МАМЛЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
МАМЛЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ - русский писатель.
Сын профессора психиатрии.
Окончил Московский лесотехнический институт (1955 год).
Преподавал математику в школах рабочей молодёжи (до 1974 года); увлекался индийской философией, оккультизмом и эзотерикой. С 1958 года лидер подпольного московского эзотерического кружка; один из инициаторов оккультного направления в советском самиздате.
В 1974му эмигрировал в США; преподаватель Корнеллского университета (Итака, штат Нью-Йорк). В 1983 году переехал в Париж. В 1991 году Мамлееву возвращено российское гражданство; с 1994 года живёт попеременно в Москве и Париже.
Первые рассказы написал в 1953 году. Публиковался преимущественно в самиздате, с середины 1970-х годов - в эмигрантских изданиях. Первые книги были изданы на Западе: сборники рассказов «Небо над адом» (на английском языке, 1980 год), «Изнанка Гогена» (1982 год), «Живая смерть» (1986 год; с иллюстрациями М.М. Шемякина).
Проза Мамлеева, испытавшего влияние Ф.М. Достоевского, А. Белого, Ф.К. Сологуба, тяготеет к сюрреализму и гротеску. Проникнутая философско-религиозными (в том числе связанными с восточными мистическими учениями) мотивами, она обращена к исследованию душевных глубин человека в ситуации столкновения с трансцендентными мирами или с собственной тёмной внутренней сущностью: романы «Шатуны» (1966-1968 годы; издан в 1986 году в Париже, на французском языке; на русском языке в 1988 году), «Московский гамбит» (1985 год, издан в 1993 году) - первое описание московских эзотерических кружков 1960-х годов, и другое.
С начала 1990-х годов произведения Мамлеева начали выходить и в России: сборники рассказов «Утопи мою голову» (1990 год), «Голос из ничто» (1991 год), «Чёрное зеркало» (1999 год), «Бунт луны» (2000 год), «Основные тайны» (2002 год), «Задумчивый киллер», «Американские рассказы», «Конец века» (все 2003 года), «Верность мёртвым девам» (2009 год); романы «Блуждающее время» (2001 год), «Мир и хохот» (2003 год), «Другой» (2006 год) и другие.
Автор книги «Судьба бытия» (1993 год), где изложил свою теорию личности, основанную на индийской философии.
Сочинения:
Избранное. М., 1993;
Пять романов. М., 2008;
Золотые волосы: Рассказы, роман, пьесы. М., 2008;
Бывает…: Рассказы, пьесы. М., 2008;
Русские походы в тонкий мир: эссе, повесть. М., 2009.