МАЛЫХ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

МАЛЫХ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - российская из­да­тель­ни­ца.

Из ку­печеской се­мьи.

В 1897 и в 1900-1901 годы учи­лась на Выс­ших кур­сах вос­пи­та­тель­ниц и ру­ко­во­ди­тель­ниц фи­зического об­ра­зо­ва­ния П.Ф. Лес­гаф­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1899-1900 годы на медицинском факультете Цю­рих­ско­го университета (Швей­ца­рия). По­зна­ко­ми­лась с Г.В. Пле­ха­но­вым и другими ли­де­ра­ми со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния.

В 1900 году вер­ну­лась в Рос­сию, в 1901 году ос­но­ва­ла в Санкт-Пе­тер­бур­ге ле­галь­ное «Из­да­тель­ст­во Ма­рии Ма­лых», вы­пус­кав­шее де­шё­вую (от 1 до 5 копеек) литературу в се­ри­ях «Со­вре­мен­ная биб­лио­теч­ка», «Об­ще­до­ступ­ная чи­таль­ня», а так­же марк­си­ст­скую литературу в се­рии «Со­вре­мен­ная на­уч­но-об­ра­зо­ва­тель­ная биб­лио­те­ка», с 1905 года - в се­ри­ях «Про­ле­та­ри­ат», «На­уч­ное ми­ро­со­зер­ца­ние» и прочее.

Издательство Малых вы­пус­ти­ло многие тру­ды К. Мар­кса, Ф. Эн­гель­са, А. Бе­бе­ля, П. Ла­фар­га, В. Либк­нех­та, К. Ка­ут­ско­го, Г. В. Пле­ха­но­ва, В. И. Ле­ни­на. С издательством Малых ак­тив­но со­труд­ни­ча­ли А.И. Ели­за­ро­ва-Уль­я­но­ва, В.Д. Бонч-Бруе­вич, В.В. Во­ров­ский, А.М. Кол­лон­тай и другие.

Из­да­ния Малых не­од­но­крат­но кон­фи­скова­лись вла­стя­ми и унич­то­жа­лись, а она са­ма при­вле­ка­лась к су­деб­ной от­вет­ст­вен­но­сти. В 1909 году во вре­мя су­да над ней сбе­жа­ла, эмиг­ри­ро­ва­ла в Швей­ца­рию. Из­да­ва­ла в Цю­ри­хе атеи­стический журнал «Аван­гард» (1911-1913 годы).

В 1914 году, по­сле ам­ни­стии в свя­зи с 300-ле­ти­ем До­ма Ро­ма­но­вых (1913 год), вер­ну­лась в Рос­сию, в 1-ю ми­ро­вую вой­ну в ка­чест­ве мед­се­ст­ры слу­жи­ла в со­ста­ве 2-го Си­бир­ско­го пе­ре­до­во­го вра­чеб­но-пи­та­тель­но­го от­ря­да (1915 год). В 1916 году заведующая фрон­то­вым издательством комитета Сою­за го­ро­дов во Пско­ве.

По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года заведующая издательством Вре­мен­но­го комитета Государственной ду­мы. В 1919 году заведующая литературно-из­да­тель­ским от­де­лом Сою­за ра­бо­чих про­из­вод­ст­вен­но-тру­до­вых и про­мы­сло­вых коо­пе­ра­ти­вов. С 1922 года со­труд­ни­ча­ла с различными советскими ор­га­нами пе­ча­ти, за­ни­ма­лась пе­ре­вода­ми с иностранных язы­ков, при­во­ди­ла в по­ря­док книж­ные фон­ды АН СССР.

Со­хра­ни­лись днев­ни­ки (1889-1957 годы) и под­го­то­вительные за­пи­си к ним (1879-1967 годы) Малых, её пе­ре­пис­ка (ны­не в Центральном государственном ар­хи­ве ис­то­ри­ко-по­ли­тических до­ку­мен­тов Санкт-Пе­тер­бур­га), со­дер­жа­щие цен­ный ма­те­ри­ал по об­ще­ст­вен­но-по­ли­тической ис­то­рии Рос­сии.