МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ
Малявин Филипп Андреевич - российский живописец и график, член петербургской Академии Художеств (1906 год).
Сын крестьянина.
В 1885 году отправился на Афон в Грецию, принял монашество и до 1891 года работал в иконописной мастерской монастыря Святого Пантелеимона. По возвращении в Россию учился в петербургской АХ (1892-1899 годы) у П.П. Чистякова, В.П. Верещагина, К.Б. Венига, И.Е. Репина. Член Союза русских художников (с 1903 года), участвовал во многих выставках в России и за рубежом (в том числе в Выставке русского искусства в Париже, 1906 год; в том же году посетил Париж).
Следуя манере Репина, в 1890-е годах создал ряд портретов крестьян («Крестьянская девушка с чулком», 1895 год, ГТГ) и соучеников (К.А. Сомова, И.Э. Грабаря, оба - 1895 года; Е.М. Мартыновой, 1897 год; все - в ГРМ), отмеченных сдержанностью колорита, точностью лепки объёмов и меткостью характеристик. C конца 1890-х годов в творчестве Малявина проявляется стремление к повышенному декоративизму; некоторые черты сближают его со стилем модерн. Оставаясь верным крестьянской тематике, Малявин уходит от конкретных образов ко всё более собирательным: предметная определённость в его картинах сменяется свободной, почти самодовлеющей игрой предельно интенсивных красочных пятен, которые организованы линейным ритмом в декоративно-плоскостное, динамичное целое, обрамляющее скульптурно моделированные лица. В работах этих лет [«Смех», 1899 год, Международная галерея современного искусства, Венеция (за неё получил большую золотую медаль Всемирной выставки 1900 года в Париже); «Девка», 1903 год, «Вихрь», 1906 год, обе - в ГТГ] Малявин добивается завораживающей насыщенности цвета, призванной воплотить стихийную мощь народных типов, передать многообразную шкалу чувств - от безудержного веселья до мрачной сосредоточенности. Лаконизмом и мягкой пластичностью отличаются многочисленные рисунки Малявина.
В 1918-1920 годы работал в Рязанском комитете просвещения, участвовал в создании городской КГ и студии живописи, преподавал в ГСХМ. В 1920-1922 годы жил в Москве; исполнил серию зарисовок с натуры В.И. Ленина и других партийных деятелей (позднее переработал их в карикатуры).
Осенью 1922 года выехал в Берлин, затем в Париж; позднее переехал в Ниццу. В эмиграции Малявин варьирует излюбленные мотивы и приёмы, придавая им иногда черты салонности («Русские крестьянки», 1925 год, Художественный музей Латвии, Рига, и другие); создаёт ряд портретов (балерины А.М. Балашовой, певицы Н.В. Плевицкой и других); участвует во многих выставках. В 1940 году находился в Брюсселе, был ненадолго арестован немецкими оккупационными властями; незадолго до смерти сумел вернуться в Ниццу.