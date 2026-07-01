МАЛЫШЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Родилась 23.08.1947, г. Темир-Тау Карагандинской обл., Казахстан. Окончила Адыгейский государственный педагогический институт в 1969 году, очную аспирантуру - в Кубанском государственном университете (1976-1979), очную докторантуру - в Московском университете им. М. В. Ломоносова (1990-1993).

В Адыгейском педагогическом институте с 1976 года. С 1984-го по 1990 год была деканом факультета истории и советского права. С 1993 года - профессор кафедры истории Адыгейского государственного университета.

Кандидат исторических наук (1979 г.), Доктор исторических наук (1993 г.)

Учителя : Г.А. Куманев, Н.Н. Шушкин, Н.И. Кондакова, В.М. Селунская.

Область интересов : История народов Северного Кавказа (России, СССР) в годы Великой Отечественной войны; Социальная история новейшего времени.

Сочинения: В борьбе за победу. Майкоп, 1992;

Провал «восточной политики» вермахта на Сев. Кавказе // 50 лет Великой Победы. Материалы научно-практической конференции, Майкоп, 1996;

Вермахт и оккупация: теория и практика // Вопросы теории и методологии истории: Сб. науч. тр. Вып. 2. Майкоп, 1997;

Судьба экон. программы Германии на оккупированной территории Сев. Кавказа // История. Этнология. Археология: Информационно-аналитический вестник. Майкоп, 2000;

Геополитические аспекты российской исторической демографии // Вестник Адыгейского гос. ун-та. №4. Майкоп, 2000;

Испытание. Социум и власть: проблемы взаимодействия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Майкоп, 2000.