МАЛЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ
МАЛЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ - принятое в исторической литературе наименование вспомогательного учреждения при Совете министров Российской империи.
«Малый Совет министров» разрешал (при условии единогласного принятия решений) сравнительно маловажные дела административного и финансово-хозяйственного характера, а также дела, по которым была выработана однородная практика их разрешения, и некоторые другие.
«Малый Совет министров» состоял из товарищей министров и товарищей главноуправляющих ведомствами.
Возник вскоре после преобразования Совета министров в 1906 году. Первоначально не имел официального статуса. 22 сентября (5 октября) 1909 года за ним закреплено право окончательного решения текущих вопросов управления. С 1909года в официальных документах иногда именовался Советом министров.
Рассматривал представления министров о делах об оставлении без последствий ходатайств губернских земских собраний, о возможности отступления от законов по некоторым административным и финансово-хозяйственным вопросам, об установлении усиленной и чрезвычайной охраны в отдельных местностях, о штатах местных полицейских учреждений; координировал тактику всех центральных ведомств по отношению к Государственной думе. В «Малом Совете министров» проводилось также предварительное, до внесения в Совет министров, обсуждение ряда дел. Решения «Малого Совета министров» оформлялись общими журналами Совета министров.
В «Малом Совете министров», как правило, председательствовал министр, назначенный императором Николаем II замещать председателя Совета министров в случае его отсутствия или болезни: В.Н. Коковцов (1906-1911 годы), П.А. Харитонов (1911-1916 годы; председательствовал также на некоторых заседаниях в 1909-1911 годы), А.А. Хвостов, А.Ф. Трепов, А.А. Макаров (все в 1916 году), Н.А. Добровольский (1917 год).
«Малый Совет министров» упразднён после Февральской революции 1917 года в связи с ликвидацией Совета министров. В 1917 году практиковались совещания товарищей министров Временного правительства.