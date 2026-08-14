МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ
МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ (настоящая фамилия Мамин) - русский писатель.
Родился в семье заводского священника.
Окончил Екатеринбургское духовное училище (1868 год), учился в Пермской духовной семинарии (1868-1872 годы), на ветеринарном отделении Имперской медико-хирургической академии (1872-1876 годы) в Санкт-Петербурге, на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (1876-1877 годы).
Дебютировал в печати в 1875 году. С 1876 года публиковал авантюрно-этнографические очерки и рассказы из уральского быта в журналах «Кругозор» и «Сын отечества». В 1878-1890 годы жил в Екатеринбурге. Член Общества любителей российской словесности (с 1886 года).
Литературную известность принесла серия очерков «От Урала до Москвы» (1881-1882 годы).
В 1880-е годы сблизился с народниками (В.А. Гольцев, Н.Н. Златовратский, В.Г. Короленко), испытал влияние их политических и эстетических воззрений. Сотрудничал в журналах «Дело», «Отечественные записки», «Русское богатство», «Русская мысль». Романы «Приваловские миллионы» (окончательная редакция в 1883 году; отдельное издание - 1897 год), «Горное гнездо» (1884 год; отдельное издание - 1890 год) и «Дикое счастье» (1884 год; отдельное издание - 1896 год), отмеченные влиянием Э. Золя, создали Мамину-Сибиряку репутацию писателя-реалиста, сумевшего преодолеть ограниченность бытовизма и «областничества».
Главная тема зрелого творчества Мамина-Сибиряка - капиталистическое развитие Урала в пореформенные годы и его социальные последствия: ломка общественного сознания, правовых и моральных норм и другого. Признавая неизбежность развития капитализма, Мамин-Сибиряк резко критиковал его «хищнические» формы. Для произведений Мамина-Сибиряка характерны нагнетание драматизма (катастрофы, самоубийства и тому подобное), сложность композиции, обилие эпизодических персонажей.
С 1891 года жил в Санкт-Петербурге, продолжая разрабатывать в своих произведениях уральские темы: исторические повести «Братья Гордеевы» (1891 год), «Охонины брови» (1892 год); романы «Золото» (1892 год), «Хлеб» (1895 год). Автобиографичный роман «Черты из жизни Пепко» (1894 год), романы «Ранние всходы» и «Падающие звёзды» (оба 1899 года) посвящены жизни интеллигентной петербургской молодёжи.
Широкую известность получили детские рассказы, написанные Маминым-Сибиряком после смерти второй жены, М.М. Абрамовой, для осиротевшей дочери: сборники «Детские тени» (1894 год) и особенно «Алёнушкины сказки» (1894-1897 годы; отдельное издание - 1896 год).
Среди других произведений Мамина-Сибиряка: пьеса «На золотом дне» (1885 год), романы «На улице» (1886 год), «Именинник» (1888 год; отдельное издание - 1902 год), сборник «Уральские рассказы» (т. 1-2, 1888-1889 годы); обработки казахского и киргизского фольклора (сборник «Легенды», 1898 год).
Сочинения:
Полн. собр. соч. П., 1915-1917. Т. 1-12;
Собр. соч.: В 10 т. М., 1958;
Полн. собр. соч.: В 20 т. Екатеринбург, 2002-2007. Т. 1-5.