МАМОНТОВ САВВА ИВАНОВИЧ
МАМОНТОВ САВВА ИВАНОВИЧ - российский предприниматель, меценат, мануфактур-советник (1896 год).
Из рода Мамонтовых. Тесть А.Д. Самарина.
Потомственный почетный гражданин (1853 год). Купец 1-й гильдии.
Учился на юридическом факультете Московского университета (1860-1862 годы).
С 1863 года заведовал Московским отделением Закаспийского торгового товарищества, по делам Товарищества в 1864 году ездил в Милан, где брал уроки пения. С 1860-х годов кандидат в члены правления, затем член правления Общества Московско-Ярославской железной дороги, после его преобразования в Общество Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги (1894 год; с 1907 года Северные железные дороги) Мамонтов стал председателем его правления. Выборный Московского биржевого общества (1870-1873, 1894-1897 годы). Гласный Московской городской думы (1873-1880, 1885-1888 годы). Один из душеприказчиков Ф.В. Чижова, выполняя его завещание, участвовал в организации Костромского промышленного училища и других учебных заведений.
В 1865 году Мамонтов женился на Елизавете Григорьевне, урожденной Сапожниковой [1(13) сентября 1847 года - 25 октября (7 ноября) 1908 года], из рода московских текстильных фабрикантов Сапожниковых.
В 1870 году супруги приобрели имение Абрамцево, ранее принадлежавшее С.Т. Аксакову; в нём организовали фельдшерский пункт, больницу, начальную школу (вскоре преобразована в столярное училище с мастерской, изделия которой отмечены медалями на международных выставках), возвели церковь Спаса Нерукотворного, ряд усадебных построек.
Мамонтов стал одной из примечательных фигур в художественной жизни России. Он был в дружеских отношениях со многими ведущими русскими художниками; вокруг Мамонтова и его жены сложился Абрамцевский художественный кружок; Мамонтов финансировал журнал «Мир искусства», внёс крупную сумму на строительство в Москве Музея изящных искусств императора Александра III (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Произведения русских художников, входившие в собрание Мамонтова, были преимущественно подарены ему или жене, реже созданы по их заказу (например, «Христос» М.М. Антокольского) либо приобретены (например, панно «Принцесса Грёза» М.А. Врубеля). Коллекции Мамонтова находились в его московском особняке на улице Садовая-Спасская и в Абрамцеве; они включали работы А.М. и В.М. Васнецовых, М.А. Врубеля, К.А. Коровина, И.С. Остроухова, В.Г. Перова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. Мамонтов сам занимался скульптурой, исполнил портреты Поленова, И.Ф. Мамонтова и других. В 1899 году совместно с С.Т. Морозовым начал издавать газету «Россия».
В 1878 году в московском доме Мамонтова состоялся первый театральный вечер с участием 17-летнего К.С. Алексеева (впоследствии К.С. Станиславский), который был двоюродным братом Е.Г. Мамонтовой. С 1879 года в Москве и Абрамцеве устраивались спектакли (первый - драма «Два мира» А.Н. Майкова). В 1885 году Мамонтов организовал на свои средства Частную русскую оперу (существовала до 1904 года с перерывами в 1888 и 1891-1895 годы), в качестве художественного руководителя и режиссёра сформировал новаторскую эстетическую концепцию. Здесь были впервые поставлены 13 новых опер русских композиторов, в том числе 6 опер Н.А. Римского-Корсакова (часть из них написана по заказу Мамонтова). Мамонтов привлёк в свой театр лучшие артистические и художественные силы; здесь впервые выступил как дирижёр С.В. Рахманинов, сложился как артист Ф.И. Шаляпин (Мамонтов лично занимался его образованием), работали художники «мамонтовского кружка». Для спектаклей театра Мамонтов перевёл на русский язык либретто нескольких опер Ж. Массне и Дж. Пуччини.
В 1876 году Мамонтов получил концессию на строительство Донецкой каменноугольной железной дороги (завершено в 1882 году), связавшей Донбасс с Мариупольским портом. Главный организатор и председатель правлений Московского товарищества Невского механического завода (1891 год; производство подвижного состава), Общества Восточно-Сибирских чугуноплавильных, железоделательных и механических заводов (1891 год; Николаевский металлургический завод в Нижнеудинском округе Иркутской губернии), Московского акционерного общества вагоностроительного завода (1896 год; завод в селе Мытищи Московского уезда, ныне «Метровагонмаш»), которые при успешном развитии дела должны были составить крупный концерн в области железнодорожного транспорта. Планировал построить железные дороги Санкт-Петербург - Вологда - Вятка, Томск - Ташкент, Московскую окружную железную дорогу.
Долги, сделанные Мамонтовым в попытке финансировать столь грандиозный проект, ошибки (например, замораживание средств в основных фондах), нарушение финансового законодательства (перевод средств Московско - Ярославско - Архангельской железной дороги на нужды Невского завода и Восточно-Сибирского общества) вызвали финансовый крах Мамонтова (1899 год), сам он на несколько месяцев был арестован по иску кредиторов. Судом Мамонтов был признан невиновным в корыстном умысле, но объявлен несостоятельным должником, его имущество распродано для уплаты долгов. Лучшие картины из московского особняка Мамонтова приобретены Третьяковской галереей и Русским музеем, художественная коллекция в Абрамцеве осталась в собственности Е.Г. Мамонтовой, откуда отдельные работы после Октябрьской революции 1917 года были переданы в ГТГ.
Мамонтов отошёл от дел, поселился при гончарном заводе «Абрамцево» в Москве, созданном работниками керамической мастерской из Абрамцево, и руководил его работой. Доказывал преимущества частного железнодорожного строительства перед казённым («О железнодорожном хозяйстве в России», 1909 год).
Похоронен в Абрамцеве.