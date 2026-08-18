МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - лёт­чик-кос­мо­навт СССР , полковник авиа­ции, два­ж­ды Ге­рой Советского Сою­за (1980, 1984 годы).

По­сле окон­ча­ния Харь­ков­ско­го выс­ше­го во­енного авиационного училища лёт­чи­ков (1963 год) слу­жил в ВВС. В 1977 году окон­чил Во­енно-воздушную ака­де­мию им. Ю.А. Га­га­ри­на.

С 1967 года в от­ря­де кос­мо­нав­тов.

Пер­вый кос­мический по­лёт со­вер­шил 5-9 июня 1980 года на кос­мическом ко­раб­ле «Со­юз Т-2» (в ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра) и ор­би­таль­ной стан­ции «Са­лют-6» с при­сты­ко­ван­ным к ней кос­мическим ко­раб­лём «Со­юз-36». Вре­мя по­лё­та 3 суток 22 ч 19 мин.

Вто­рой по­лёт со­вер­шил 3-11 апреля 1984 года на кос­мическом ко­раб­ле «Со­юз Т-11» в ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра советско-индийской экс­пе­ди­ции по­се­ще­ния ор­би­таль­ной стан­ции «Са­лют-7» с при­сты­ко­ван­ным к ней кос­мическим ко­раб­лём «Со­юз Т-10». По­лёт про­дол­жал­ся 7 суток 21 ч 40 мин.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1980, 1984 годы).