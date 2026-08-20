МАМЕ

МАМЕ, мам - на­род груп­пы майя на за­па­де Гва­те­ма­лы .

Жи­вут в го­рах и южных пред­горь­ях Сьер­ры-де-лос- Ку­чу­ма­та­нес и на вос­то­ке Сьер­ры-Мад­ре.

Го­во­рят на языке мам мамейской груп­пы вет­ви ки­че-мам (вос­точ­ной) майя язы­ков; основные диа­лек­ты: се­вер­ный (свыше 300 тысяч человек, департамент Уэу­эте­нан­го и се­вер департамента Сан-Мар­кос), за­пад­ный (150 тысяч человек, от­ро­ги вул­ка­нов Та­ка­на и Та­ху­муль­ко в департаменте Сан-Мар­кос; около 25 тысяч человек жи­вут на юго-вос­то­ке шта­та Чья­пас в Мек­си­ке) и юж­ный (235 тысяч человек, департаменты Сан-Мар­кос и Ке­саль­те­нан­го, се­вер департамента Ре­та­лу­леу). Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Около 50% маме го­во­рят так­же на испанском языке.

Фор­маль­но ка­то­ли­ки, не­боль­шое чис­ло - про­тес­тан­ты.

Маме оби­та­ют в об­лас­ти гипо­те­тической пра­роди­ны на­ро­дов майя . По лин­гвис­тическим дан­ным, ветвь ки­че-мам от про­то­ст­во­ла от­де­ли­лась в конце II-го - начале I-го тысячелетия до нашей эры, раз­де­ле­ние ки­че и маме про­изош­ло в 1-й половине - середине I-го тысячелетия до нашей эры, раз­де­ле­ние маме и иши­лей - в 1-й половине I-го тысячелетия нашей эры. Уча­стие маме в соз­да­нии клас­сической ци­ви­ли­за­ции майя I-го тысячелетия нашей эры и при­над­леж­ность к ней го­ро­дов на вос­то­ке Чья­па­са по­ка ни­чем не под­твер­ж­де­ны.

В XIII-XV веках на тер­ри­то­рии маме су­ще­ст­во­ва­ло несколько государственных об­ра­зо­ва­ний. В V-VII веках в сфе­ру их по­ли­тического влия­ния во­шли пред­го­рья и по­бе­ре­жье Юго-Западной Гва­те­ма­лы и Юго-Восточного Чья­па­са (ис­то­рическая об­ласть Со­ко­ну­ско - древ­ний центр куль­ти­ви­ро­ва­ния ка­као). Ис­пы­та­ли влия­ние на­уа: Тео­тиу­а­ка­на (V-VII века), толь­те­ков (X-XII века), ац­те­ков (с конца XV века, ко­гда Со­ко­ну­ско вош­ло в со­став их го­су­дар­ст­ва). С середины XV века об­щи­ны маме бы­ли под­чи­не­ны ки­че. Маме ли­ши­лись час­ти сво­их зе­мель в современного Ке­саль­те­нан­го и То­то­ни­ка­па­не, их по­ли­тический центр пе­ре­мес­тил­ся в Ши­на­ба­хуль (на языке киче - Сакулеу) - го­род-кре­пость в до­ли­не реки Се­ле­гуа, к югу от города Уэу­эте­нан­го (со­хра­нил­ся ак­ро­поль XII - начало XVI веков с хра­мо­вы­ми пи­ра­ми­да­ми, двор­ца­ми на плат­фор­мах, боль­шим ста­дио­ном для иг­ры в мяч и па­ро­вы­ми ба­ня­ми XIII - начало XVI веков; ны­не оста­ёт­ся ри­ту­аль­ным цен­тром маме). Пе­ред испанским за­вое­ва­ни­ем маме до­ми­ни­ро­ва­ли в Западной Гва­те­ма­ле, пра­ви­те­лям Са­ку­леу пла­ти­ли дань со­сед­ние на­ро­ды (кан­хо­ба­ли и другие). У маме су­ще­ст­во­ва­ла ду­аль­ная сис­те­ма вер­хов­ной вла­сти (как у ки­че и как­чи­ке­лей) и тер­ри­то­ри­аль­ная ор­га­ни­за­ция (ти­па чи­на­мит у ки­че и мо­лам у по­ко­мам). В 1505 году ац­тек­ский пра­ви­тель Мок­те­су­ма II на­чал за­вое­ва­ние маме. В 1524 году в бит­ве при Ку­ла­ха, или Ше­ла­ху-Нох (современный город Ке­саль­те­нан­го), маме вы­сту­пи­ли в сою­зе с ки­че про­тив П. де Аль­ва­ра­до , по­сле их поражения испанцы взяли Са­ку­леу (его за­щи­той ру­ко­во­дил Каи­биль Ба­лам - народный ге­рой маме).

В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од об­ласть Ку­чу­ма­та­нес - рай­он мас­со­во­го со­про­тив­ле­ния испанскому за­вое­ва­нию. К XVIII веку вой­ны, бо­лез­ни, экс­плуа­та­ция на се­реб­ря­ных руд­ни­ках при­ве­ли к рез­ко­му па­де­нию чис­лен­но­сти маме. По­сле экс­про­приа­ции гва­темальским пра­ви­тель­ст­вом зе­мель ин­дей­ских об­щин в конце XIX века мно­гие маме миг­ри­ро­ва­ли из Гва­те­ма­лы в Чья­пас, где в 1930-е годы маме ста­ли жерт­ва­ми по­ли­ти­ки на­сильственной ин­те­гра­ции (со­жже­ние тра­диционных кос­тю­мов, за­прет на язык), в 1950-е годы - эпи­де­мии он­ко­цер­ко­за.

Основное тра­диционное за­ня­тие - под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (тра­диционные куль­ту­ры - ку­ку­ру­за, фа­соль, ты­к­вы, то­ма­ты, пе­рец чи­ли, кор­не- и клуб­не­пло­ды, с ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да - кар­то­фель, рис, се­зам, ара­хис, ко­фе, са­хар­ный тро­ст­ник, ба­на­ны, цит­ру­со­вые, цве­ты, аро­ма­тические тра­вы, в основном на продажу; в Со­ко­ну­ско и в от­ро­гах вул­ка­на Та­ка­на - ко­фе и ка­као). Со­хра­ня­ет­ся ремесленная спе­циа­ли­за­ция об­щин; раз­ви­ты тра­диционное гон­чар­ст­во, пле­те­ние, пря­де­ние из хлоп­ка, овечь­ей и козь­ей шер­сти, узор­ное тка­че­ст­во на вер­ти­каль­ном стан­ке, вы­шив­ка, резь­ба по де­ре­ву (в том числе рас­кра­шен­ная цер­ков­ная скульп­ту­ра), об­ра­бот­ка ко­жи, до­бы­ча бла­го­вон­ной камеди (главным образом ко­па­ла из де­рева Protium copal), с ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни - юве­лир­ное де­ло, из­го­тов­ле­ние вос­ко­вых све­чей, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов и другое. Ра­бо­та­ют по най­му в го­ро­дах и на ко­фей­ных и хлоп­ко­вых план­та­ци­ях.

Жи­вут в ма­лень­ких де­ре­вуш­ках (ран­че­рия) в со­ста­ве об­щин-эхи­до, главный аль­кальд ко­то­рых воз­глав­ля­ет со­вет ста­рей­шин и но­сит до­ис­пан­ский ти­тул ка­виль тнам. Об­щи­ны в основном эн­до­гам­ны. Пре­об­ла­да­ет ма­лая пат­ри­ли­ней­ная се­мья. Мес­та­ми со­хра­ня­ют­ся ло­ка­ли­зо­ван­ные пат­ри­ли­нид­жи, де­ле­ние об­щин на 4 час­ти. Боль­шую роль иг­ра­ет сис­те­ма ком­пад­рас­го. В го­рах встре­ча­ет­ся другой тип квад­рат­но­го в пла­не жи­лища с 2- и 4-скат­ной кры­шей из со­ло­мы, паль­мо­вых ли­сть­ев или де­ревянных пла­нок; ря­дом с до­мом - па­ро­вая ба­ня (те­ма­скаль).

Боль­шин­ст­во маме со­хра­ня­ют тра­диционный ко­стюм. Муж­ская одеж­да - бе­лые или тём­ные в крас­ную по­лос­ку шта­ны раз­ной дли­ны; ру­ба­ха с ши­ро­ки­ми ру­ка­ва­ми; верх­няя бе­лая хлоп­ча­тобу­маж­ная или тём­ная шер­стя­ная ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха (ка­пи­шайх) дли­ной до ко­лен с крас­но-си­ним ор­на­мен­том по по­до­лу, ино­гда с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми (к ко­то­рым вы­ше лок­тя при­ши­ва­ют­ся ши­ро­кие, со­б­ран­ные на за­пя­стье бу­фы), под­поя­сан­ная крас­ным поя­сом (до 3,5 м в дли­ну); крас­ный го­лов­ной пла­ток и со­ло­мен­ная шля­па. Жен­щи­ны но­сят в основном крас­ный уи­пиль с зоо­морф­ным, рас­тительным или гео­мет­рическим ор­на­мен­том, си­нюю од­но­тон­ную или в вер­ти­каль­ную крас­но-жёл­тую по­лос­ку за­паш­ную или сши­тую юб­ку, длин­ный узор­ный по­яс. Рас­про­стра­не­ны шер­стя­ные на­кид­ки-одея­ла, до­ж­де­вые пла­щи из паль­мо­вых ли­сть­ев.

Со­хра­ня­ют­ся куль­ты пред­ков, бо­гов ку­ку­ру­зы, до­ж­дей, гор, ле­сов, пе­щер, ко­лод­цев, озёр, до­ис­пан­ские свя­ти­ли­ща, жерт­во­при­но­ше­ния бо­же­ст­ву Тах­ва-виц (Хо­зя­ин го­ры). Ве­рят в ду­хов ку­ку­ру­зы, ко­то­рые уг­ро­жа­ют тем, кто хо­чет вме­сто ку­ку­ру­зы вы­ра­щи­вать ко­фе; на до­маш­них ал­та­рях хра­нят ку­ку­руз­ные почат­ки, оде­тые, как кук­лы, по празд­ни­кам с ни­ми тан­цу­ют под ма­рим­бу. Важ­ную роль в ре­лигиозной и по­ли­тической жиз­ни об­щин иг­ра­ют ша­ма­ны (ах к’их, йушх), об­ла­даю­щие спо­соб­но­стью пе­ре­ме­щать свою ду­шу внутрь гор, в пре­ис­под­нюю и на не­бе­са, в те­ло ду­ха-по­мощ­ни­ка (уа­шес; са­мые мо­гу­ще­ст­вен­ные уа­шес - ягу­ар, мол­ния, ве­тер, ура­ган). Ша­ма­ны со­вер­ша­ют еже­год­ные па­лом­ни­че­ст­ва к Свя­то­му Кре­сту на озе­ре Ла­гу­на-де-Чи­ка­баль в кра­те­ре вул­ка­на (Чи­ка­баль, Сьер­ра-Мад­ре). В ри­туа­лах и ле­чеб­ной прак­ти­ке ис­поль­зу­ют па­ро­вую ба­ню, ко­пал, ал­ко­голь­ный на­пи­ток из са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (агу­ар­дь­ен­те), та­бак, пе­рья и вее­ра для при­зы­ва­ния ду­хов, во вре­мя га­да­ний и про­ри­ца­ний - до­испан­ский 26-днев­ный ка­лен­дарь, зёр­на ку­ку­ру­зы и крас­ные се­ме­на ко­рал­ло­во­го де­ре­ва (ците; Ery­thrina co­ralloi­des). Зна­чи­тель­но влия­ние ри­ту­аль­ных братств-коф­ра­дий, ор­га­ни­зую­щих по празд­ни­кам святых па­тро­нов кос­тю­ми­рованные ше­ст­вия и дра­ма­тические пред­став­ле­ния (тан­цы Оле­ня, Змея, Кон­ки­сты; Иш­кам­по­рес - шу­тов­ской та­нец пас­ту­хов в шку­рах, уве­шан­ных чу­че­ла­ми мел­ких зве­рей, ис­пол­ня­ет­ся на празд­ник Всех Свя­тых в То­дос-Сан­тос-Ку­чу­ма­тан).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)