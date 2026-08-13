МАМИАШВИЛИ МИХАИЛ ГЕРАЗИЕВИЧ

МАМИАШВИЛИ МИХАИЛ ГЕРАЗИЕВИЧ - российский спорт­смен и тре­нер (гре­ко-рим­ская борь­ба), заслуженный мас­тер спор­та СССР (1984 год), заслуженный тре­нер Рос­сии (1992 год).

В 1986 и 1988 годы при­зна­вал­ся Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ци­ей борь­бы луч­шим бор­цом ми­ра. Чем­пи­он Олим­пий­ских игр в Се­уле (1988 год) в ве­со­вой ка­те­го­рии до 82 кг.

С 15 лет за­ни­мал­ся в бор­цов­ском цен­тре олим­пий­ской под­го­тов­ки общества «Тру­довые ре­зер­вы» ( Мо­ск­ва ) под руководством тре­не­ра Э.К. За­ды­ха­но­ва. В 1982 году вы­иг­рал чем­пио­нат ми­ра сре­ди юнио­ров.

3-крат­ный чем­пи­он ми­ра (1983, 1985, 1986 годы) и Ев­ро­пы (1986, 1988, 1989 годы), 2-крат­ный чем­пи­он СССР (1983, 1984 годы). Об­ла­да­тель Куб­ка ми­ра (1984 год) и Су­пер­куб­ка (1985 год). По­бе­ди­тель со­рев­но­ва­ний «Друж­ба-84».

В 1986 году окон­чил Ом­ский государственный институт фи­зической куль­ту­ры; с 1991 года ра­бо­та­ет тре­не­ром. Главный тре­нер сбор­ной ко­ман­ды СНГ на Олим­пий­ских иг­рах в Бар­се­ло­не (1992 год), главный тре­нер сбор­ной ко­ман­ды Рос­сии по гре­ко-рим­ской борь­бе (1992-1995 годы). Ви­це-пре­зи­дент (1995-1997 годы) и пре­зи­дент (с 1997 года) Фе­де­ра­ции спор­тив­ной борь­бы Рос­сии. В 1998-2002 годы начальник Центрального спор­тив­но­го клу­ба ар­мии; во­ин­ское зва­ние - пол­ков­ник. Член ис­пол­ко­ма Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции борь­бы (ФИЛА; с 1998 года). Член ис­пол­ко­ма Олим­пий­ско­го комитета Рос­сии (с 2000 года).

Ав­тор на­учно-ме­то­дических ра­бот, по­свя­щён­ных так­ти­ке и тех­ни­ке спор­тив­ной борь­бы, сис­те­ме под­го­тов­ки бор­цов вы­со­ко­го клас­са.