной дороги, по­сле его пре­об­ра­зо­ва­ния в Общество Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ско-Ар­хан­гель­ской железной дороги (1894 год; с 1907 года Се­вер­ные железные дороги) Мамонтов стал пред­се­да­те­лем его прав­ле­ния. Вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1870-1873, 1894-1897 годы). Глас­ный Московской городской ду­мы (1873-1880, 1885-1888 годы). Один из ду­ше­при­каз­чи­ков Ф.В. Чи­жова, вы­пол­няя его за­ве­ща­ние, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Ко­ст­ром­ско­го промышленного училища и других учеб­ных за­ве­де­ний.

В 1865 году Мамонтов же­нил­ся на Ели­за­ве­те Гри­горь­ев­не, урожденной Са­пож­ни­ко­вой [1(13) сентября 1847 года - 25 октября (7 ноября) 1908 года], из ро­да московских тек­стиль­ных фаб­ри­кан­тов Са­пож­ни­ко­вых.

В 1870 году суп­ру­ги при­об­ре­ли име­ние Аб­рам­це­во, ра­нее при­над­ле­жав­шее С.Т. Ак­са­ко­ву; в нём ор­га­ни­зо­ва­ли фельд­шер­ский пункт, боль­ни­цу, на­чаль­ную шко­лу (вско­ре пре­об­ра­зо­ва­на в сто­ляр­ное училище с мас­тер­ской, из­де­лия ко­то­рой от­ме­че­ны ме­да­ля­ми на ме­ж­ду­народных вы­став­ках), воз­ве­ли церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го, ряд уса­деб­ных по­стро­ек.

Мамонтов стал од­ной из при­ме­ча­тель­ных фи­гур в ху­дожественной жиз­ни Рос­сии. Он был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях со мно­ги­ми ве­ду­щи­ми русскими ху­дож­ни­ка­ми; во­круг Мамонтова и его же­ны сло­жил­ся Аб­рам­цев­ский ху­до­же­ст­вен­ный кру­жок; Мамонтов фи­нан­си­ро­вал журнал «Мир ис­кус­ст­ва», внёс круп­ную сум­му на строи­тель­ст­во в Мо­ск­ве Му­зея изящ­ных ис­кусств императора Александра III (ны­не Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств име­ни А.С. Пуш­ки­на). Про­изведения русских ху­дож­ни­ков, вхо­див­шие в со­б­ра­ние Мамонтова, бы­ли пре­иму­щест­вен­но по­да­ре­ны ему или же­не, ре­же соз­да­ны по их за­ка­зу (например, «Хри­стос» М.М. Ан­то­коль­ско­го) ли­бо при­об­ре­те­ны (например, пан­но «Прин­цес­са Грё­за» М.А. Вру­бе­ля). Кол­лек­ции Мамонтова на­хо­ди­лись в его московском особ­ня­ке на улице Са­до­вая-Спас­ская и в Аб­рам­це­ве; они вклю­ча­ли ра­бо­ты А.М. и В.М. Вас­не­цо­вых, М.А. Вру­бе­ля, К.А. Ко­ро­ви­на, И.С. Ост­ро­ухо­ва, В.Г. Пе­ро­ва, В.Д. По­ле­но­ва, И.Е. Ре­пи­на, В.А. Се­ро­ва и других. Мамонтов сам за­ни­мал­ся скульп­ту­рой, ис­пол­нил порт­ре­ты По­ле­но­ва, И.Ф. Ма­мон­то­ва и других. В 1899 году совместно с С.Т. Мо­ро­зо­вым на­чал из­да­вать газету «Рос­сия».

В 1878 году в московском до­ме Мамонтова со­сто­ял­ся пер­вый те­ат­раль­ный ве­чер с уча­сти­ем 17-лет­не­го К.С. Алек­сее­ва (впо­след­ст­вии К.С. Ста­ни­слав­ский), ко­то­рый был двою­род­ным бра­том Е.Г. Ма­мон­то­вой. С 1879 года в Мо­ск­ве и Аб­рам­це­ве уст­раи­ва­лись спек­так­ли (пер­вый - дра­ма «Два ми­ра» А.Н. Май­ко­ва). В 1885 году Мамонтов ор­га­ни­зо­вал на свои сред­ст­ва Ча­ст­ную рус­скую опе­ру (су­ще­ст­во­ва­ла до 1904 года с пе­ре­ры­ва­ми в 1888 и 1891-1895 годы), в ка­че­ст­ве ху­дожественного ру­ко­во­ди­те­ля и ре­жис­сё­ра сфор­ми­ро­вал но­ва­тор­скую эс­те­тическую кон­цеп­цию. Здесь бы­ли впер­вые по­став­ле­ны 13 но­вых опер русских ком­по­зи­то­ров, в том числе 6 опер Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (часть из них на­пи­са­на по за­ка­зу Мамонтова). Мамонтов при­влёк в свой те­атр луч­шие ар­ти­стические и ху­дожественные си­лы; здесь впер­вые вы­сту­пил как ди­ри­жёр С.В. Рах­ма­ни­нов, сло­жил­ся как ар­тист Ф.И. Ша­ля­пин (Мамонтов лич­но за­ни­мал­ся его об­ра­зо­ва­ни­ем), ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки «ма­мон­тов­ско­го круж­ка». Для спек­так­лей те­ат­ра Мамонтов пе­ре­вёл на русский язык либ­рет­то не­сколь­ких опер Ж. Масс­не и Дж. Пуч­чи­ни.

В 1876 году Мамонтов по­лу­чил кон­цес­сию на строи­тель­ст­во До­нец­кой ка­мен­но­уголь­ной железной дороги (за­вер­ше­но в 1882 году), свя­зав­шей Дон­басс с Ма­риу­поль­ским пор­том. Главный ор­га­ни­за­тор и пред­се­да­тель прав­ле­ний Московского товарищества Нев­ско­го ме­ха­нического за­во­да (1891 год; про­изводство под­виж­но­го со­ста­ва), Общества Вос­точ­но-Си­бир­ских чу­гу­но­пла­виль­ных, же­ле­зо­де­ла­тель­ных и ме­ха­нических за­во­дов (1891 год; Ни­ко­ла­ев­ский ме­тал­лур­гический за­вод в Ниж­не­удин­ском округе Ир­кут­ской губернии), Московского ак­цио­нер­но­го общества ва­го­но­строительного за­во­да (1896 год; за­вод в селе Мы­ти­щи Московского уезда, ны­не «Ме­тро­ва­гон­маш»), ко­то­рые при ус­пеш­ном раз­ви­тии де­ла долж­ны бы­ли со­ста­вить круп­ный кон­церн в об­лас­ти железнодорожного транс­пор­та. Пла­ни­ро­вал по­стро­ить же­лез­ные до­ро­ги Санкт-Пе­тер­бург - Во­ло­гда - Вят­ка, Томск - Таш­кент, Мо­с­ков­скую ок­руж­ную железную дорогу.

Дол­ги, сде­лан­ные Мамонтовым в по­пыт­ке фи­нан­си­ро­вать столь гран­ди­оз­ный про­ект, ошиб­ки (например, за­мо­ра­жи­ва­ние средств в основных фон­дах), на­ру­ше­ние фи­нан­со­во­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (пе­ре­вод средств Мо­с­ков­ско - Яро­слав­ско - Ар­хан­гель­ской железной дороги на ну­ж­ды Нев­ско­го за­во­да и Вос­точ­но-Си­бир­ско­го общества) вы­зва­ли фи­нан­со­вый крах Мамонтова (1899 год), сам он на несколько ме­ся­цев был аре­сто­ван по ис­ку кре­ди­то­ров. Су­дом Мамонтов был при­знан не­ви­нов­ным в ко­ры­ст­ном умыс­ле, но объ­яв­лен не­со­сто­ятельным долж­ни­ком, его иму­ще­ст­во рас­про­да­но для уп­ла­ты дол­гов. Луч­шие кар­ти­ны из московского особ­ня­ка Мамонтова при­об­ре­те­ны Треть­я­ков­ской га­ле­ре­ей и Русским му­зе­ем, ху­дожественная кол­лек­ция в Аб­рам­це­ве ос­та­лась в соб­ст­вен­но­сти Е.Г. Ма­мон­то­вой, от­ку­да отдельные ра­бо­ты по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года бы­ли пе­ре­да­ны в ГТГ.

Мамонтов ото­шёл от дел, по­се­лил­ся при гон­чар­ном за­во­де «Аб­рам­це­во» в Мо­ск­ве, соз­дан­ном ра­бот­ни­ка­ми ке­ра­мической мас­тер­ской из Аб­рам­це­во, и ру­ко­во­дил его ра­бо­той. До­ка­зы­вал пре­иму­ще­ст­ва ча­ст­но­го железнодорожного строи­тель­ст­ва пе­ред ка­зён­ным («О же­лез­но­до­рож­ном хо­зяй­ст­ве в Рос­сии», 1909 год).

По­хо­ро­нен в Аб­рам­це­ве.