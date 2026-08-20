МАЛЮТИНЫ

МАЛЮТИНЫ - российские пред­при­ни­ма­те­ли.

Ро­до­на­чаль­ник - Се­мён Се­мё­но­вич (1754-1831 годы), из куп­цов города Ка­лу­га, московский ку­пец 3-й (1786 год), за­тем 2-й (1821 год) и 1-й (1830 год) гиль­дий, тор­го­вал мос­ка­тель­ным то­ва­ром (крас­ки, клеи, тех­нические мас­ла и другие хи­мические ве­ще­ст­ва) в Мо­ск­ве и (с 1824 года) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Его сы­но­вья, куп­цы 1-й гиль­дии, по­томствен­ные по­чётные гра­ж­да­не (с 1837 года) Ми­ха­ил Се­мё­но­вич (1791 год - не ра­нее 1858 года), Па­вел Семё­но­вич [1793 год - 23 августа (4 сентября) 1860 года] и Ни­ко­лай Се­мёно­вич (1795-? годы) унас­ле­до­ва­ли от от­ца то­ва­ров и иму­ще­ст­ва на сум­му свыше 2 миллионов рублей. М.С. и П.С. Ма­лю­ти­ны воз­гла­ви­ли тор­гов­лю мос­ка­тель­ным то­ва­ром со­от­вет­ст­вен­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве . В 1830-х годах бра­тья Ма­лю­ти­ны ста­ли тор­го­вать тек­стиль­ны­ми из­де­лия­ми: плат­ка­ми, сит­ца­ми и хол­стин­кой, за­тем пар­чой, бу­маж­ной пря­жей, хлоп­ком-сыр­цом, су­кон­ны­ми то­ва­ра­ми; за­ни­ма­лись так­же оп­то­вы­ми по­став­ка­ми чая и козь­е­го пу­ха, на­ла­ди­ли сбыт то­варов в село Ива­но­во и Воз­не­сен­ском По­са­де (с 1871 года город Ива­но­во-Воз­не­сенск, ны­не Ива­но­во), Ка­за­ни и Ас­т­ра­ха­ни, по­сто­ян­но уча­ст­во­ва­ли в Ни­же­го­род­ской и Рос­тов­ской яр­мар­ках. В 1837 годы Ма­лю­ти­ны от­кры­ли хи­мический за­вод в селе Ку­пав­на Бо­го­род­ского уезда Московской губернии, в 1843 году ку­пи­ли бу­магопря­диль­ную фаб­ри­ку князя Го­лицыных-Про­зо­ров­ских в селе Ра­мен­ское Брон­ниц­ко­го уезда Московской губернии (ны­не город Ра­мен­ское), пе­ре­обо­ру­до­ва­ли её; в 1856-1882 годы фаб­ри­кой управ­лял Ф.М. Дмит­ри­ев (1828-1882 год; па­мят­ник в Ра­мен­ском, 2004 год, скульп­тор О.В. Ер­шов), ко­то­рый пре­вра­тил её в од­но из ве­ду­щих пред­при­ятий в от­рас­ли (к 2007 году пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние). Ма­лю­ти­ны уст­рои­ли так­же бу­ма­гот­кац­кую фабрику в Мо­ск­ве, впо­след­ст­вии при­об­ре­ли зо­ло­тые при­ис­ки в Том­ской губернии, Кок­шан­ский хи­мический за­вод (совместно с Уш­ко­вы­ми) в Ела­буж­ском уезде Вят­ской губернии, лес­ные да­чи (10,5 тысяч га) и сте­коль­ный за­вод в Кад­ни­ков­ском уезде Во­ло­год­ской губернии и другие пред­при­ятия, в 1860 году от­кры­ли свек­ло­са­хар­ный за­вод в селе Док­то­ро­во Бо­го­род­ско­го уезда Московской губернии.

По­сле смер­ти без­дет­ных М.С. и Н.С. Ма­лю­ти­ных всё иму­ще­ст­во фир­мы пе­ре­шло в без­раз­дель­ное вла­де­ние П.С. Ма­лю­ти­на, ко­то­рый стал вла­дель­цем тор­го­во­го до­ма «Па­вел Ма­лю­тин и Кo».

Его сы­но­вья Се­мён Пав­ло­вич (около 1842 года - не позд­нее 1869 года), Ми­ха­ил Пав­ло­вич (1850-1902 годы), Ни­ко­лай Пав­ло­вич [16(28) мая 1852 года - 2(15) июля 1907 года], вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1876-1878 годы), Па­вел Пав­ло­вич (1856-1892 годы), вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1885-1892 годы), унас­ле­до­ва­ли от от­ца 6,3 миллионов рублей се­реб­ром, по­сле окон­ча­ния Московского ком­мерческого училища ста­ли ди­рек­то­ра­ми се­мей­но­го тор­го­во­го до­ма, пе­ре­име­но­ван­но­го в 1869 году в «Пав­ла Ма­лю­ти­на сы­но­вья». В 1876 году бра­тья уч­ре­ди­ли од­но­именное се­мей­ное тор­го­вое и промышленное товарищество на па­ях с ка­пи­та­лом 8 миллионов рублей, ко­то­рые бы­ли раз­де­ле­ны на 3 рав­ные до­ли. Ру­ко­во­д­ство фир­мой при­ня­ли на се­бя Н.П. и П.П. Ма­лю­ти­ны; М.П. Ма­лю­тин уда­лил­ся от дел, про­жи­вая главным образом во Фран­ции и Мо­на­ко, где вёл рас­то­чительный об­раз жиз­ни (в 1869-1892 годы рас­тра­тил около 5 миллионов рублей), в свя­зи с чем над ним бы­ла ус­танов­ле­на опе­ка по прось­бе Н.П. Ма­лю­ти­на (1900 год). Н.П. Ма­лю­тин вла­дел кон­ным за­во­дом в селе Бо­го­яв­лен­ское-Бы­ки Льгов­ско­го уезда Кур­ской губернии (ос­но­ван в 1875 году). Его на­след­ни­ки пле­мян­ни­ки Иван Пав­ло­вич и Па­вел Пав­ло­вич Во­ро­ни­ны в 1908 году про­да­ли бóльшую часть па­ёв товарищества «Пав­ла Ма­лю­ти­на сы­но­вья» се­мье Бар­ды­ги­ных, в чьи ру­ки так­же пе­ре­шла Ра­мен­ская фаб­ри­ка (в 1909 году основной ка­пи­тал 8 миллионов рублей, го­до­вое про­изводство 10,3 миллионов рублей, 6,8 тысяч ра­бо­чих).

Ма­лю­ти­ны тра­ти­ли зна­чительные сред­ст­ва на ре­ли­ги­оз­но-про­све­ти­тель­ные и бла­го­тво­рительные це­ли. П.С. Ма­лю­тин по­стро­ил храм во имя Святой Трои­цы в Ра­мен­ском (1852 год), за­ве­щал 500 тысяч рублей церк­вам и бла­го­тво­рительным за­ве­де­ни­ям Мо­ск­вы и Ка­лу­ги. На его сред­ст­ва в Ка­лу­ге от­кры­ты Ка­луж­ский об­щественный банк (1862 год, на­чаль­ный ка­пи­тал 100 тысяч рублей се­реб­ром, в 1862-1912 годы при­быль со­ста­ви­ла около 8,5 миллионов рублей, из ко­то­рых поч­ти 1,7 миллионов рублей, со­глас­но за­ве­ща­нию П.С. Ма­лю­ти­на и ус­та­ву бан­ка, по­шли на про­све­тительскую и бла­го­тво­рительную це­ли), бо­га­дель­ня на 100 кро­ва­тей (1870 год), дет­ский при­ют на 160 де­тей (1871 год) и ре­мес­лен­ное училище имени брать­ев Ма­лю­ти­ных (середина 1870-х годов); Московскому ку­печескому обществу по за­ве­ща­нию П.С. Ма­лю­ти­на пе­ре­да­ны 50 тысяч рублей на вос­пи­та­ние в московских Ме­щан­ских училищах де­тей бед­ных ме­щан (вы­пла­чи­ва­лись 13 сти­пен­дий). Вдо­ва П.С. Ма­лю­ти­на, Ека­те­ри­на Фё­до­ров­на, уч­ре­ди­ла бо­га­дель­ню в Мо­ск­ве - Дом ус­по­кое­ния для пре­ста­ре­лых и бо­лез­нен­ных свя­щен­но­слу­жи­те­лей с их се­мей­ст­ва­ми. М.С. Ма­лю­тин по­жерт­во­вал в 1858 году Московскому ку­печескому обществу 49 тысяч рублей на по­со­бия бед­ным к празд­ни­кам Ро­ж­де­ст­ва и Пас­хи. В Ра­мен­ском Ма­лю­ти­ны от­кры­ли и со­дер­жа­ли начальное училище.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)