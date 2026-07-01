МАМОНОВО

МАМОНОВО - го­род в Рос­сии , в юго-западной час­ти Ка­ли­нин­град­ской области.

Население 7,8 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен близ по­бе­ре­жья Ка­ли­нин­град­ско­го залива Бал­тий­ского моря. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Мамоново про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ка­ли­нин­град - Ма­мо­но­во - гра­ни­ца с Поль­шей. По­гран­пе­ре­ход Ма­мо­но­во - Бра­не­во.

Ос­но­ван в 1301 году как город Хай­ли­ген­штадт в Восточной Прус­сии , позд­нее ут­вер­ди­лось название Хай­ли­ген­байль.

С 1945 года в со­ста­ве СССР, 7 апреля 1946 года во­шёл в Кё­нигс­берг­скую (с 4 июля 1946 года Ка­ли­нин­град­ская) область. В 1947 году пе­ре­име­но­ван в честь Ге­роя Советского Сою­за Н.В. Ма­мо­но­ва (по­хо­ро­нен в брат­ской мо­ги­ле в Мамонове).

Со­хра­ни­лись: фраг­мент стены кирхи XIV век, по­строй­ки XIX - начала XX веков - зда­ния бывшего монастыря Святого Ге­ор­гия (1864 год), поч­там­та (1895 год), су­да (1896 год), во­до­на­пор­ная баш­ня (начало XX века), зда­ние шко­лы (1904 год). Дом куль­ту­ры (1950-е годы). Бо­го­яв­лен­ская церковь (ос­вя­ще­на в 1991 году).

Гра­до­об­ра­зую­щие пред­при­ятия - ры­бо­кон­серв­ный ком­би­нат (1949 год) и аг­ро­фир­ма «Ма­мо­нов­ская» (1961 год; пуш­ное зве­ро­вод­ст­во, главным образом раз­ве­де­ние нор­ки). Про­изводство офис­ной ме­бе­ли, кон­ди­тер­ских из­де­лий и другого.

Близ Мамоново, в поселке Ве­сё­лое, - руи­ны фор­бур­га тев­тон­ской кре­по­сти Баль­га (около 1250-1290 годов) и кир­хи Святого Ни­ко­лая (1320-е годы).

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