МАМОНОВО
МАМОНОВО - город в России, в юго-западной части Калининградской области.
Население 7,8 тысяч человек (2010 год).
Расположен близ побережья Калининградского залива Балтийского моря. Железнодорожная станция. Через Мамоново проходит автодорога Калининград - Мамоново - граница с Польшей. Погранпереход Мамоново - Бранево.
Основан в 1301 году как город Хайлигенштадт в Восточной Пруссии, позднее утвердилось название Хайлигенбайль.
С 1945 года в составе СССР, 7 апреля 1946 года вошёл в Кёнигсбергскую (с 4 июля 1946 года Калининградская) область. В 1947 году переименован в честь Героя Советского Союза Н.В. Мамонова (похоронен в братской могиле в Мамонове).
Сохранились: фрагмент стены кирхи XIV век, постройки XIX - начала XX веков - здания бывшего монастыря Святого Георгия (1864 год), почтамта (1895 год), суда (1896 год), водонапорная башня (начало XX века), здание школы (1904 год). Дом культуры (1950-е годы). Богоявленская церковь (освящена в 1991 году).
Градообразующие предприятия - рыбоконсервный комбинат (1949 год) и агрофирма «Мамоновская» (1961 год; пушное звероводство, главным образом разведение норки). Производство офисной мебели, кондитерских изделий и другого.
Близ Мамоново, в поселке Весёлое, - руины форбурга тевтонской крепости Бальга (около 1250-1290 годов) и кирхи Святого Николая (1320-е годы).