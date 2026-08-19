МАЛЬТУС ТОМАС РОБЕРТ

МАЛЬТУС ТОМАС РОБЕРТ - английский эко­но­мист, член Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го общества (1819 год) и Французской ака­де­мии (1833 год), иностранный по­чёт­ный член Пе­тербургской АН (1826 год).

Ро­дил­ся в дво­рян­ской се­мье.

Окон­чил Кем­бридж­ский университет (1788 год), в 1798-1804 годы при­ход­ской свя­щен­ник анг­ли­кан­ской церк­ви, с 1805 года профессор ис­то­рии и по­ли­тической эко­но­мии кол­лед­жа Ост-Инд­ской ком­па­нии в Хей­либе­ри (граф­ст­во Харт­форд­шир). Ос­но­ва­тель Клу­ба по­ли­тической эко­но­мии (1831 год).

Про­сла­вил­ся «Опы­том о за­ко­не на­ро­до­на­се­ле­ния...» (1798 год; русский перевод, т. 1-2, 1868 год), со­дер­жав­шим кри­ти­ку оп­ти­ми­стичных про­све­ти­тель­ских тео­рий про­грес­са У. Го­дви­на и М.Ж. Кон­дор­се и по­ло­жив­шим на­ча­ло маль­ту­зи­ан­ст­ву . Мальтус сво­дил при­чи­ны бед­но­сти в об­ще­ст­ве к не­из­беж­но­му от­ста­ва­нию (пер­во­на­чаль­но как со­от­но­ше­ние ариф­ме­тической и гео­мет­рической про­грес­сий) про­изводства средств су­ще­ст­во­ва­ния от «ес­те­ст­вен­но­го» раз­мно­же­ния на­се­ле­ния и рас­смат­ри­вал бед­ность как не­из­беж­ность. Мальтус и став­ший его дру­гом Д. Ри­кар­до бы­ли еди­ны в том, что по­треб­ле­ние бед­ных не­из­беж­но ог­ра­ни­че­но «ра­бо­чим фон­дом», пре­дос­тав­ляю­щим ка­ж­до­му в сред­нем толь­ко про­жи­точ­ный ми­ни­мум; уве­ли­че­ние до­хо­дов низ­ших клас­сов лишь по­ощ­ря­ет их раз­мно­же­ние, ко­то­рое усу­губ­ля­ет «борь­бу за су­ще­ст­во­ва­ние» и вле­чёт об­рат­ное па­де­ние до­хо­дов и со­кра­ще­ние на­се­ле­ния. Под воз­дей­ст­ви­ем этих идей британский пар­ла­мент в 1834 году пе­ре­смот­рел за­ко­ны о бед­ных, от­ме­нив при­ход­ские де­неж­ные по­со­бия не­иму­щим про­пор­цио­наль­но чис­лен­но­сти се­мей и на­це­лив бед­ных на по­ис­ки са­мой низ­ко­оп­ла­чи­вае­мой ра­бо­ты вме­сто ожи­да­ния по­мо­щи от го­су­дар­ст­ва.

В книге «Прин­ци­пы по­ли­ти­че­ской эко­но­мии с точ­ки зре­ния их прак­ти­че­ско­го при­ме­не­ния» (1820 год) Мальтус под­верг кри­ти­ке пред­став­ле­ния Ри­кар­до и Ж.Б. Сэя об ав­то­ма­тическом со­от­вет­ст­вии ме­ж­ду со­во­куп­ным пред­ло­же­ни­ем то­варов и со­во­куп­ным спро­сом и вслед за Ж.Ш.Л. де Сис­мон­ди обос­но­вы­вал не­об­хо­ди­мость «треть­их лиц» для реа­ли­за­ции ка­пи­та­ли­сти­че­ски про­из­ве­дён­но­го про­дук­та. Од­на­ко в от­ли­чие от Сис­мон­ди Мальтус от­но­сил к «треть­им ли­цам» со­стоя­тель­ные не­про­из­во­ди­тель­ные клас­сы, предъ­яв­ляю­щие до­пол­нительный спрос, - ари­сто­кра­тию, чи­нов­ни­ков, ду­хо­вен­ст­во.

Идеи Мальтус - пред­мет ост­рой по­ле­ми­ки, обу­сло­вив­шей край­но­сти его ре­пу­та­ции от «че­ло­ве­ко­не­на­ви­ст­ни­ка» до «про­вид­ца». Де­мо­гра­фия вы­де­ли­лась из ста­тисти­ки в отдельную нау­ку (А. Гий­ар, 1855 год) в ре­зуль­та­те кри­ти­ки «Опы­та о за­ко­не на­ро­до­на­се­ле­ния...» во Фран­ции. С фор­ми­ро­ва­ни­ем эко­но­мической ис­то­рии как осо­бой на­учной дис­ци­п­ли­ны за Мальтусом был при­знан при­ори­тет в сис­те­ма­тическом ис­сле­до­ва­нии де­мо­гра­фического фак­то­ра об­щественного раз­ви­тия, но ес­ли пред­ста­ви­те­ли не­мец­кой ис­то­ри­че­ской шко­лы в по­лит­эко­но­мии (В. Ро­шер, Г. фон Шмол­лер) оце­ни­ва­ли вклад Мальтуса по­ло­жи­тель­но, то другие учё­ные (Ф. Оп­пен­гей­мер в Гер­ма­нии, Н.П. Ога­нов­ский в Рос­сии) - от­ри­ца­тель­но за иг­но­ри­ро­ва­ние раз­ли­чий эко­но­мической фор­ма­ций.

Наи­бо­лее рез­ки­ми про­тив­ни­ка­ми идей Мальтус бы­ли со­циа­ли­сты во гла­ве с К. Мар­ксом , об­ви­нив­шим Мальтус в том числе в пла­гиа­те и под­чёр­ки­вав­шим со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ские, а не ес­тест­вен­но-био­ло­гические при­чи­ны бед­но­сти («ка­пи­та­ли­сти­че­ский за­кон на­ро­до­на­се­ле­ния»). Од­на­ко не­раз­ра­бо­тан­ность тео­рии на­ро­до­на­се­ле­ния в са­мой со­циа­ли­стической док­три­не бы­ла при­зна­на К. Ка­ут­ским (книге «Влия­ние при­рос­та на­се­ле­ния на про­гресс об­ще­ст­ва», 1880 год), учи­ты­вав­шим влия­ние фор­му­лы Мальтуса о «борь­бе за су­ще­ст­во­ва­ние» на дар­ви­низм. Дж.С. Милль воз­вёл «за­кон на­ро­до­на­се­ле­ния» Мальтуса в ряд ос­но­во­по­ла­гаю­щих для клас­си­че­ской по­ли­ти­че­ской эко­но­мии; председатель 1-го кон­грес­са не­омаль­ту­зи­ан­цев (1910 год) шведский эко­но­мист К. Вик­селль счи­тал от­ри­ца­ние это­го за­ко­на ошиб­кой со­ци­ал-де­мокра­тов.

Современная мак­ро­эко­но­ми­ка вслед за её ос­но­ва­те­лем Дж. М. Кейн­сом счи­та­ет за­слу­гой Мальтуса пред­вос­хи­ще­ние прин­ци­па «эф­фек­тив­но­го спро­са».