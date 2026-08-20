МАЛЮТИНЫ
МАЛЮТИНЫ - российские предприниматели.
Родоначальник - Семён Семёнович (1754-1831 годы), из купцов города Калуга, московский купец 3-й (1786 год), затем 2-й (1821 год) и 1-й (1830 год) гильдий, торговал москательным товаром (краски, клеи, технические масла и другие химические вещества) в Москве и (с 1824 года) в Санкт-Петербурге.
Его сыновья, купцы 1-й гильдии, потомственные почётные граждане (с 1837 года) Михаил Семёнович (1791 год - не ранее 1858 года), Павел Семёнович [1793 год - 23 августа (4 сентября) 1860 года] и Николай Семёнович (1795-? годы) унаследовали от отца товаров и имущества на сумму свыше 2 миллионов рублей. М.С. и П.С. Малютины возглавили торговлю москательным товаром соответственно в Санкт-Петербурге и Москве. В 1830-х годах братья Малютины стали торговать текстильными изделиями: платками, ситцами и холстинкой, затем парчой, бумажной пряжей, хлопком-сырцом, суконными товарами; занимались также оптовыми поставками чая и козьего пуха, наладили сбыт товаров в село Иваново и Вознесенском Посаде (с 1871 года город Иваново-Вознесенск, ныне Иваново), Казани и Астрахани, постоянно участвовали в Нижегородской и Ростовской ярмарках. В 1837 годы Малютины открыли химический завод в селе Купавна Богородского уезда Московской губернии, в 1843 году купили бумагопрядильную фабрику князя Голицыных-Прозоровских в селе Раменское Бронницкого уезда Московской губернии (ныне город Раменское), переоборудовали её; в 1856-1882 годы фабрикой управлял Ф.М. Дмитриев (1828-1882 год; памятник в Раменском, 2004 год, скульптор О.В. Ершов), который превратил её в одно из ведущих предприятий в отрасли (к 2007 году прекратило существование). Малютины устроили также бумаготкацкую фабрику в Москве, впоследствии приобрели золотые прииски в Томской губернии, Кокшанский химический завод (совместно с Ушковыми) в Елабужском уезде Вятской губернии, лесные дачи (10,5 тысяч га) и стекольный завод в Кадниковском уезде Вологодской губернии и другие предприятия, в 1860 году открыли свеклосахарный завод в селе Докторово Богородского уезда Московской губернии.
После смерти бездетных М.С. и Н.С. Малютиных всё имущество фирмы перешло в безраздельное владение П.С. Малютина, который стал владельцем торгового дома «Павел Малютин и Кo».
Его сыновья Семён Павлович (около 1842 года - не позднее 1869 года), Михаил Павлович (1850-1902 годы), Николай Павлович [16(28) мая 1852 года - 2(15) июля 1907 года], выборный Московского биржевого общества (1876-1878 годы), Павел Павлович (1856-1892 годы), выборный Московского биржевого общества (1885-1892 годы), унаследовали от отца 6,3 миллионов рублей серебром, после окончания Московского коммерческого училища стали директорами семейного торгового дома, переименованного в 1869 году в «Павла Малютина сыновья». В 1876 году братья учредили одноименное семейное торговое и промышленное товарищество на паях с капиталом 8 миллионов рублей, которые были разделены на 3 равные доли. Руководство фирмой приняли на себя Н.П. и П.П. Малютины; М.П. Малютин удалился от дел, проживая главным образом во Франции и Монако, где вёл расточительный образ жизни (в 1869-1892 годы растратил около 5 миллионов рублей), в связи с чем над ним была установлена опека по просьбе Н.П. Малютина (1900 год). Н.П. Малютин владел конным заводом в селе Богоявленское-Быки Льговского уезда Курской губернии (основан в 1875 году). Его наследники племянники Иван Павлович и Павел Павлович Воронины в 1908 году продали бóльшую часть паёв товарищества «Павла Малютина сыновья» семье Бардыгиных, в чьи руки также перешла Раменская фабрика (в 1909 году основной капитал 8 миллионов рублей, годовое производство 10,3 миллионов рублей, 6,8 тысяч рабочих).
Малютины тратили значительные средства на религиозно-просветительные и благотворительные цели. П.С. Малютин построил храм во имя Святой Троицы в Раменском (1852 год), завещал 500 тысяч рублей церквам и благотворительным заведениям Москвы и Калуги. На его средства в Калуге открыты Калужский общественный банк (1862 год, начальный капитал 100 тысяч рублей серебром, в 1862-1912 годы прибыль составила около 8,5 миллионов рублей, из которых почти 1,7 миллионов рублей, согласно завещанию П.С. Малютина и уставу банка, пошли на просветительскую и благотворительную цели), богадельня на 100 кроватей (1870 год), детский приют на 160 детей (1871 год) и ремесленное училище имени братьев Малютиных (середина 1870-х годов); Московскому купеческому обществу по завещанию П.С. Малютина переданы 50 тысяч рублей на воспитание в московских Мещанских училищах детей бедных мещан (выплачивались 13 стипендий). Вдова П.С. Малютина, Екатерина Фёдоровна, учредила богадельню в Москве - Дом успокоения для престарелых и болезненных священнослужителей с их семействами. М.С. Малютин пожертвовал в 1858 году Московскому купеческому обществу 49 тысяч рублей на пособия бедным к праздникам Рождества и Пасхи. В Раменском Малютины открыли и содержали начальное училище.