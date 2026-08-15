МАЛЫХ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАЛЫХ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - российская издательница.
Из купеческой семьи.
В 1897 и в 1900-1901 годы училась на Высших курсах воспитательниц и руководительниц физического образования П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, в 1899-1900 годы на медицинском факультете Цюрихского университета (Швейцария). Познакомилась с Г.В. Плехановым и другими лидерами социал-демократического движения.
В 1900 году вернулась в Россию, в 1901 году основала в Санкт-Петербурге легальное «Издательство Марии Малых», выпускавшее дешёвую (от 1 до 5 копеек) литературу в сериях «Современная библиотечка», «Общедоступная читальня», а также марксистскую литературу в серии «Современная научно-образовательная библиотека», с 1905 года - в сериях «Пролетариат», «Научное миросозерцание» и прочее.
Издательство Малых выпустило многие труды К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, П. Лафарга, В. Либкнехта, К. Каутского, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина. С издательством Малых активно сотрудничали А.И. Елизарова-Ульянова, В.Д. Бонч-Бруевич, В.В. Воровский, А.М. Коллонтай и другие.
Издания Малых неоднократно конфисковались властями и уничтожались, а она сама привлекалась к судебной ответственности. В 1909 году во время суда над ней сбежала, эмигрировала в Швейцарию. Издавала в Цюрихе атеистический журнал «Авангард» (1911-1913 годы).
В 1914 году, после амнистии в связи с 300-летием Дома Романовых (1913 год), вернулась в Россию, в 1-ю мировую войну в качестве медсестры служила в составе 2-го Сибирского передового врачебно-питательного отряда (1915 год). В 1916 году заведующая фронтовым издательством комитета Союза городов во Пскове.
После Февральской революции 1917 года заведующая издательством Временного комитета Государственной думы. В 1919 году заведующая литературно-издательским отделом Союза рабочих производственно-трудовых и промысловых кооперативов. С 1922 года сотрудничала с различными советскими органами печати, занималась переводами с иностранных языков, приводила в порядок книжные фонды АН СССР.
Сохранились дневники (1889-1957 годы) и подготовительные записи к ним (1879-1967 годы) Малых, её переписка (ныне в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга), содержащие ценный материал по общественно-политической истории России.