МАМЛЮКСКИЙ СУЛТАНАТ
МАМЛЮКСКИЙ СУЛТАНАТ - государство в Западной Азии и Северной Африке в середине XIII - начале XVI веков.
Возникло в 1250 году в результате организованного мамлюками государственного переворота, в ходе которого Айюбиды были отстранены от власти в Египте и султаном провозглашён один из мамлюкских командиров - Айбек (Айбак) аль-Муизз Изз ад-Дин, ставший родоначальником правящей династии Бахри (Бахритов).
В начале 1250-х годов в среде мамлюков сформировалось несколько группировок, между которыми развернулась борьба за власть. Часть мамлюков во главе с Бейбарсом была вынуждена покинуть Египет и укрыться в Сирии. После смерти в 1257 году Айбека управление Египтом перешло к Кутузу. Вторжение на Ближний Восток в 1258 году монголов заставило Бейбарса и Кутуза объединиться. 3 сентября 1260 года они нанесли поражение монголам в битве при Айн-Джалуте.
24 октября 1260 года Бейбарс организовал убийство Кутуза и захватил власть в Египте и Сирии. В период его правления мамлюки вели успешные войны в Сирии, Нубии, Ливии и Малой Азии.
После кончины Бейбарса в 1277 году на престол взошёл его сын Барака-хан ас-Саид Насир ад-Дин, но в 1280 году он был свергнут Калауном аль-Мансуром Сайф ад-Дином. В 1281 году Калаун отразил новое вторжение монголов и начал завоевание государств крестоносцев на Ближнем Востоке, в 1289 году захватил Триполи.
Наследовавший Калауну в 1290 году его сын Халиль аль-Ашраф Салах ад-Дин в 1291 году взял Акру, после чего без сопротивления под его власть перешли Бейрут, Тир, Сидон и Хайфа.
После убийства Халиля в 1294 году мамлюками из соперничающей партии Бурджи (Бурджитов) в Мамлюкский султанат с перерывами правил его младший брат Мухаммад I ан-Насир Насир ад-Дин (1294-1295, 1299-1309, 1309-1340 годы), который добился стабилизации государства, укрепил позиции центральной власти, снизил налоги, поддерживал низкие цены на хлеб, боролся с коррупцией, развернул активное градостроительство.
После смерти Мухаммада I в Мамлюкском султанате началась внутренняя смута, реальная власть сосредоточилась в руках провинциальных мамлюкских эмиров, объединявшихся лишь для борьбы с внешней опасностью и проведения завоевательных походов (в 1375 году к Мамлюкскому султанату была присоединена Киликия). В середине - 2-й половине XIV века мамлюки превратились из военной в военно-феодальную квазикасту, многие представители которой стали крупными землевладельцами.
В 1390 году Бахриты были отстранены от власти Бурджитами. Первым султаном из этой династии стал Баркук аз-Захир Сайф ад-Дин, правивший до 1399 года. Бурджитский период в истории Мамлюкского султаната - время непрерывной борьбы за власть, частых заговоров и дворцовых переворотов. С 1390 по 1517 годы на престоле сменились 24 султана. Дольше всех правили: Фарадж ан-Насир Насир ад-Дин (1405-1412 годы), Шайх аль-Муайад Сайф ад-Дин (1412-1421 годы), Барсбой аль-Ашраф Сайф ад-Дин (1422-1438 годы), Джакмак аз-Захир Сайф ад-Дин (1438-1453 годы), Инал аль- Ашраф Сайф ад-Дин (1453-1461 годы), Хушкадам аз-Захир Сайф ад-Дин (1461-1467 годы). Бурджиты поначалу довольно успешно отражали вторжения войск соседних держав, а в 1424-1426 годы, предприняв несколько экспедиций, покорили Кипрское королевство. Однако к концу их правления Мамлюкский султанат в результате неурожаев, голода, эпидемий чумы, значительного сокращения населения пришёл в упадок.
Мамлюкская армия, отказавшаяся от использования огнестрельного оружия как «бесчестного» и «позорного», в итоге не смогла противостоять османским войскам. В 1516-1517 годы мамлюки были разгромлены ими, Мамлюкский султанат прекратил своё существование и был включён в состав Османской империи.
Смотри также литературу при статье Мамлюки.