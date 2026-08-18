МАМАДЫШ
МАМАДЫШ - город в России, в северной части Татарстана, центр Мамадышского района.
Население 14,6 тысяч человек (2010 год).
Расположен в 80 км от железнодорожной станции Кукмор. Пристань на реке Вятка.
Основан в конце XIV века как татарская деревня. В начале XVII века территория современного Мамадыша и окрестности были отданы Свияжскому Успенскому монастырю и заселены русскими крестьянами. В 1617 году здесь построен острожек для защиты от набегов ногайцев. Село стало именоваться Троицким (по названию местной церкви), старое название также сохранилось; в 1764 году его жители были переведены в разряд экономических крестьян. Значительная часть населения в 1774 году примкнула к отрядам Е.И. Пугачёва в ходе Пугачёва восстания 1773-1775 годов.
Город Мамадыш с 1781 года. Уездный город Казанской губернии (1781-1920 годы, до 1796 года Казанское наместничество), центр Мамадышского кантона (1920-1930 годы), района (с 1930 года) Татарская АССР (в 1990-1992 годы Татарская ССР, с 1992 года Республика Татарстан).
Сохранились постройки XVIII-XIX веков: здание Ратуши (1785 год), дом купца Макарова (1-я половина XIX века), 5-главая церковь Преподобной Ксении Римляныни в русско-византийском стиле (1876-1882 годы), дома дворянина П.А. Тарышкина и купца Н.И. Щербакова (2-я половина XIX века), комплекс воинских казарм (конец XIX века). Кладбищенская часовня Рождества Богородицы (2002-2003 годы).
Деревообрабатывающий комбинат (в том числе мебель для школ), кирпичный завод. Крупный сыро- и маслодельный комбинат, спиртовой, рыбный заводы и другое. Лесхоз.
Близ Мамадыша сохранилось значительное количество храмов середины XVIII - начала XX веков, построенных по проектам губернских и епархиальных архитекторов: в селе Омары - Благовещенская церковь (1753 год, расширена в 1806 году), в селе Секинесь - Троицкая церковь (1843-1849 годы, архитектор Ф И. Петонди), в селе Отарка - Покровская церковь в русско-византийском стиле (1853-1856 годы, архитектор М.П. Коринфский), в селе Максимов Починок - Вознесенская церковь в русском стиле (1902-1915 годы, архитектор Ф.Н. Малиновский) и другие; деревянные церкви конца XIX века в сёлах Владимирово, Верхний Секинесь, Никифорово, Малмыжка.