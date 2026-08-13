МАМИАШВИЛИ МИХАИЛ ГЕРАЗИЕВИЧ
МАМИАШВИЛИ МИХАИЛ ГЕРАЗИЕВИЧ - российский спортсмен и тренер (греко-римская борьба), заслуженный мастер спорта СССР (1984 год), заслуженный тренер России (1992 год).
В 1986 и 1988 годы признавался Международной федерацией борьбы лучшим борцом мира. Чемпион Олимпийских игр в Сеуле (1988 год) в весовой категории до 82 кг.
С 15 лет занимался в борцовском центре олимпийской подготовки общества «Трудовые резервы» (Москва) под руководством тренера Э.К. Задыханова. В 1982 году выиграл чемпионат мира среди юниоров.
3-кратный чемпион мира (1983, 1985, 1986 годы) и Европы (1986, 1988, 1989 годы), 2-кратный чемпион СССР (1983, 1984 годы). Обладатель Кубка мира (1984 год) и Суперкубка (1985 год). Победитель соревнований «Дружба-84».
В 1986 году окончил Омский государственный институт физической культуры; с 1991 года работает тренером. Главный тренер сборной команды СНГ на Олимпийских играх в Барселоне (1992 год), главный тренер сборной команды России по греко-римской борьбе (1992-1995 годы). Вице-президент (1995-1997 годы) и президент (с 1997 года) Федерации спортивной борьбы России. В 1998-2002 годы начальник Центрального спортивного клуба армии; воинское звание - полковник. Член исполкома Международной федерации борьбы (ФИЛА; с 1998 года). Член исполкома Олимпийского комитета России (с 2000 года).
Автор научно-методических работ, посвящённых тактике и технике спортивной борьбы, системе подготовки борцов высокого класса.