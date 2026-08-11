МАЛЫШЕВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Торговое дело

Купеческая история Томска помнит Дмитрия Григорьевича Малышева. Однако о ранних годах жизни этого человека практически не сохранилось никаких сведений. Известно, что он родился во второй половине XIX в. в Пермской губернии. Числился купцом 2-й гильдии.

Перебравшись в Томск, М. записался в купцы 2-й гильдии, затем стал купцом 1-й гильдии. С 1885 г. исполнял обязанности бухгалтера Томского отделения Сибирского торгового банка, позднее – агент Российского страхового общества.

В 1902 г. М. выступил одним из учредителей торгового дома «Михайлов и Малышев». Согласно документам общество владело капиталом в 1 млн. руб. Когда в 1906 г. не стало компаньона П.В. Михайлова, М. получил в полное распоряжение торговый дом. Специализировался на продаже тканей, одежды, чая и сахара. Торговый дом вел и оптовую торговлю. Был у М. собственный магазин в доме, принадлежавшем так же М.

В собственности у торгового дома находился кирпичный завод, который был построен еще на средства П.В. Михайлова и З.М. Цибульского в 1882 г. Однако в 1917 г. М. продал его купцу В.И. Теренину.

В 1913 г. М. приобрел Берикульский золотой рудник совместно с купцом А.Д. Родюковым. Владел несколькими домами, которые успешно арендовались другими купцами.

Общественная деятельность

В разные годы занимал М. общественные должности: гласный Томской городской думы; почетный попечитель Алексеевского реального училища; член особого комитета по постройке детской больницы на пожертвования П.В. и А.П. Михайловых.

Был членом учетно-ссудного комитета Томского отделения государственного банка; в 1912 г. – товарищ (заместитель) председателя совета местного съезда золотопромышленников.

М. был сторонником правых политических сил. Входил в руководящее бюро партии «Союз 17 октября» (1905). Позднее стал членом Русского народного общества за веру, царя и Отечество. В 1913 – 1914 гг. – глава Томского губернского отдела Союза русского народа.

Семья

Считается, что супругой М. была Мария Антоновна Серебренникова. Информации о детях нет.