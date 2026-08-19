МАМАЕВ КУРГАН

Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва».

Мамаев курган - самая высокая точка в центральной части Волгограда. Её военное название - «Высота 102». В годы Сталинградской битвы здесь развернулись наиболее ожесточённые бои. И здесь же потом похоронили погибших защитников города. Их подвиг увековечен в уникальном памятнике-ансамбле «Героям Сталинградской битвы», возведённом в 1967 году по проекту известного советского скульптора Евгения Вучетича.

Сталинградская битва, стала переломным моментом в ходе войны Великой Отечественной войны - именно после разгрома войск фашистской Германии под Сталинградом стратегическая инициатива перешла к Советскому Союзу. Первые попытки захватить Сталинград немцы предприняли в июле 1942 года. Бои за город продолжались 200 дней и ночей, из них 135 суток - на Мамаевом кургане. По некоторым оценкам, потери обеих сторон составили около двух миллионов человек Мамаев курган имел огромное стратегическое значение: с его вершины открывался отличный обзор, и, следовательно, возможность для обстрела территории, в том числе переправы через Волгу. Удержать эту высоту для войск 62-й армии и её командующего генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова было вопросом жизни и смерти. В течение сентября 1942 года вершина Мамаева кургана неоднократно переходила из рук в руки, причём фашисты штурмовали её по 10-12 раз в день. Одновременно тяжелейшие бои велись по всему городу, на который обрушилась массированная бомбардировка. Как рассказывал впоследствии дважды Герой Советского Союза маршал Василий Иванович Чуйков, в общей сложности противник сосредоточил на южном направлении 50 процентов танковых и моторизованных соединений советско-германского фронта и 35 процентов всех пехотных войск. Бойцы Красной армии оказывали героическое сопротивление. Бои велись буквально за каждую пядь земли. Гранаты и бутылки с зажигательной смесью градом сыпались на танки с крыш домов, из окон. От тысяч зданий оставались лишь каменные остовы. «Мы его возьмем», - поклялся Гитлер 30 сентября и уже 7 ноября смело заявил, что Сталинград принадлежит немцам, «за исключением нескольких очень малых частей». Однако воспоминания немецкого корреспондента рисуют другую картину: «Невозможно вообразить, что значит целыми днями и ночами вести непрерывные бои, оставаясь на незащищенном пространстве. Огонь русской артиллерии не прекращается ни на мгновенье. Танки стреляют в нас со всех сторон. Русские самолеты бомбят нас. Это буквально лавина снарядов, создающая ад, через который должна прорываться наша пехота. Ярость противника не поддается описанию». Сожжённый, изрытый воронками от взрывов, Мамаев курган даже зимой был совершенно чёрным, буквально обугленным. Впоследствии на каждом квадратном метре земли находили от 500 до 1 250 осколков. В январе 1943 года бои за высоту 102 развернулись с новой силой. 25 января вершина Мамаева кургана вновь перешла к войскам 62-й армии, которая на следующий день соединилась здесь с 21-й и 65-й армиями. Вражеские войска были разделены на две части и ликвидированы в течение недели. Текст оперативного донесения №0079, адресованного Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину , гласил: «Действуя на основании вашего приказа, войска Донского фронта в 16.00 2 февраля 1943 года завершили разгром и уничтожение окружной группы противника в Сталинграде». Этот исторический документ поставил точку в тяжелейшей битве.

В сентябре 1944 года в Советском Союзе был объявлен конкурс на проект монумента в Сталинграде. Строительство памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» проходило с 1959 по 1967 годы.

Совокупная площадь мемориального комплекса (архитектурная его часть создана под руководством архитектора Якова Белопольского) - 26 гектаров. Скульптор Евгений Вучетич так говорил о своей работе: «Мы стремились передать прежде всего несокрушимый моральный дух советских воинов, их беззаветную преданность Родине». Именно эта идея пронизывает все составляющие ансамбля: площадь Стоявших Насмерть; стены-руины с героическими барельефами защитников Сталинграда; площадь Героев; Зал воинской славы с Вечным огнем; площадь Скорби со скульптурой женщины-матери, оплакивающей павшего бойца; Воинское мемориальное кладбище и, наконец, центральную скульптуру памятника-ансамбля - монумент «Родина-мать зовет!». Образ женщины в развевающихся одеждах, которая с мечом в руках призывает к борьбе с врагом, сегодня известен во всем мире. Общая высота фигуры, олицетворяющей Родину-мать, 85 метров. Статуя весом 8 000 тонн поддерживается за счет пьедестала, уходящего вглубь на 16 метров. На создание монумента ушло 5 500 тонн бетона и 2 400 тонн металла, для укрепления фундамента было насыпано 150 тысяч тонн земли. Железобетонный каркас, внутри состоящий из отдельных ячеек-камер, держится на натянутых канатах, весом 60 тонн каждый, размещённых внутри скульптуры. Устойчивость была одной из основных задач, решение которой взял на себя Николай Никитин, разработчик несущих конструкций и фундаментов здания МГУ и Останкинской телебашни в Москве.

Однако некоторых просчетов в конструкции все же избежать не удалось: первоначальный меч из нержавеющей стали и титановой обшивки потребовал замены спустя несколько лет. В новом мече сделаны специальные отверстия для уменьшения напора ветра и обеспечения большей безопасности всей скульптуры. В 2005 году на Мамаевом кургане было реконструировано Воинское мемориальное кладбище. От подножия к вершине кургана, в котором были захоронены 34 505 сражавшихся за город бойцов, ведут 200 гранитных ступеней, символизирующие 200 дней кровопролитной битвы. Здесь же расположены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза - защитников Сталинграда. Захоронен на территории Мамаева кургана и легендарный командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков . В 2008 году памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» (самый крупный в мире монумент, посвящённый событиям Великой Отечественной войны), признан памятником федерального значения и объединён с другим значимым историческим объектом Волгограда - музеем-панорамой «Сталинградская битва». Тогда же по результатам народного голосования Мамаев курган был включен в число семи чудес России. Ежегодно свыше трех миллионов человек приезжают в город на Волге, чтобы отдать дань памяти его защитникам. В 2045 году станет известно, какое послание оставили своим потомкам герои Сталинградской битвы: именно тогда будет вскрыта капсула с текстом обращения к будущим поколениям, заложенная на территории мемориала в 1970 году ветеранами Великой Отечественной войны.

Иллюстрации:

Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва».