МАЛЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ

МАЛЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ - при­ня­тое в ис­то­рической ли­те­ра­ту­ре на­име­но­ва­ние вспо­мо­га­тель­но­го уч­ре­ж­де­ния при Со­ве­те ми­ни­ст­ров Российской им­пе­рии.

«Малый Совет министров» раз­ре­шал (при ус­ло­вии еди­но­глас­но­го при­ня­тия ре­ше­ний) срав­ни­тель­но ма­ло­важ­ные де­ла административного и фи­нан­со­во-хо­зяйственного ха­рак­те­ра, а так­же де­ла, по ко­то­рым бы­ла вы­ра­бо­та­на од­но­род­ная прак­ти­ка их раз­ре­ше­ния, и не­ко­то­рые другие.

«Малый Совет министров» со­сто­ял из то­ва­ри­щей ми­ни­ст­ров и то­ва­ри­щей глав­но­управ­ляю­щих ве­дом­ст­ва­ми.

Воз­ник вско­ре по­сле пре­об­ра­зо­ва­ния Со­ве­та ми­ни­ст­ров в 1906 году. Пер­во­на­чаль­но не имел официального ста­ту­са. 22 сентября (5 октября) 1909 года за ним за­кре­п­ле­но пра­во окон­чательного ре­ше­ния те­ку­щих во­про­сов управ­ле­ния. С 1909года в официальных до­ку­мен­тах ино­гда име­но­вал­ся Со­ве­том ми­ни­ст­ров.

Рас­смат­ри­вал пред­став­ле­ния ми­ни­ст­ров о де­лах об ос­тав­ле­нии без по­след­ст­вий хо­да­тайств гу­берн­ских зем­ских со­б­ра­ний, о воз­мож­но­сти от­сту­п­ле­ния от за­ко­нов по не­ко­то­рым административным и фи­нан­со­во-хо­зяйственным во­про­сам, об ус­та­нов­ле­нии уси­лен­ной и чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны в отдельных ме­ст­но­стях, о шта­тах ме­ст­ных по­ли­цей­ских уч­ре­ж­де­ний; ко­ор­ди­ни­ро­вал так­ти­ку всех центральных ве­домств по от­но­ше­нию к Государственной ду­ме. В «Малом Совете министров» про­во­ди­лось так­же пред­ва­ри­тель­ное, до вне­се­ния в Со­вет ми­ни­ст­ров, об­су­ж­де­ние ря­да дел. Ре­ше­ния «Малого Совета министров» оформ­ля­лись об­щи­ми жур­на­ла­ми Со­ве­та ми­ни­ст­ров.

В «Малом Совете министров», как пра­ви­ло, пред­се­да­тель­ст­во­вал ми­нистр, на­зна­чен­ный императором Ни­ко­ла­ем II за­ме­щать пред­се­да­те­ля Со­ве­та ми­ни­ст­ров в слу­чае его от­сут­ст­вия или бо­лез­ни: В.Н. Ко­ков­цов (1906-1911 годы), П.А. Ха­ри­то­нов (1911-1916 годы; пред­се­да­тель­ст­во­вал так­же на не­ко­то­рых за­се­да­ни­ях в 1909-1911 годы), А.А. Хво­стов, А.Ф. Тре­пов, А.А. Ма­ка­ров (все в 1916 году), Н.А. Доб­ро­воль­ский (1917 год).

«Малый Совет министров» уп­разд­нён по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей Со­ве­та ми­ни­ст­ров. В 1917 году прак­ти­ко­ва­лись со­ве­ща­ния то­ва­ри­щей ми­ни­ст­ров Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва .

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