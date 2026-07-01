МАМОНТОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Книгоиздатель, типограф, переводчик, владелец книжных магазинов в Москве. Старший брат Саввы Ивановича Мамонтова .

Анатолий Иванович Мамонтов родился в 1839 году в Ялуторовске, в состоятельной семье купца и предпринимателя, потомственного почетного гражданина Ивана Федоровича Мамонтова (1802-1869) и Марии Тихоновны Лахтиной (1810-1852). У Мамонтовых было восемь детей, двое из которых умерли в детском возрасте. Анатолий был третьим ребенком в семье. В Ялуторовске в доме Ивана Федоровича бывали ссыльные декабристы, с которыми он был дружен. В 1849 году семья переехала в Москву, где Анатолий начал учиться во 2-й гимназии на Елоховской улице. После окончания гимназии он поступил в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета, который окончил в 1860 году действительным студентом (без защиты дипломной работы).

После учебы уехал в Европу, где в Италии познакомился с певицей Марией Александровной Лялиной, дочерью коллежского асессора. В 1864 году в Милане состоялся их брак, который не был одобрен отцом. С двадцатилетнего возраста, лишенный поддержки отца, вынужден был жить самостоятельно. Проживал в это время в Москве в Камергерском переулке.

В 1862 году Анатолий Иванович занялся издательской деятельностью. Он арендовал на трехлетний срок одну из лучших московских типографий - типографию Лазаревского института восточных языков. Через год им было основано собственное издательство.

С 1864 года действовала созданная А. И. Мамонтовым женская типография, существовавшая в форме коммуны.

В 1871 году он приобрел в собственность каменные палаты Головина в Леонтьевском переулке. По заказу Мамонтова архитектор Гартман перестроил фасады палат, оформив их в псевдорусском стиле. В зданиях жила семья Анатолия Ивановича, там же разместилась типография и магазин книг и игрушек «Детское воспитание». С этого времени семью Анатолия Ивановича многочисленная родня стала называть Мамонтовы – «Леонтьевские».

В 1892 году А. И. Мамонтов учредил акционерное общество «Товарищество типографии А. И. Мамонтова». Были открыты новые книжные магазины на Неглинке, 19 и Рождественке, 8.

Главным направлением деятельности Мамонтова стало издание учебной, научно-популярной, справочной литературы. Особое внимание также уделялось художественной и детской литературе, а также альбомам по искусству, каталогам, репродукциям. Просветительская деятельность Мамонтова-издателя была высоко оценена современниками.

А. И. Мамонтов поднял типографское дело на высокий технический и художественный уровень. В его типографии стали использоваться наиболее совершенные на тот момент скоропечатные машины. Он одним из первых в России начал внедрять новые приемы печати в своей продукции, в первую очередь, чтобы улучшить качество иллюстрированных изданий. Для этого он использовал хромо-цинкографию, литографию, фототипию, гелиогравюру.

Большое значение издатель Мамонтов придавал художественной стороне издательского дела. Для оформления своих изданий он привлекал знакомых художников – В.А. Серова, В.М. и А.М. Васнецовых, М.А. Врубеля , В.Д. Поленова , И.Е. Репина С.В. Малютина , К.А. Коровина , И.С. Остроухова , А.С. Степанова .

В издательстве Мамонтова на протяжении 1895-1899 годов выходил богато иллюстрированный детский журнал «Детский отдых», который редактировала Мария Александровна, супруга Мамонтова. В журнале публиковались лучшие образцы русской и зарубежной художественной литературы для детей, научно-популярные материалы, публицистика. Был также практический отдел с детскими играми, сценариями праздников, развивающими заданиями. В слове к читателям первых номеров было сказано, что новая редакция «обратит особое внимание на отдел, посвященный искусству во всех его отраслях, а также расширит отдел детских игр, занятий и работ», стараясь содействовать развитию в юных читателях «самостоятельности, интереса к знанию, художественного чутья и любви к родине».

Как приложение к журналу была выпущена детская книжная серия «Десять чтений по литературе». Для совсем маленьких выходила «Библиотека-крошка», включавшая одиннадцать книг.

В 1895 году в мамонтовском издательстве вышел сборник басен Крылова с иллюстрациями В.А. Серова. В 1899 году было напечатано трехтомное собрание сочинений А.С. Пушкина с иллюстрациями В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина, И.И. Левитана и других художников, ставших хрестоматийными.

В 1900 году был издан комплект крупноформатных репродукций картин В.М. Васнецова. Комплект, состоявший из 15-ти листов, сопровождался подборкой сочинений русских писателей и поэтов, летописей, былин и народных сказок.

В 1896 году в издательстве Мамонтова выпускался иллюстрированный научно-популярный альманах «Искусство и наука».

Особое место в ряду изданий А. И. Мамонтова занимала детская книжная серия «с картинками в красках с золотом» по акварелям С.В. Малютина. Пять книг этой серии, а также ряд других изданий А.И. Мамонтова в 1900 году были отмечены Серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже.

А. И. Мамонтов в своей типографии печатал каталоги частных собраний и галерей. Качество их полиграфии было одним из лучших в России. Каталог Третьяковской галереи 1887 года вышел в типографии Мамонтова. Там же в 1896 году был напечатан «Обзор первой выставки картин художников исторической живописи в Императорском Российском Историческом музее в Москве».

Отдельно стоит отметить высочайшее качество переплетных работ мамонтовской типографии: оформление обложек мамонтовских изданий и по дизайну, и по используемым материалам было одним из лучших в стране.

Анатолий Иванович Мамонтов был известен и как переводчик. В 1897-м и 1901-м годах в его типографии вышел перевод «Фауста» Гете, выполненный самим издателем.

При магазине «Детское воспитание», который был всецело детищем супруги А. И. Мамонтова, ею же была открыта столярная мастерская, тесно сотрудничавшая с аналогичной столярной мастерской Е.Г. Мамонтовой в Абрамцеве . В мастерской производили оригинальные детские игры и игрушки, отличавшиеся высоким художественным уровнем и качеством исполнения. Предположительно, именно в мамонтовской мастерской в Леонтьевском переулке токарем В.П. Звездочкиным была выточена первая русская кукла-матрешка, расписанная художником С.В. Малютиным.

Семья Анатолия Ивановича была дружна со многими известными русскими художниками, литераторами, театральными деятелями. В их доме принимали множество гостей, Мамонтовы - «Леонтьевские» жили открыто и хлебосольно. Известны портреты дочерей Анатолия Ивановича – Людмилы, Прасковьи, Натальи, Татьяны, с любовью написанные В.А. Серовым и В.М. Васнецовым.

У А.И. Мамонтова и М.А. Лялиной был счастливый брак, они воспитали семерых детей. После рождения внуков Иван Федорович Мамонтов простил сына и возобновил отношения с ним. Овдовев, в 1904 году А.И. Мамонтов повторно женился на М.М. Городецкой, но этот брак оказался недолгим.

В издательской деятельности помощником отца и его преемником стал сын Михаил Анатольевич Мамонтов.

В октябре 1905 года от последствий перенесенного тяжелого инсульта А.И. Мамонтов умер. Его прах захоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.