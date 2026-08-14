МАЛЫГИН СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ

МАЛЫГИН СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ - российский ис­сле­до­ва­тель Арк­ти­ки, ка­пи­тан-ко­ман­дор (1762 год).

В 1711-1717 годы учил­ся в Московской шко­ле ма­те­ма­тических и на­ви­гац­ких на­ук.

В 1717 году гар­де­ма­ри­ном на­чал служ­бу во фло­те; в 1721 году про­из­ве­дён в лей­те­нан­ты. До 1734 года слу­жил на Балтийском фло­те .

Со­ста­вил пер­вое ру­ко­во­дство по на­ви­га­ции на русском языке «Со­кра­щён­ная на­ви­га­ция по кар­те де-Ре­дук­ци­он» (1733 год).

В начале 1736 года на­зна­чен начальником западного от­ря­да 2-й Кам­чат­ской экс­пе­ди­ции. Ле­том 1736 года на коче «Обь» и ещё двух су­дах про­шёл (вме­сте с А.И. Ску­ра­то­вым) от острова Дол­гий в Ба­рен­це­вом море че­рез про­лив Югор­ский Шар к ни­зо­вью реки Ка­ра, на по­бе­ре­жье Кар­ско­го моря, где ос­та­вил су­да на зи­мов­ку. Ле­том 1737 года вме­сте со Ску­ра­то­вым про­вёл су­да от реки Ка­ра в Об­скую гу­бу (устье Оби) че­рез про­лив ме­ж­ду полуостровом Ямал и островом Бе­лый (ны­не - про­лив Ма­лыги­на); в ре­зуль­та­те пла­ва­ний от­ря­да Малыгина бы­ла опи­са­на эта часть по­бе­ре­жья Северного Ле­до­ви­то­го океана, а так­же со­став­ле­на кар­та по­бе­ре­жья от устья реки Пе­чо­ра до устья реки Обь.

В 1741-1748 годы ру­ко­во­дил под­го­тов­кой штур­ма­нов для фло­та (за­ве­довал Крон­штадт­ской штур­ман­ской ро­той), с 1762 года начальник ад­ми­рал­тей­ской кон­то­ры в Ка­за­ни.