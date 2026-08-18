МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ
МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ - традиционное название голландских живописцев XVII века, писавших главным образом небольшие по формату картины, предназначенные для домашнего интерьера протестантских бюргеров.
Термин возник в конце XVII века.
Многочисленность и высокая продуктивность малых голландцев связаны с распространением коллекционирования, обусловившего исключительное развитие художественного рынка в эту эпоху.
Малые голландцы работали в различных жанрах: пейзажа (Я. ван Рёйсдал, Я. ван Гойен, Х. Сегерс, Х. Аверкамп), интерьера (П. Я. Элинга, П. Санредам, Э. де Витте), натюрморта (В. Калф, П. Клас, В.К. Хеда), анималистическом (П. Поттер, А. Кёйп) и бытовом (Г. Терборх, Г. Метсю, Г. Дау, Я. Стен, А. ван Остаде, П. де Хох и другие). Многие из малых голландцев являются крупнейшими художниками своего времени, в рамках конкретных, узко очерченных жанров решавшими фундаментальные живописные задачи; таким образом, название «малые голландцы» отражает камерный характер их картин, не умаляя художественного уровня выполнявших их мастеров.
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