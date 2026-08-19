МАЛЫШКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
МАЛЫШКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ - русский писатель.
Родился в крестьянской семье.
Окончил филологический факультет Петроградского университета (1916 год).
В 1917-1918 годы в чине младшего офицера служил на Черноморском флоте; в годы Гражданской войны 1917-1922 годов историограф в штабе М.В. Фрунзе (с июля 1919 года), участвовал во взятии Перекопского перешейка Красной Армией (ноябрь 1920 года). С 1922 года жил в Москве.
Дебютировал как поэт в 1912 году. В ранних рассказах Малышкина («Полевой праздник», 1914 год; «Уездная любовь», 1915 год, и другие), объединённых впоследствии в цикл «Уездные люди» (1916 год), критически изобразил нравы русской провинции.
Литературную известность принесла революционно-романтическая повесть «Падение Даира» (1923 год) о штурме Перекопа, отразившая влияние прозы Б.А. Пильняка; в её центре - «тысячеголовый безымянный герой» (Е.И. Замятин), людская масса, охваченная героическим порывом. В повести «Севастополь» (1931 год) показан путь в революцию представителя демократической интеллигенции.
В своём главном произведении - романе «Люди из захолустья» (не окончен; кн. 1, 1937-1938 годы) о строительстве металлургического комбината в провинции - многоплановом повествовании, охватывающем множество судеб на фоне переломной эпохи первой пятилетки, Малышкин обратился к теме преобразующего воздействия социалистических идеалов на формирование личности, показав сложность вхождения человека в новую реальность. Проза Малышкина, в основе которой нередко лежит личный опыт участника описываемых событий, отмечена автобиографичностью, сочетанием революционно-романтического пафоса с вниманием к бытовым подробностям.
Среди других сочинений: фельетоны, очерки, литературно-критические статьи, киносценарии.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1940-1947. Т. 1-3;
Сочинения. М., 1965. Т. 1-2;
Избр. произведения. М., 1978. Т. 1-2.