МАМЛЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

МАМЛЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Сын про­фес­со­ра пси­хи­ат­рии.

Окон­чил Московский ле­со­тех­нический институт (1955 год).

Пре­по­да­вал ма­те­ма­ти­ку в шко­лах ра­бо­чей мо­ло­дё­жи (до 1974 года); ув­ле­кал­ся индийской фи­ло­со­фи­ей, ок­куль­тиз­мом и эзо­те­ри­кой. С 1958 года ли­дер под­поль­но­го московского эзо­те­рического круж­ка; один из ини­циа­то­ров ок­культ­но­го на­прав­ле­ния в советском сам­из­да­те.

В 1974му эми­гри­ро­вал в США; пре­по­да­ва­тель Кор­нелл­ско­го университета (Ита­ка, штат Нью-Йорк). В 1983 году пе­ре­ехал в Па­риж. В 1991 году Мамлееву воз­вра­ще­но российское гра­ж­дан­ст­во; с 1994 года жи­вёт по­пе­ре­мен­но в Мо­ск­ве и Па­ри­же.

Пер­вые рас­ска­зы на­пи­сал в 1953 году. Пуб­ли­ко­вал­ся пре­имущественно в сам­из­да­те, с середины 1970-х годов - в эмиг­рант­ских из­да­ни­ях. Пер­вые кни­ги бы­ли из­да­ны на За­па­де: сборники рас­ска­зов «Не­бо над адом» (на английском языке, 1980 год), «Из­нан­ка Го­ге­на» (1982 год), «Жи­вая смерть» (1986 год; с иллюстрациями М.М. Ше­мя­ки­на).

Про­за Мамлеева, ис­пы­тав­ше­го влия­ние Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, А. Бе­ло­го , Ф.К. Со­ло­гу­ба, тя­го­те­ет к сюр­реа­лиз­му и гро­те­ску. Про­ник­ну­тая фи­ло­соф­ско-ре­лигиозными (в том числе свя­зан­ны­ми с восточными мис­тическими уче­ния­ми) мо­ти­ва­ми, она об­ра­ще­на к ис­сле­до­ва­нию ду­шев­ных глу­бин че­ло­ве­ка в си­туа­ции столк­но­вения с транс­цен­дент­ны­ми ми­ра­ми или с собственной тём­ной внутренней сущ­но­стью: ро­ма­ны «Ша­ту­ны» (1966-1968 годы; издан в 1986 году в Па­ри­же, на французском языке; на русском языке в 1988 году), «Мо­с­ков­ский гам­бит» (1985 год, издан в 1993 году) - пер­вое опи­са­ние московских эзо­те­рических круж­ков 1960-х годов, и другое.

С начала 1990-х годов про­из­ве­де­ния Мамлеева на­ча­ли вы­хо­дить и в Рос­сии: сборники рас­ска­зов «Уто­пи мою го­ло­ву» (1990 год), «Го­лос из ни­что» (1991 год), «Чёр­ное зер­ка­ло» (1999 год), «Бунт лу­ны» (2000 год), «Ос­нов­ные тай­ны» (2002 год), «За­дум­чи­вый кил­лер», «Аме­ри­кан­ские рас­ска­зы», «Ко­нец ве­ка» (все 2003 года), «Вер­ность мёрт­вым де­вам» (2009 год); ро­ма­ны «Блу­ж­даю­щее вре­мя» (2001 год), «Мир и хо­хот» (2003 год), «Дру­гой» (2006 год) и другие.

Ав­тор книги «Судь­ба бы­тия» (1993 год), где из­ло­жил свою тео­рию лич­но­сти, ос­но­ван­ную на индийской фи­ло­со­фии.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1993;

Пять ро­ма­нов. М., 2008;

Зо­ло­тые во­ло­сы: Рас­ска­зы, ро­ман, пье­сы. М., 2008;

Бы­ва­ет…: Рас­ска­зы, пье­сы. М., 2008;

Рус­ские по­хо­ды в тон­кий мир: эс­се, по­весть. М., 2009.