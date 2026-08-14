МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАЛЫШЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский государственный дея­тель, ор­га­ни­за­тор военной промышленности, Ге­рой Социалистического Тру­да (1944 год), генерал-полковник ин­же­нер­но-тан­ко­вой служ­бы (1945 год).

Окон­чил Московский ме­ха­ни­ко-ма­ши­но­стро­ительный институт имени Н.Э. Бау­ма­на (1934 год, ны­не МГТУ).

С 1934 года ра­бо­тал на Ко­ло­мен­ском па­ро­во­зо­стро­ительном за­во­де, с 1938 года его ди­рек­тор. Член ЦК ВКП(б) с 1939 года. Нар­ком тя­жёло­го ма­ши­но­строе­ния СССР (1939-1940 годы). Замести­тель председателя СНК СССР (1940-1944 годы), ку­ри­ро­вал ра­бо­ту ма­ши­но­стро­ительной промышленности. Од­но­вре­мен­но нар­ком сред­не­го ма­ши­но­строе­ния СССР (1940-1941 годы).

В на­ча­ле Великой Отечественной вой­ны пред­ло­жил ме­ры по рас­ши­ре­нию про­изводства тан­ков, ут­вер­ждён­ные пер­вы­ми по­ста­нов­ле­ния­ми ГКО от 1 июля 1941 года. Нар­ком тан­ко­вой промышленности СССР (1941-1942; 1943-1945 годы). Один из главных ор­га­ни­за­то­ров эва­куа­ции тан­ко­строительных пред­при­ятий в ты­ло­вые рай­оны. По пред­ло­же­нию Малышева в ию­ле 1941 года ГКО при­нял ре­ше­ние ис­поль­зо­вать для раз­ме­ще­ния эва­куи­руе­мо­го обо­ру­до­ва­ния тан­ко­вых за­во­дов Ураль­ский ва­го­но­строительный за­вод (город Ниж­ний Та­гил), став­ший са­мым круп­ным про­из­во­ди­те­лем тан­ков в СССР. По ре­ше­нию Малышева на тан­ко­вых за­во­дах ши­ро­ко вне­дря­лись ав­то­ма­тическая свар­ка, ли­тьё в мно­го­ра­зо­вые фор­мы, кон­вей­ер­ная сбор­ка, ав­то­ма­тические и спе­циа­ли­зированные стан­ки и прочее, что спо­соб­ст­во­ва­ло пе­ре­хо­ду за­во­дов к мас­со­во­му про­изводству.

14 июля 1942 года ос­во­бо­ж­дён от по­ста нар­ко­ма тан­ко­вой промышленности из-за не­вы­пол­не­ния сверх­на­пря­жён­но­го пла­на про­изводства тан­ков, не учи­ты­вав­ше­го ре­аль­ные воз­мож­но­сти пред­при­ятий. В апреле 1943 года Малышев об­ра­тил­ся к И. В. Ста­ли­ну с пись­мом, в ко­то­ром пред­ло­жил ряд мер, не­об­хо­ди­мых для соз­да­ния советской во­енной промышленностью средств про­ти­во­дей­ст­вия но­вым германским тя­жё­лым тан­кам (ут­вер­жде­ны по­ста­нов­ле­ния­ми ГКО), в ча­ст­но­сти раз­ра­бот­ку и про­изводство советских тя­жё­лых тан­ков и САУ с 85-мм пуш­ка­ми, под­ка­ли­бер­ных сна­ря­дов. С 28 июня 1943 года вновь нар­ком тан­ко­вой промышленности. Спо­соб­ст­во­вал вне­дре­нию в про­изводство тя­жё­ло­го тан­ка ИС-2, мо­дифи­ка­ции тан­ка Т-34 с 85-мм пуш­кой и другого. В 1945-1947 годы воз­глав­лял Нар­ко­мат (с 1946 года министерство) транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (об­ра­зо­ван из Нар­ко­ма­та тан­ко­вой промышленности), спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции про­изводства те­п­ло­во­зов. Од­но­вре­мен­но с декабря 1945 года во гла­ве сек­ции № 2 Инженерно-тех­нического со­ве­та Специального комитета при ГКО СССР (с апреля 1946 года На­учно-тех­нического со­ве­та Пер­во­го главы управ­ле­ния при СМ СССР) ку­ри­ро­вал про­ек­ти­ро­ва­ние и строи­тель­ст­во за­во­дов по обо­га­ще­нию ура­на га­зо­диф­фу­зи­он­ным ме­то­дом.

Заместитель председателя СМ СССР (декабрь 1947 - март 1953; декабрь 1953 - декабрь 1956 годов). Председатель Государственного комитета СМ СССР по вне­дре­нию пе­ре­до­вой тех­ни­ки в народное хо­зяй­ст­во (январь - декабрь 1948; январь - март 1949 годы). Министр су­до­строительной промышленности СССР (январь 1950 - октябрь 1952 годов). Обес­пе­чил зна­чительный рост про­изводства ПЛ, эс­мин­цев и лёг­ких крей­се­ров за счёт сбор­ки цель­но­сва­рен­ных кор­пу­сов из объ­ём­ных сек­ций свар­ным коль­це­вым сты­ко­воч­ным швом. По пред­ло­же­нию Малышева в 1952 году при­ня­то ре­ше­ние о раз­ра­бот­ке пер­вой советской ПЛ с ядер­ной энер­ге­ти­че­ской ус­та­нов­кой.

Член Пре­зи­диу­ма ЦК КПСС (1952-1953 годы). Министр транс­порт­но­го и тя­жёло­го ма­ши­но­строе­ния СССР (март - июнь 1953 года). Министр сред­не­го ма­ши­но­строе­ния СССР (1953-1955 годы), объ­е­ди­нив­ше­го атом­ную и ра­кет­ную промышленность. Председатель государственной ко­мис­сии по ис­пы­та­нию пер­вой советской тер­мо­ядер­ной бом­бы (12 августа 1953 года). Ор­га­ни­зо­вал се­рий­ное про­изводство атом­ных бомб. Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию атом­ной энер­ге­ти­ки, в том числе строи­тель­ст­ву пер­вой в СССР атом­ной элек­тро­стан­ции (1954 год, город Об­нинск), соз­да­нию пер­во­го в ми­ре над­вод­но­го ко­раб­ля с ядер­ной энер­ге­тической ус­та­нов­кой (ле­до­кол «Ле­нин») и меж­кон­ти­нен­таль­ной бал­ли­сти­чес­кой ра­ке­ты Р-7.

Председатель Государственного комитета СМ СССР по но­вой тех­ни­ке (май 1955 - февраль 1957 годов), 1-й заместитель председателя Государственной эко­но­мической ко­мис­сии по те­ку­ще­му пла­ни­ро­ва­нию народного хо­зяй­ст­ва (декабрь 1956 - февраль 1957 годов).

Государственная премия СССР (1945 год, дваж­ды). На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на, ор­де­ном Ку­ту­зо­ва 1-й сте­пе­ни (1945 год), ор­де­ном Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни (1945 год).

Ур­на с пра­хом Малышева - в Крем­лёв­ской стене.