МАЛЮТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАЛЮТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф, ар­хи­тек­тор, член петербургской Академии Художеств (1914 год), заслуженный деятель искусств РСФСР .

Учил­ся в МУЖВЗ (1883-1886 годы) у П.С. и Е.С. Со­ро­ки­ных, И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва, В.Е. Ма­ков­ско­го.

Ран­ние ра­бо­ты близ­ки позд­не­му пе­ре­движ­ни­че­ст­ву («По эта­пу», 1890 год, «Кре­сть­я­нин с маль­чи­ком», 1893 год, обе - ГТГ), но в них оп­ре­де­ляю­щим ста­но­вит­ся ли­рическое на­строе­ние, дос­тиг­ну­тое сред­ст­ва­ми пле­нэр­ной жи­во­пи­си.

С 1888 года ин­те­ре­со­вал­ся русским народным искусством; ис­пол­нял эс­ки­зы бы­то­вых пред­ме­тов (под влия­ни­ем твор­чест­ва Е.Д. По­ле­но­вой) в не­орус­ском сти­ле. При­чуд­ли­вый мир сказ­ки на­шёл ото­бра­же­ние в его ил­лю­ст­ра­ци­ях к «Сказ­ке о ца­ре Сал­та­не» и по­эме «Рус­лан и Люд­ми­ла» А.С. Пуш­ки­на (обе из­да­ны в 1898 год), в оформ­ле­нии пер­вых по­ста­но­вок ря­да русских опер [«Сад­ко» (1897 год, совместно с К.А. Ко­ро­ви­ным) и «Ка­щей Бес­смерт­ный» (1902 год) Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Илья Му­ро­мец» В.С. Се­ро­вой (1899 год), все - в Московской ча­ст­ной русской опе­ре]. С 1900 года ра­бо­тал в име­нии княжны М.К. Те­ни­ше­вой Та­лаш­ки­но, где по­стро­ил Те­ре­мок (1900-1901 годы), церковь Святого Ду­ха во Флё­но­ве (1900-1903 годы), про­ек­ти­ро­вал ме­бель, рас­пи­сы­вал ба­ла­лай­ки. Сти­ли­сти­че­ски к та­лаш­кин­ской ар­хи­тек­ту­ре при­мы­ка­ют про­ект до­ход­но­го до­ма П.Н. Пер­цо­ва (вы­стро­ен Н.К. Жу­ко­вым, 1904-1907 годы) с его асим­мет­ри­ей и ска­зоч­ной сим­во­ли­кой де­ко­ра и оформ­ле­ние ин­терь­е­ра до­ма В.Н. Бак­шее­ва (1903 год, не сохранился), оба в Мо­ск­ве.

Зна­чительное ме­сто в твор­че­ст­ве Малютина за­ни­мал порт­рет, в ко­то­ром пси­хо­ло­гизм со­че­тал­ся с де­ко­ра­тив­но трак­то­ван­ным цве­том, с ак­цен­ти­ров­кой вы­ра­зи­тель­но­сти си­лу­эта в ду­хе сти­ли­сти­ки мо­дер­на (се­рия порт­ре­тов дея­те­лей русской куль­ту­ры: М.В. Не­сте­ро­ва , 1913 год, К.Ф. Юо­на, 1914 год, А.М. Вас­не­цо­ва, 1914 год, И.С. Ост­ро­ухо­ва, 1915 год, все - в ГТГ; В.А. Ги­ля­ров­ско­го, 1915 год, КГ, Ас­т­ра­хань). Член ТПХВ (с 1915 года) и Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1903 года); один из ор­га­ни­за­то­ров АХРР (1922 год). В со­от­вет­ст­вии с про­грамм­ны­ми тре­бо­ва­ния­ми это­го объ­е­ди­не­ния на­пи­сан порт­рет пи­са­те­ля Д.А. Фур­ма­но­ва (1922 год, ГТГ).

Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1903-1917 годы), ГСХМ - Вху­те­ма­се (1918-1923 годы); сре­ди уче­ни­ков - В.К. Бя­лы­ниц­кий-Би­ру­ля, А.М. Ге­ра­си­мов, С.В. Ге­ра­си­мов, Б.В. Ио­ган­сон, П.Д. Ко­рин, В.В. Меш­ков, К.Ф. Юон.