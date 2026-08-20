МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ МУЗЕЙ 1812 ГОДА

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года, посвященный Малоярославецкому сражению в Отечественной войне 1812 года, был образован в 1939 году как филиал Бородинского военно-исторического музея.

Первым директором музея стал член Малоярославецкого отделения Калужского общества истории и древностей школьный учитель Александр Ефимович Дмитриев.

Экспозиция музея разместилась в Николаевском соборе Николаевского Черноостровского монастыря. Пострадав во время фашистской оккупации в октябре - декабре 1941 года, 18 декабря 1948 года, музей был открыт как самостоятельное учреждение. Он разместился в здании бывшей монастырской часовни, построенной участником сражения Ф.М. Максимовым в 1860 году для поминовения воинов, павших в Малоярославецком сражении 12/24 октября 1812 года, и располагающейся около их братских могил.

Таким образом, музей и расположенные рядом братские могилы составили единый историко-мемориальный комплекс, расположенный непосредственно на месте сражения.

В музейном комплексе три здания, содержащие две экспозиции: «Сражение при Малом Ярославце. 1812 год», «Уездный город Малоярославец. 1912 год», которые ярко и образно отражают ход кампании 1812 года, рассказывают о Малоярославецком сражении, о роли Калужской губернии в Отечественной войне 1812 года , об истории городских памятников. В здании бывшей часовни с 1987 года работает отдел музея - диорама «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812 года». Ее осмотр сопровождается увертюрой Петра Ильича Чайковского «1812 год» и звуковыми эффектами. Музей занимается комплектованием, сохранением и изучением собственной коллекции связанной с войной 1812 года, научно-просветительской, издательской деятельностью. Также в сфере интересов находится история Калужского края. Будучи деятельным членом Ассоциации ратных полей Европы и Союза музеев России музей принимает участие в работе международных конгрессов полей сражений, организуемых в разных городах России - Москве, Туле, Калининграде, Волгограде и съездах Союза. Это дает возможность общаться с представителями российских и зарубежных музеев и перенимать опыт по различным аспектам музейной работы. Стремясь привлечь как можно больше посетителей, коллективом музея разработаны экскурсионные программы, рассчитанные на разные аудитории. Помимо экскурсий по экспозициям, музей предлагает совершить как обзорные, так и тематические экскурсии по городу: «Памятники истории и архитектуры Малоярославца», «Малоярославец в шести веках», «Малоярославецкое сражение в Отечественной войне 1812 года» и другое. Разработана и успешно действует программа патриотического воспитания подрастающего поколения, которая включает в себя разноплановую работу с детьми дошкольного и школьного возраста. По итогам конкурсов подобных музейных программ, проводимых среди музеев Калужской области , музей неоднократно занимал призовые места. Осуществляя выставочную деятельность, музей сотрудничает с ведущими государственными музеями, показывая выставки из Музея - панорамы «Бородинская битва», Бородинского военно-исторического музея-заповедника, Геологического музея им. В.И. Вернадского, Биологического музея им. К.А. Тимирязева, Историко-литературного музея - заповедника имени Александра Сергеевича Пушкина «Захарово-Большие Вяземы», Калужского областного краеведческого музея и другое, а также с библиотеками и частными коллекционерами. Свои коллекции музей успешно представляет в выставочных проектах музеев Москвы, Подольска, Екатеринбурга, Брянска и других городов страны. В библиотеке музея открыт читальный зал, в котором занимаются школьники, студенты, преподаватели школ и вузов и все интересующиеся историей Малоярославца и Отечественной войны 1812 года. Традиционным музейным праздником стал «День Малоярославецкого сражения», который проходит ежегодно в третье воскресенье октября. В его программе - крестный ход от Николаевского Черноостровского монастыря к братским могилам русских воинов 1812 года, отдание воинских почестей офицерами и солдатами Российской Армии и яркое, красочное зрелище - реконструкция Малоярославецкого сражения, которая разыгрывается российскими и зарубежными военно-историческими клубами. Каждый год музей проводит Всероссийскую научную конференцию «Отечественная война 1812 года и российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях». Информационно-техническое оснащение музея находится на современном уровне. Музей издает сборники докладов научных конференций, буклеты по историческим памятникам города и экспозициям музея, краеведческие пособия для школьников, открытки, календари. К 600-летнему юбилею Малоярославца сотрудниками музея на основе обширного документального и фотоматериала была написана и подготовлена к изданию книга «Малоярославец. История и современность». В 1997 году был создан Попечительский совет музея, в который вошли руководители разных предприятий города. Он оказывает юридическую, финансовую, материальную поддержку музею. Кроме того, благодаря своему авторитету, члены Попечительского совета отстаивают интересы музея на различных уровнях и способствуют созданию его положительного имиджа. За вклад в военно-патриотическое воспитание, сохранение историко-культурного наследия музей неоднократно был награжден Почетными грамотами и Дипломами городских, районных, областных властей, а также Министерства культуры РФ и РОСВОЕНЦЕНТРА при Правительстве РФ.

Иллюстрации:

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года.