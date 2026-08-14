МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ

МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ (настоящая фамилия Ма­мин) - русский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье за­во­дско­го свя­щен­ни­ка.

Окон­чил Ека­те­рин­бург­ское ду­хов­ное учи­ли­ще (1868 год), учил­ся в Перм­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1868-1872 годы), на ве­те­ри­нар­ном отделе­нии Имперской ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии (1872-1876 годы) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1876-1877 годы).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1875 году. С 1876 года пуб­ли­ко­вал аван­тюр­но-эт­но­гра­фические очер­ки и рас­ска­зы из ураль­ско­го бы­та в жур­на­лах «Кру­го­зор» и «Сын оте­че­ст­ва». В 1878-1890 годы жил в Ека­те­рин­бур­ге. Член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1886 года).

Литературную из­вест­ность при­нес­ла се­рия очер­ков «От Ура­ла до Мо­ск­вы» (1881-1882 годы).

В 1880-е годы сбли­зил­ся с на­род­ни­ка­ми (В.А. Голь­цев, Н.Н. Зла­то­врат­ский , В.Г. Ко­ро­лен­ко), ис­пы­тал влия­ние их по­ли­тических и эс­те­тических воз­зре­ний. Со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Де­ло», «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки», «Рус­ское бо­гат­ст­во», «Рус­ская мысль». Ро­ма­ны «При­ва­лов­ские мил­лио­ны» (окон­чательная редакция в 1883 году; отдельное издание - 1897 год), «Гор­ное гнез­до» (1884 год; отдельное издание - 1890 год) и «Ди­кое сча­стье» (1884 год; отдельное издание - 1896 год), от­ме­чен­ные влия­ни­ем Э. Зо­ля , соз­да­ли Мамину-Сибиряку ре­пу­та­цию пи­са­те­ля-реа­ли­ста, су­мев­ше­го пре­одо­леть ог­ра­ни­чен­ность бы­то­виз­ма и «об­ла­ст­ни­че­ст­ва».

Главная те­ма зре­ло­го твор­че­ст­ва Мамина-Сибиряка - ка­пи­та­ли­стическое раз­ви­тие Ура­ла в по­ре­фор­мен­ные го­ды и его со­ци­аль­ные по­след­ст­вия: лом­ка об­щественного соз­на­ния, пра­во­вых и мо­раль­ных норм и другого. При­зна­вая не­из­беж­ность раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма, Мамин-Сибиряк рез­ко кри­ти­ко­вал его «хищ­ни­че­ские» фор­мы. Для про­из­ве­де­ний Мамина-Сибиряка ха­рак­тер­ны на­гне­та­ние дра­ма­тиз­ма (ка­та­ст­ро­фы, са­мо­убий­ст­ва и тому подобное), слож­ность ком­по­зи­ции, оби­лие эпи­зо­дических пер­со­на­жей.

С 1891 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге, про­дол­жая раз­ра­ба­ты­вать в сво­их про­из­ве­де­ни­ях ураль­ские те­мы: ис­то­рические по­вес­ти «Бра­тья Гор­дее­вы» (1891 год), «Охо­ни­ны бро­ви» (1892 год); ро­ма­ны «Зо­ло­то» (1892 год), «Хлеб» (1895 год). Ав­то­био­гра­фичный ро­ман «Чер­ты из жиз­ни Пеп­ко» (1894 год), ро­ма­ны «Ран­ние всхо­ды» и «Па­даю­щие звёз­ды» (оба 1899 года) по­свя­ще­ны жиз­ни ин­тел­ли­гент­ной пе­тербургской мо­ло­дё­жи.

Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли дет­ские рас­ска­зы, на­пи­сан­ные Маминым-Сибиряком по­сле смер­ти вто­рой же­ны, М.М. Аб­ра­мо­вой, для оси­ро­тев­шей до­че­ри: сборники «Дет­ские те­ни» (1894 год) и осо­бен­но «Алё­нуш­ки­ны сказ­ки» (1894-1897 годы; отдельное издание - 1896 год).

Сре­ди других про­изве­де­ний Мамина-Сибиряка: пье­са «На зо­ло­том дне» (1885 год), ро­ма­ны «На ули­це» (1886 год), «Име­нин­ник» (1888 год; отдельное издание - 1902 год), сборник «Ураль­ские рас­ска­зы» (т. 1-2, 1888-1889 годы); об­ра­бот­ки ка­захского и киргизского фольк­ло­ра (сборник «Ле­ген­ды», 1898 год).

Сочинения:

Полн. собр. соч. П., 1915-1917. Т. 1-12;

Собр. соч.: В 10 т. М., 1958;

Полн. собр. соч.: В 20 т. Ека­те­рин­бург, 2002-2007. Т. 1-5.