МАЛЬТУЗИАНСТВО
МАЛЬТУЗИАНСТВО - обобщающее название для различных теоретических концепций и практических мер, сводимых к двум главным направлениям: требованию целенаправленного сдерживания (либо даже сокращения) численности населения и признанию демографического фактора биологически предопределённым и первичным для экономического развития.
Родоначальник мальтузианства - Т.Р. Мальтус из «предупредительных» препятствий перенаселению считал допустимым только половое воздержание, отвергая по религиозным соображениям применение противозачаточных средств. Но уже при его жизни выходец из рабочих и деятель чартизма Ф. Плейс в Англии, философ-атеист Ч. Ноултон и публицист Р.Д. Оуэн (сын Р. Оуэна) в США стали пропагандировать контрацепцию как основной способ ограничения рождаемости и предотвращения перенаселения.
Бестселлер А. Безант «Закон народонаселения» (1878 год) принёс известность этой идее, а её практическое осуществление начали в XX веке М. Стопс в Англии и М. Сангер в США. Созданные ими Национальный совет по семейному планированию в Лондоне (1930 год) и Лига контроля над рождаемостью в Нью-Йорке (1921 год, в 1942 году - Американская федерация планируемого родительства) организовали сети специальных клиник и отстаивали широкое распространение контрацептивов и легализацию абортов. Получая поддержку от крупного бизнеса, в том числе от Фонда Рокфеллера в 1920-е годы и от специально созданного в 1944 году Фонда Х. Мура для финансирования организаций, занимающихся вопросами контроля численности населения, Сангер в 1952 году возглавила созданную в Бомбее (ныне Мумбаи) неправительственную Международную организацию планирования семьи, открывшую к XXI веке свои представительства в большинстве стран мира при активном взаимодействии со специализированными учреждениями ООН. Соратница Сангер С. Като основала (1948 год) Ассоциацию планирования семьи в Японии.
Демографический взрыв способствовал активизации мальтузианства, сторонники которого стали взывать к «японскому примеру» и «планируемому родительству», порицая (как, например, Дж. Хаксли) католическую Церковь и коммунистические власти СССР и КНР за нежелание признать проблему перенаселённости и необходимость контроля рождаемости в мировом масштабе.
Во время «холодной войны» появилось требование о принятии семейного планирования как условия получения экономической помощи от США (книга Дж. Роббинса «Слишком много азиатов», 1959 год). Стараясь дистанцироваться от расизма, новое мальтузианство видело угрозу цивилизации не только в «демографическом потопе» (термин французского социолога Г. Бутуля, 1964 год) из стран «третьего мира», но и в «бэби-буме» в США (книга А. и Л. Дей «Слишком много американцев», 1964 год). «Бомба перенаселения» (название бестселлера американского биолога П. Эрлиха, 1968 год) была поставлена неомальтузианством в центр экологически окрашенной глобальной проблематики, добавившей к теме нехватки продовольствия в отсталых странах озабоченность картиной мирового потребления невозобновляемых ресурсов, сокращением запасов пресной воды и деградацией окружающей среды вследствие энергетических выбросов, химикатов и так далее.
Обоснованию «нулевого прироста» населения в контексте разрешения глобальных проблем был посвящён 1-й доклад, представленный Римскому клубу, - «Пределы роста» (1972 год, русский перевод 1991 год), подготовленный группой кибернетиков Массачусетского технологического института во главе с Д. Медоусом; контроль над рождаемостью как необходимую предпосылку выхода слаборазвитых стран из «порочного круга нищеты» отстаивали экономисты и демографы Я. Тинберген, Д. Боуг и другие.
Пока на Западе продолжались дебаты между идеологами и противниками мальтузианства, две страны мира ввели жёсткую государственную политику «одна семья - один ребёнок»: КНР (с 1979 года) с развёртыванием реформ, начатых Дэн Сяопином, и Индия (с 1986 года) по инициативе правительства Р. Ганди (возобновление после первого неудачного опыта И. Ганди в 1976 году).
Современный крупный финансовый и медиабизнес США (например, миллиардеры У. Баффетт, Т. Тернер) оказывает поддержку «глобализации модели однодетной семьи».
Усугубление во 2-й половине XX века экономического неравенства между мировыми лидерами и остальными государствами, неудачи «догоняющей» модернизации во многих густонаселённых странах «третьего мира» стимулировали изучение долгосрочной зависимости экономического роста от демографических фактора. Среди историков стало влиятельным «неомальтузианское» направление (М. Постан в Англии, некоторые представители школы «Анналов» во Франции, К. Чиполла в Италии и других), рассматривающее колебания численности населения как первопричину социально-экономических и политических изменений и конфликтов: голода, эпидемии, революции в конечном счёте - следствия «демографической перегрузки» (термин Ф. Броделя). Было сформулировано понятие «мальтузианской ловушки» - ситуации, когда при экономическом росте в стране её перенаселённость не позволяет поднять доходы большинства выше прожиточного минимума.