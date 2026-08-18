МАМЕДКУЛИЗАДЕ ДЖАЛИЛ

МАМЕДКУЛИЗАДЕ ДЖАЛИЛ (псевдоним Мол­ла На­сред­дин) - азербайджанский пи­са­тель.

Сын тор­гов­ца со­лью.

Окон­чил тюркское от­де­ле­ние За­кав­каз­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии в Го­ри (1887 год), пре­по­да­вал в сель­ских шко­лах. С 1921 года жил в Ба­ку. Из­да­вал са­ти­рический журнал «Мол­ла На­сред­дин» (вы­хо­дил с пе­ре­ры­ва­ми в 1906-1931 годы), объ­е­ди­нив­ший пи­са­те­лей ре­а­ли­стического на­прав­ле­ния (Са­бир, А. Ах­вер­дов и другие). Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке но­во­го тюркского ал­фа­ви­та на ос­но­ве латинской гра­фи­ки.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в начале 1900-х годов Рас­сказ «Поч­то­вый ящик» (1904 год) оз­на­ме­но­вал по­во­рот азербайджанской литературы к ост­ро­со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке и де­мо­кра­ти­за­ции язы­ка. Мас­тер ко­рот­ко­го са­ти­рических рас­ска­за: «Ци­рюль­ник», «Пе­ту­шок Пир­вер­ди», «Кон­сти­ту­ция в Ира­не» (все - 1906 года), «Ба­ра­шек» (1914 год), «Мол­ла Фаз­ла­ли» (1916 год). Ав­тор по­вес­тей «Про­па­жа ос­ла» (1894 год, опубликована в 1936 году; из цик­ла «Со­бы­тия в де­рев­не Те­ля­чья Баш­ка»), «Ус­та-Зей­нал» (1906 год); са­ти­рических ко­ме­дий «Мерт­ве­цы» (1909 год), «Шко­ла в де­рев­не Те­ля­чья Баш­ка» (1921 год), «Сбо­ри­ще су­ма­сшед­ших» (1936 год) и других.

В цен­тре про­изве­де­ний Мамедкулизаде - пси­хо­ло­гия про­сто­го че­ло­ве­ка, доб­ро­го и че­ст­но­го тру­же­ни­ка, опу­тан­но­го ре­лигиозными и со­слов­ны­ми пред­рас­суд­ка­ми; в при­ду­ман­ном Мамедкулизаде за­хо­лу­стье Да­на­баш (Те­ля­чья Баш­ка) ца­рят дре­му­чее не­ве­же­ст­во и бес­пра­вие, уро­дую­щие и ос­корб­ляю­щие че­ло­ве­че­ское дос­то­ин­ст­во. Для твор­че­ст­ва Мамедкулизаде ха­рак­тер­ны про­сто­та сю­же­та, сар­ка­стический юмор, ме­та­фо­рич­ность и эк­спрес­сив­ность язы­ка.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Мамедкулизаде: ал­ле­го­рическая пье­са «Кни­га мо­ей ма­те­ри» (1919 год), тра­ги­фарс «Ке­ман­ча» (1920 год, опубликован в 1936 году), фель­е­то­ны.

Имя Мамедкулизаде но­сит азербайджанский город Джа­лил­абад (до 1967 года Ас­т­ра­хан-Ба­зар).

Сочинения:

Избр. про­изв. Ба­ку, 1966. Т. 1-2;

Чет­ки ха­на: По­весть и рас­ска­зы. М., 1966;

Сбо­ри­ще су­ма­сшед­ших. М., 1989;

Собр. соч.: В 4 т. Ба­ку, 2004 (на азерб. яз.).