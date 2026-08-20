МАМЕ
МАМЕ, мам - народ группы майя на западе Гватемалы.
Живут в горах и южных предгорьях Сьерры-де-лос- Кучуматанес и на востоке Сьерры-Мадре.
Говорят на языке мам мамейской группы ветви киче-мам (восточной) майя языков; основные диалекты: северный (свыше 300 тысяч человек, департамент Уэуэтенанго и север департамента Сан-Маркос), западный (150 тысяч человек, отроги вулканов Такана и Тахумулько в департаменте Сан-Маркос; около 25 тысяч человек живут на юго-востоке штата Чьяпас в Мексике) и южный (235 тысяч человек, департаменты Сан-Маркос и Кесальтенанго, север департамента Реталулеу). Письменность на основе латинской графики. Около 50% маме говорят также на испанском языке.
Формально католики, небольшое число - протестанты.
Маме обитают в области гипотетической прародины народов майя. По лингвистическим данным, ветвь киче-мам от протоствола отделилась в конце II-го - начале I-го тысячелетия до нашей эры, разделение киче и маме произошло в 1-й половине - середине I-го тысячелетия до нашей эры, разделение маме и ишилей - в 1-й половине I-го тысячелетия нашей эры. Участие маме в создании классической цивилизации майя I-го тысячелетия нашей эры и принадлежность к ней городов на востоке Чьяпаса пока ничем не подтверждены.
В XIII-XV веках на территории маме существовало несколько государственных образований. В V-VII веках в сферу их политического влияния вошли предгорья и побережье Юго-Западной Гватемалы и Юго-Восточного Чьяпаса (историческая область Соконуско - древний центр культивирования какао). Испытали влияние науа: Теотиуакана (V-VII века), тольтеков (X-XII века), ацтеков (с конца XV века, когда Соконуско вошло в состав их государства). С середины XV века общины маме были подчинены киче. Маме лишились части своих земель в современного Кесальтенанго и Тотоникапане, их политический центр переместился в Шинабахуль (на языке киче - Сакулеу) - город-крепость в долине реки Селегуа, к югу от города Уэуэтенанго (сохранился акрополь XII - начало XVI веков с храмовыми пирамидами, дворцами на платформах, большим стадионом для игры в мяч и паровыми банями XIII - начало XVI веков; ныне остаётся ритуальным центром маме). Перед испанским завоеванием маме доминировали в Западной Гватемале, правителям Сакулеу платили дань соседние народы (канхобали и другие). У маме существовала дуальная система верховной власти (как у киче и какчикелей) и территориальная организация (типа чинамит у киче и молам у покомам). В 1505 году ацтекский правитель Моктесума II начал завоевание маме. В 1524 году в битве при Кулаха, или Шелаху-Нох (современный город Кесальтенанго), маме выступили в союзе с киче против П. де Альварадо, после их поражения испанцы взяли Сакулеу (его защитой руководил Каибиль Балам - народный герой маме).
В колониальный период область Кучуматанес - район массового сопротивления испанскому завоеванию. К XVIII веку войны, болезни, эксплуатация на серебряных рудниках привели к резкому падению численности маме. После экспроприации гватемальским правительством земель индейских общин в конце XIX века многие маме мигрировали из Гватемалы в Чьяпас, где в 1930-е годы маме стали жертвами политики насильственной интеграции (сожжение традиционных костюмов, запрет на язык), в 1950-е годы - эпидемии онкоцеркоза.
Основное традиционное занятие - подсечно-огневое земледелие (традиционные культуры - кукуруза, фасоль, тыквы, томаты, перец чили, корне- и клубнеплоды, с колониального периода - картофель, рис, сезам, арахис, кофе, сахарный тростник, бананы, цитрусовые, цветы, ароматические травы, в основном на продажу; в Соконуско и в отрогах вулкана Такана - кофе и какао). Сохраняется ремесленная специализация общин; развиты традиционное гончарство, плетение, прядение из хлопка, овечьей и козьей шерсти, узорное ткачество на вертикальном станке, вышивка, резьба по дереву (в том числе раскрашенная церковная скульптура), обработка кожи, добыча благовонной камеди (главным образом копала из дерева Protium copal), с колониального времени - ювелирное дело, изготовление восковых свечей, музыкальных инструментов и другое. Работают по найму в городах и на кофейных и хлопковых плантациях.
Живут в маленьких деревушках (ранчерия) в составе общин-эхидо, главный алькальд которых возглавляет совет старейшин и носит доиспанский титул кавиль тнам. Общины в основном эндогамны. Преобладает малая патрилинейная семья. Местами сохраняются локализованные патрилиниджи, деление общин на 4 части. Большую роль играет система компадрасго. В горах встречается другой тип квадратного в плане жилища с 2- и 4-скатной крышей из соломы, пальмовых листьев или деревянных планок; рядом с домом - паровая баня (темаскаль).
Большинство маме сохраняют традиционный костюм. Мужская одежда - белые или тёмные в красную полоску штаны разной длины; рубаха с широкими рукавами; верхняя белая хлопчатобумажная или тёмная шерстяная туникообразная рубаха (капишайх) длиной до колен с красно-синим орнаментом по подолу, иногда с короткими рукавами (к которым выше локтя пришиваются широкие, собранные на запястье буфы), подпоясанная красным поясом (до 3,5 м в длину); красный головной платок и соломенная шляпа. Женщины носят в основном красный уипиль с зооморфным, растительным или геометрическим орнаментом, синюю однотонную или в вертикальную красно-жёлтую полоску запашную или сшитую юбку, длинный узорный пояс. Распространены шерстяные накидки-одеяла, дождевые плащи из пальмовых листьев.
Сохраняются культы предков, богов кукурузы, дождей, гор, лесов, пещер, колодцев, озёр, доиспанские святилища, жертвоприношения божеству Тахва-виц (Хозяин горы). Верят в духов кукурузы, которые угрожают тем, кто хочет вместо кукурузы выращивать кофе; на домашних алтарях хранят кукурузные початки, одетые, как куклы, по праздникам с ними танцуют под маримбу. Важную роль в религиозной и политической жизни общин играют шаманы (ах к’их, йушх), обладающие способностью перемещать свою душу внутрь гор, в преисподнюю и на небеса, в тело духа-помощника (уашес; самые могущественные уашес - ягуар, молния, ветер, ураган). Шаманы совершают ежегодные паломничества к Святому Кресту на озере Лагуна-де-Чикабаль в кратере вулкана (Чикабаль, Сьерра-Мадре). В ритуалах и лечебной практике используют паровую баню, копал, алкогольный напиток из сахарного тростника (агуардьенте), табак, перья и веера для призывания духов, во время гаданий и прорицаний - доиспанский 26-дневный календарь, зёрна кукурузы и красные семена кораллового дерева (ците; Erythrina coralloides). Значительно влияние ритуальных братств-кофрадий, организующих по праздникам святых патронов костюмированные шествия и драматические представления (танцы Оленя, Змея, Конкисты; Ишкампорес - шутовской танец пастухов в шкурах, увешанных чучелами мелких зверей, исполняется на праздник Всех Святых в Тодос-Сантос-Кучуматан).