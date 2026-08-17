МАЛЯНТОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
МАЛЯНТОВИЧ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский и советский общественный и политический деятель, юрист, адвокат.
Сын личного дворянина.
В 1888-1889 годы учился на юридическом факультете Московского университета, отчислен за участие в студенческих волнениях, окончил юридический факультет Дерптского (Юрьевского) университета (1893 год). Один из организаторов (вместе с Н.К. Муравьёвым, В.А. Маклаковым и другими) кружка политических защитников «Молодая адвокатура». С 1898 года присяжный поверенный (с 1893 года помощник).
В 1899-1909 годы один из защитников на процессах по делам участников антиправительственных демонстраций и рабочих волнений (например, на суде над членом РСДРП рабочим П.А. Заломовым, послужившим прототипом главного героя романа М. Горького «Мать» Павла Власова) и революционеров, в том числе Л.Д. Троцкого, Н.Э. Баумана, Е.Д. Стасовой, В.В. Воровского и других. Всего провёл свыше 100 политических процессов, благодаря которым составил себе громкое имя. В 1915 году Малянтович взял на работу помощником присяжного поверенного меньшевика А.Я. Вышинского.
В сентябре - октябре 1917 года по предложению А.Ф. Керенского занимал пост министра юстиции Временного правительства и генерал-прокурора России. Вступил в РСДРП(о) (меньшевиков). В октябре по распоряжению Керенского подписал и разослал местным прокурорам приказ об аресте В.И. Ленина (не был исполнен), обвинённого по делу о вооружённой демонстрации в Петрограде во время июльских событий 1917 года. Арестован в ходе Октябрьской революции 1917 года [26 октября (8 ноября)] вместе с другими членами Временного правительства, освобождён на следующий день по распоряжению Ленина. Получил мандаты (подписанные наркомом юстиции Д.И. Курским и наркомом просвещения А.В. Луначарским) и охранную грамоту с подписью Ленина, гарантировавшие неприкосновенность его личности и жилища.
С августа 1918 года жил в Пятигорске, затем в Екатеринодаре. С сентября 1921 года в Москве, юрисконсульт в Президиуме ВСНХ под непосредственным руководством Ф.Э. Дзержинского. Одновременно с 1922 года член инициативной группы, которая готовила проект Положения о советской адвокатуре, член Всероссийской коллегии адвокатов 1-го состава.
Осенью 1930 года арестован по делу «Союзного бюро» РСДРП, в мае 1931 года освобождён после заступничества Н.К. Муравьёва. Вновь арестован в ноябре 1937 года по обвинениям в организации антисоветского «заговора адвокатов» и санкционировании ареста В.И. Ленина в 1917 году, в течение двух лет подвергался допросам и пыткам. Виновным себя не признал. Обращения Малянтовича к своему бывшему помощнику прокурору СССР А.Я. Вышинскому с просьбой не допустить над ним несправедливой расправы остались без ответа. 21 января 1940 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорён к высшей мере наказания, расстрелян.
В 1959 году реабилитирован по первому обвинению, амнистирован по второму.
Сочинения:
Революция и правосудие. (Несколько мыслей и воспоминаний). М., 1918;
Законы о политических и общественных преступлениях: практический комментарий. СПб., 1910 (совм. с Н.К. Муравьевым);
В Зимнем дворце 25-26 октября 1917 г. // От первого лица. М., 1990.