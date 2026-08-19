МАМЛЮКОВ ГОСУДАРСТВО

Мамлюков государство — султанат, существовавший в Египте с 1250 по 1517, некоторые исследователи считают его продолжением период османо-мамлюкского двоевластия (по 1798). Возникло в следствие VII Крестового похода (1248—1254). В критической ситуации после смерти айюбидского султана ас-Салиха (1249) власть перешла к командующему гвардией мамлюков Муизз ад-Дину Айбеку. Укрепление мамлюкского режима связано с успешным противостоянием монгольскому нашествию. Победы над монголами при Айн Джалуте (1260), Хомсе (1281) и Мардж ас-Суффар (1303) позволили мамлюкам сохранить государство и подчинить всю Сирию. С 1265 мамлюки начали генеральное наступление на владения крестоносцев, в ходе кампании 1289–1291 Ближний Восток был окончательно очищен от крестоносного присутствия. Под власть мамлюков перешли также Нубия, Барка, Хиджаз и Йемен.

Противостояние монголам (в большинстве язычникам и восточным христианам) и крестоносцам, а также необходимость легитимизации мамлюкского режима привели к укреплению суннитских институтов. Мамлюкская государственность носила военно-теократический характер. Каир стал городом-космополитом, ведущим центром мусульманского мира, с 1261 — резиденцией аббасидских халифов. Султаны оказывали покровительство Мекке и Медине, функционировала сеть суннитских религиозно-правовых школ, основывались сотни вакфов. Христиан и иудеев периодически подвергали гонениям.

В истории М. г. выделяют два периода: «бахритский» (1250—1382), когда основу мамлюкского корпуса играли тюрки, и «бурджитский» (1382—1517), когда большинство мамлюков составляли выходцы с Сев. Кавказа. Среди бахритов преобладало наследование султанской власти, в период бурджитов султаном становился наиболее успешный из эмиров. Первый период считается эпохой подъема М. г. и связан с именами султанов Бейбарса (1260—1277), Калауна (1280—1290) и аль-Ашрафа Халила (1290—1294).

С 1340-х М. г. вступило в период глубокого внутреннего кризиса, усугубленного эпидемиями чумы. Между 1348 и 1517 Египет пережил более 50 эпидемий, население сократилось вдвое, в доходы с аграрного сектора — в 2,5 раза. Мамлюки пытались компенсировать потери, увеличивая налоги с феллахов и сборы от транзитной торговли пряностями из Азии в Европу. В XV в. оба эти источника оказались исчерпанными. Армия мамлюков постепенно теряла боеспособность. В 1400 мамлюки не смогли защитить Сирию от нашествия Тимура. Единственным территориальным приобретением бурджитского периода стал Кипр, захваченный в 1426. Политическая нестабильность, военная некомпетентность и экономический упадок нарастали на протяжении всего XV в. Бичом М. г. стали частые междоусобицы, заговоры и мятежи. Некоторой стабилизации удалось добиться султану Кайтбаю (1468—1496), сумевшему одолеть османов в войне 1486—1491.

Поразивший М. г. системный кризис усугубился после вторжения в бассейн Индийского океана португальцев, лишившего Каир части доходов от транзитной торговли. Султан Кансух аль-Гаури (1501—1517) безуспешно пытался противостоять экспансии. Поражения от португальцев подорвали претензии М. г. на гегемонию в мире ислама. В 1516—1517 мамлюкскую армию, придерживавшуюся устаревшей тактики ведения войны, наголову разбили активно использовавшие огнестрельное оружие османы. Часть мамлюков перешла на сторону противника. Падение Каира и казнь последнего султана Туман-бея (1517) положили конец существованию М. г.

Лит .: Семенова Л. А. Салах ад-Дин и мамлюки в Египте. М., 1966; Hathaway J. The Politics of Households in Ottoman Egypt. Cambridge, 1977; Ayalon D. The Mamluk Military Society. London, 1979; The Mamluks in Egyptian Policy and Society / Ed. by Th. Philipp and U. Haarmann. Cambridge, 1998. Т. Ю. Кобищанов.