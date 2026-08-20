МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ

Малявин Филипп Андреевич - российский жи­во­пи­сец и гра­фик, член пе­тербургской Академии Художеств (1906 год).

Сын кре­сть­я­ни­на.

В 1885 году от­пра­вил­ся на Афон в Гре­цию, при­нял мо­на­ше­ст­во и до 1891 года ра­бо­тал в ико­но­пис­ной мас­тер­ской монастыря Святого Пан­те­леи­мо­на. По воз­вра­ще­нии в Рос­сию учил­ся в пе­тербургской АХ (1892-1899 годы) у П.П. Чис­тя­ко­ва, В.П. Ве­ре­ща­ги­на , К.Б. Ве­нига, И.Е. Ре­пи­на. Член Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков (с 1903 года), уча­ст­во­вал во мно­гих вы­став­ках в Рос­сии и за ру­бе­жом (в том числе в Вы­став­ке русского искусства в Па­ри­же, 1906 год; в том же го­ду по­се­тил Па­риж).

Сле­дуя ма­не­ре Ре­пи­на, в 1890-е годах соз­дал ряд порт­ре­тов кре­сть­ян («Кре­сть­ян­ская де­вуш­ка с чул­ком», 1895 год, ГТГ) и со­уче­ни­ков (К.А. Со­мо­ва, И.Э. Гра­ба­ря, оба - 1895 года; Е.М. Мар­ты­но­вой, 1897 год; все - в ГРМ), от­ме­чен­ных сдер­жан­но­стью ко­ло­ри­та, точ­но­стью леп­ки объ­ё­мов и мет­ко­стью ха­рак­те­ри­стик. C конца 1890-х годов в твор­че­ст­ве Малявина про­яв­ля­ет­ся стрем­ле­ние к по­вы­шен­но­му де­ко­ра­ти­виз­му; не­ко­то­рые чер­ты сбли­жа­ют его со сти­лем мо­дерн . Ос­та­ва­ясь вер­ным кре­сть­ян­ской те­ма­ти­ке, Малявин ухо­дит от кон­крет­ных об­ра­зов ко всё бо­лее со­би­ра­тель­ным: пред­мет­ная оп­ре­де­лён­ность в его кар­ти­нах сме­ня­ет­ся сво­бод­ной, поч­ти са­мо­дов­лею­щей иг­рой пре­дель­но ин­тен­сив­ных кра­соч­ных пя­тен, ко­то­рые ор­га­ни­зо­ва­ны ли­ней­ным рит­мом в де­ко­ра­тив­но-пло­ско­ст­ное, ди­на­мич­ное це­лое, об­рам­ляю­щее скульп­тур­но мо­де­ли­ро­ван­ные ли­ца. В ра­бо­тах этих лет [«Смех», 1899 год, Ме­ж­ду­народная га­ле­рея современного искусства, Ве­не­ция (за неё по­лу­чил боль­шую зо­лотую ме­даль Все­мир­ной вы­став­ки 1900 года в Па­ри­же); «Дев­ка», 1903 год, «Вихрь», 1906 год, обе - в ГТГ] Малявин до­би­ва­ет­ся за­во­ра­жи­ваю­щей на­сы­щен­но­сти цве­та, при­зван­ной во­пло­тить сти­хий­ную мощь народных ти­пов, пе­ре­дать мно­го­об­раз­ную шка­лу чувств - от безу­держ­но­го ве­се­лья до мрач­ной со­сре­до­то­чен­но­сти. Ла­ко­низ­мом и мяг­кой пла­стич­но­стью от­ли­ча­ют­ся мно­го­численные ри­сун­ки Ма­ля­ви­на.

В 1918-1920 годы ра­бо­тал в Ря­зан­ском комитете про­све­ще­ния, уча­ст­во­вал в соз­да­нии городской КГ и сту­дии жи­во­пи­си, пре­по­да­вал в ГСХМ. В 1920-1922 годы жил в Мо­ск­ве; ис­пол­нил се­рию за­ри­со­вок с на­ту­ры В.И. Ле­ни­на и других партийных дея­те­лей (позд­нее пе­ре­ра­бо­тал их в ка­ри­ка­ту­ры).

Осе­нью 1922 года вы­ехал в Бер­лин, за­тем в Па­риж; позд­нее пе­ре­ехал в Ниц­цу. В эмиг­ра­ции Малявин варь­и­ру­ет из­люб­лен­ные мо­ти­вы и приё­мы, при­да­вая им ино­гда чер­ты са­лон­но­сти («Рус­ские кре­сть­ян­ки», 1925 год, Ху­дожественный му­зей Лат­вии, Ри­га, и другие); создаёт ряд порт­ре­тов (ба­ле­ри­ны А.М. Ба­ла­шо­вой, пе­ви­цы Н.В. Пле­виц­кой и других); уча­ст­ву­ет во мно­гих вы­став­ках. В 1940 году на­хо­дил­ся в Брюс­се­ле, был не­на­дол­го аре­сто­ван немецкими ок­ку­пационными вла­стя­ми; не­за­дол­го до смер­ти су­мел вер­нуть­ся в Ниц­цу.