МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (16.02.1902-20.02.1957 гг.)

Советский государственный деятель, генерал-полковник инженерно-технической службы (1945 г.). Герой Социалистического Труда (1944 г.), дважды лауреат Государственной премии. Родился в городе Усть-Сысольск Вологодской губернии (ныне город Сыктывкар) в семье учителя. Образование получил в Великолукском железнодорожном техникуме (1924 г.) и МВТУ им. Н. Э. Баумана (1934 г.). С 1939 г.— нарком тяжелого машиностроения СССР. С 1940 г.— заместитель председателя СНК СССР, в сентябре 1941-августе 1942 гг. и в июне 1943-октябре 1945 гг.— нарком танковой промышленности СССР. В годы войны провел большую работу по развитию оборонной промышленности и организации массового выпуска боевой техники, прежде всего танков. В июле-августе 1942 г. находился в Сталинграде, где координировал работу военной промышленности города, участвовал в создании рабочего батальона Сталинградского тракторного завода. Создал научно-конструкторский центр, занимавшийся вопросами танкостроения. С 1945 г. на различной государственной работе, руководитель ряда министерств. В 19471953 и в 1954-1956 гг.— заместитель председателя Совета Министров СССР. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене.