МАЛЬТУЗИАНСТВО

МАЛЬТУЗИАНСТВО - обоб­щаю­щее на­зва­ние для различных тео­ре­тических кон­цеп­ций и прак­тических мер, сво­ди­мых к двум главным на­прав­лени­ям: тре­бо­ва­нию це­ле­на­прав­лен­но­го сдер­жи­ва­ния (ли­бо да­же со­кра­ще­ния) чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и при­зна­нию де­мо­гра­фического фак­то­ра био­ло­ги­че­ски пре­д­о­пре­де­лён­ным и пер­вич­ным для эко­но­мического раз­ви­тия.

Ро­до­на­чаль­ник мальтузианства - Т.Р. Маль­тус из «пре­ду­пре­ди­тель­ных» пре­пят­ст­вий пе­ре­на­се­ле­нию счи­тал до­пус­ти­мым толь­ко по­ло­вое воз­дер­жа­ние, от­вер­гая по ре­лигиозным со­об­ра­же­ни­ям при­ме­не­ние про­ти­во­за­ча­точ­ных средств. Но уже при его жиз­ни вы­хо­дец из ра­бочих и дея­тель чар­тиз­ма Ф. Плейс в Анг­лии, фи­ло­соф-ате­ист Ч. Но­ул­тон и пуб­ли­цист Р.Д. Оу­эн (сын Р. Оу­эна) в США ста­ли про­па­ган­ди­ро­вать кон­тра­цеп­цию как основной спо­соб ог­ра­ни­че­ния ро­ж­дае­мо­сти и пре­дот­вра­щения пе­ре­на­се­ле­ния.

Бест­сел­лер А. Без­ант «За­кон на­ро­до­на­се­ле­ния» (1878 год) при­нёс из­вест­ность этой идее, а её прак­тическое осу­ще­ст­в­ле­ние на­ча­ли в XX веке М. Стопс в Анг­лии и М. Сан­гер в США. Соз­дан­ные ими Национальный со­вет по се­мей­но­му пла­ни­ро­ва­нию в Лон­до­не (1930 год) и Ли­га кон­тро­ля над ро­ж­дае­мо­стью в Нью-Йор­ке (1921 год, в 1942 году - Американская фе­де­ра­ция пла­ни­руе­мо­го ро­ди­тель­ст­ва) ор­га­ни­зо­ва­ли се­ти специальных кли­ник и от­стаи­ва­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние кон­тра­цеп­ти­вов и ле­га­ли­за­цию абор­тов. По­лу­чая под­держ­ку от круп­но­го биз­не­са, в том числе от Фон­да Рок­фел­ле­ра в 1920-е годы и от спе­ци­аль­но соз­дан­но­го в 1944 году Фон­да Х. Му­ра для фи­нан­си­ро­ва­ния ор­га­ни­за­ций, за­ни­маю­щих­ся во­про­са­ми кон­тро­ля чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, Сан­гер в 1952 году воз­гла­ви­ла соз­дан­ную в Бом­бее (ны­не Мум­баи) не­пра­ви­тельственную Ме­ж­ду­народную ор­га­ни­за­цию пла­ни­ро­ва­ния се­мьи, от­крыв­шую к XXI веке свои пред­ста­ви­тель­ст­ва в боль­шин­ст­ве стран ми­ра при ак­тив­ном взаи­мо­дей­ст­вии со спе­циа­ли­зированными уч­ре­ж­де­ния­ми ООН . Со­рат­ни­ца Сан­гер С. Ка­то ос­но­ва­ла (1948 год) Ас­со­циа­цию пла­ни­ро­ва­ния се­мьи в Япо­нии.

Де­мо­гра­фи­че­ский взрыв спо­соб­ст­во­вал ак­ти­ви­за­ции мальтузианства, сто­рон­ни­ки ко­то­ро­го ста­ли взы­вать к «япон­ско­му при­ме­ру» и «пла­ни­руе­мо­му ро­ди­тель­ст­ву», по­ри­цая (как, например, Дж. Хакс­ли) ка­то­лическую Цер­ковь и ком­му­ни­стические вла­сти СССР и КНР за не­же­ла­ние при­знать про­бле­му пе­ре­на­се­лён­но­сти и не­об­хо­ди­мость кон­тро­ля ро­ж­дае­мо­сти в ми­ро­вом мас­шта­бе.

Во вре­мя «хо­лод­ной вой­ны» поя­ви­лось тре­бо­ва­ние о при­ня­тии се­мей­но­го пла­ни­ро­ва­ния как ус­ло­вия по­лу­че­ния эко­но­мической по­мо­щи от США (кни­га Дж. Роб­бин­са «Слиш­ком мно­го азиа­тов», 1959 год). Ста­ра­ясь дис­тан­ци­ро­вать­ся от ра­сиз­ма, но­вое мальтузианство ви­де­ло уг­ро­зу ци­ви­ли­за­ции не толь­ко в «де­мо­гра­фи­че­ском по­то­пе» (тер­мин французского со­цио­ло­га Г. Бу­ту­ля, 1964 год) из стран «третье­го ми­ра», но и в «бэ­би-бу­ме» в США (книга А. и Л. Дей «Слиш­ком мно­го аме­ри­кан­цев», 1964 год). «Бом­ба пе­ре­на­се­ле­ния» (название бест­сел­ле­ра американского био­ло­га П. Эр­ли­ха, 1968 год) бы­ла по­став­ле­на не­омаль­ту­зи­ан­ст­вом в центр эко­ло­ги­че­ски ок­ра­шен­ной гло­баль­ной про­бле­ма­ти­ки, до­ба­вив­шей к те­ме не­хват­ки про­до­воль­ст­вия в от­ста­лых стра­нах оза­бо­чен­ность кар­ти­ной ми­ро­во­го по­треб­ле­ния не­во­зоб­нов­ляе­мых ре­сур­сов, со­кра­ще­ни­ем за­па­сов пре­сной во­ды и де­гра­да­ци­ей ок­ру­жаю­щей сре­ды вслед­ст­вие энер­ге­тических вы­бро­сов, хи­ми­ка­тов и так далее.

Обос­но­ва­нию «ну­ле­во­го при­рос­та» на­се­ле­ния в кон­тек­сте раз­ре­ше­ния гло­баль­ных про­блем был по­свя­щён 1-й док­лад, пред­став­лен­ный Рим­ско­му клу­бу, - «Пре­де­лы рос­та» (1972 год, русский перевод 1991 год), под­го­тов­лен­ный груп­пой ки­бер­не­ти­ков Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­ло­гического института во гла­ве с Д. Ме­до­усом; кон­троль над ро­ж­дае­мо­стью как не­об­хо­ди­мую пред­по­сыл­ку вы­хо­да сла­бо­раз­ви­тых стран из «по­роч­но­го кру­га ни­ще­ты» от­стаи­ва­ли эко­но­ми­сты и де­мо­гра­фы Я. Тин­бер­ген, Д. Бо­уг и другие.

По­ка на За­па­де про­дол­жа­лись де­ба­ты ме­ж­ду идео­ло­га­ми и про­тив­ни­ка­ми мальтузианства, две стра­ны ми­ра вве­ли жё­ст­кую государственную по­ли­ти­ку «од­на се­мья - один ре­бё­нок»: КНР (с 1979 года) с раз­вёр­ты­ва­ни­ем ре­форм, на­ча­тых Дэн Сяо­пи­ном, и Ин­дия (с 1986 года) по ини­циа­ти­ве пра­витель­ст­ва Р. Ган­ди (во­зоб­нов­ле­ние по­сле пер­во­го не­удач­но­го опы­та И. Ган­ди в 1976 году).

Современный круп­ный фи­нан­со­вый и ме­диа­биз­нес США (например, мил­ли­ар­де­ры У. Баф­фетт, Т. Тер­нер) ока­зы­ва­ет под­держ­ку «гло­ба­ли­за­ции мо­де­ли од­но­дет­ной се­мьи».

Усу­губ­ле­ние во 2-й половине XX века эко­но­мического не­ра­вен­ст­ва ме­ж­ду ми­ро­вы­ми ли­де­ра­ми и ос­таль­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми, не­уда­чи «до­го­няю­щей» мо­дер­ни­за­ции во мно­гих гус­то­на­се­лён­ных стра­нах «треть­е­го ми­ра» сти­му­ли­ро­ва­ли изу­че­ние дол­го­сроч­ной за­ви­си­мо­сти эко­но­мического рос­та от де­мо­гра­фических фак­то­ра. Сре­ди ис­то­ри­ков ста­ло влия­тель­ным «не­омаль­ту­зи­ан­ское» на­прав­ле­ние (М. По­стан в Анг­лии, не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли шко­лы «Ан­на­лов» во Фран­ции, К. Чи­пол­ла в Ита­лии и других), рас­смат­ри­ваю­щее ко­ле­ба­ния чис­лен­но­сти на­се­ле­ния как пер­во­при­чи­ну со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических из­ме­не­ний и кон­флик­тов: го­ло­да, эпи­де­мии, ре­во­лю­ции в ко­неч­ном счё­те - след­ст­вия «де­мо­гра­фи­че­ской пе­ре­груз­ки» (тер­мин Ф. Бро­де­ля). Бы­ло сфор­му­ли­ро­ва­но по­ня­тие «маль­ту­зи­ан­ской ло­вуш­ки» - си­туа­ции, ко­гда при эко­но­мическом рос­те в стра­не её пе­ре­на­се­лён­ность не по­зво­ля­ет под­нять до­хо­ды боль­шин­ст­ва вы­ше про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)