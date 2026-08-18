МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ

МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ - тра­ди­ци­он­ное на­зва­ние голландских жи­во­пис­цев XVII века, пи­сав­ших главным образом не­боль­шие по фор­ма­ту кар­ти­ны, пред­на­зна­чен­ные для до­маш­не­го ин­терь­е­ра про­те­стант­ских бюр­ге­ров.

Тер­мин воз­ник в конце XVII века.

Мно­го­чис­лен­ность и вы­со­кая про­дук­тив­ность малых голландцев свя­за­ны с рас­про­стра­не­ни­ем кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния, обу­сло­вив­ше­го ис­клю­чи­тель­ное раз­ви­тие ху­дожественного рын­ка в эту эпо­ху.

Малые голландцы ра­бо­та­ли в различных жан­рах: пей­за­жа (Я. ван Рёйс­дал, Я. ван Гой­ен , Х. Се­герс, Х. Авер­камп), ин­терь­е­ра (П. Я. Элин­га, П. Сан­ре­дам, Э. де Вит­те), на­тюр­мор­та (В. Калф, П. Клас, В.К. Хе­да), ани­ма­ли­сти­че­ском (П. Пот­тер, А. Кёйп) и бы­то­вом (Г. Тер­борх, Г. Мет­сю, Г. Дау, Я. Стен, А. ван Ос­та­де , П. де Хох и другие). Мно­гие из малых голландцев яв­ля­ют­ся круп­ней­ши­ми ху­дож­ни­ка­ми сво­его вре­ме­ни, в рам­ках кон­крет­ных, уз­ко очер­чен­ных жан­ров ре­шав­ши­ми фун­даментальные жи­во­пис­ные за­да­чи; таким образом, название «малые голландцы» от­ра­жа­ет ка­мер­ный ха­рак­тер их кар­тин, не ума­ляя ху­дожественного уров­ня вы­пол­няв­ших их мас­те­ров.

Литературу смотри при статье Ни­дер­лан­ды.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)