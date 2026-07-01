МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ - го­род в Рос­сии, в северо-восточной час­ти Ка­луж­ской области, центр Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го района.

Население 30,6 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Лу­жа.

Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог.

Пред­по­ло­жи­тель­но ос­но­ван как го­род Яро­сла­вец в последней четверти XIV века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ду­хов­ной гра­мо­те сер­пу­хов­ско-бо­ров­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча (конец 1409 - начало 1410 годов). На го­ро­ди­ще (1-я половина I-го тысячелетия нашей эры; XV-XVII века; площадь около 1,44 га), раз­де­лён­ном на 2 пло­щад­ки - верх­нюю (ма­лую) и ниж­нюю (боль­шую) и ок­ру­жён­ном ва­ла­ми (высота 1-3 м), раз­ме­ща­лась де­ревянная кре­пость. Го­род обо­ро­нял южные гра­ни­цы Московского великого княжества во вре­мя на­па­де­ний великих кня­зей ли­тов­ских во 2-й половины XIV - 1-й половины XV веков. Со 2-й половины XV веков центр во­лос­ти в со­ста­ве вла­де­ний ве­рей­ско-бе­ло­зер­ско­го князя Ми­хаи­ла Ан­д­рее­ви­ча. В 1486 году по его за­ве­ща­нию пе­ре­шёл во вла­де­ние великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча, при­об­ре­тя ста­тус «слу­жи­ло­го» го­ро­да. В 1565 году взят в оп­рич­ни­ну ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным. В 1571 году де­ревянная кре­пость со­жже­на крым­ски­ми та­та­ра­ми во вре­мя на­бе­га на Мо­ск­ву ха­на Дев­лет-Ги­рея I, и в даль­ней­шем за­строй­ка ве­лась лишь на тер­ри­то­рии городского по­са­да. В Смут­ное вре­мя не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ра­зо­ре­нию.

Уезд­ный го­род Мо­с­ков­ской губернии (1708-1776 годы), уезд­ный (1776-1797, 1802-1929 годы), за­штат­ный (1797-1802 годы) го­род Ка­луж­ской губернии (в 1776-1796 годы Ка­луж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). Малоярославец был прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен во вре­мя Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го сра­же­ния 1812 года в хо­де Отечественной вой­ны 1812 года , в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го французская ар­мия бы­ла вы­ну­ж­де­на от­сту­пать из Рос­сии по Ста­рой Смо­лен­ской до­ро­ге, ра­зо­рён­ной в хо­де на­чаль­но­го эта­па вой­ны. В XIX веке главными за­ня­тия­ми жи­те­лей го­ро­да бы­ли са­до­вод­ст­во и «пи­тей­ный про­мы­сел». В 1840-1850-е годы че­рез Малоярославец про­шло Мо­с­ков­ско-Вар­шав­ское шос­се, в 1899 году на­ча­лось ре­гу­ляр­ное дви­же­ние по Мо­с­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ской железной дороге, в Малоярославце от­кры­то железнодорожное де­по. Советская власть ус­та­нов­ле­на 8(21) декабря 1917 года. Рай­он­ный центр Московской области (1929-1944 годы), с 1944 года Ка­луж­ской области. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 18 октября 1941 года по 2 января 1942 года. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния в Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 годов.

На центральной пло­ща­ди го­ро­да - храм-па­мят­ник Отечественной вой­ны 1812 года во имя Ус­пе­ния Бо­го­ро­ди­цы в рус­ском сти­ле (1903-1912 годы, архитектор А.Д. Склов­ский, инженер Б.А. Са­виц­кий). В Малоярославце так­же со­хра­ни­лись: церк­ви - Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1742-1744мы; ко­ло­коль­ня 1855 года), Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (1772 год); зда­ния При­сут­ст­вен­ных мест (1810 год), поч­то­вой стан­ции (1840-е годы), стран­но­при­им­ный дом (1854 год). На восточной ок­раи­не Малоярославца - ан­самбль жен­ско­го Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го Чер­но­ос­т­ров­ско­го монастыря (ос­но­ван ме­ж­ду 1486 и 1571 годами, уп­ра­зд­нён в 1920-е годы, во­зоб­нов­лён в 1992 году): со­бор Святого Ни­ко­лая (1823-1839 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор А.Л. Вит­берг) с при­де­лом Спа­са Пре­об­ра­же­ния на хо­рах и церкви Всех Свя­тых в цо­коль­ном эта­же (1876 год); церковь Кор­сун­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1813-1819 годы); боль­нич­ный кор­пус (1813 год), 3-ярус­ная ко­ло­коль­ня (1821 год). Сви­де­те­ля­ми Отечественной вой­ны 1812 года яв­ля­ют­ся так называемые Го­лу­бые во­ро­та мо­на­сты­ря со сле­да­ми от пуль и кар­те­чи.

Па­мят­ни­ки: на трёх брат­ских мо­ги­лах русских вои­нов, пав­ших в сра­же­нии за Малоярославец в 1812 году (1912 год, скульп­тор В.О. Рус­со, про­ект А.В. Вех­нов­ско­го и П.А. Во­лоц­ко­го), М.И. Ку­ту­зо­ву (1988 год). Во­енно-ис­то­рический му­зей 1812 года [в ча­сов­не, по­стро­ен­ной в 1860 году в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле; дио­ра­ма «Сра­же­ние при Ма­ло­яро­слав­це 12(24) октября 1812 года», 1987 год, художник Е.И. Де­ша­лыт]. Городская кар­тин­ная га­ле­рея имени Е.А. Чер­няв­ской (1992 год).

Ве­ду­щие пред­при­ятия: ком­па­ния «Аг­ри­сов­газ» (круп­ный российский про­из­во­ди­тель сталь­ных и алю­ми­ние­вых кон­ст­рук­ций, в том числе на экс­порт), за­во­ды: при­бор­ный (обо­ру­до­ва­ние для пас­са­жир­ско­го железнодорожного транс­пор­та, в том числе тур­ни­ке­ты, ав­то­ма­тические ка­ме­ры хра­не­ния; тор­го­вые ав­то­ма­ты; кон­троль­но-кас­со­вые ап­па­ра­ты и другое), опыт­но-про­из­водственный ак­цио­нер­ный (обо­ру­до­ва­ние под мар­кой «Док­тор Ди­зель» для об­слу­жи­ва­ния ди­зель­ной то­п­лив­ной ап­па­ра­ту­ры; га­раж­ное обо­ру­до­ва­ние и другое), ме­бель­ная фаб­ри­ка (фи­ли­ал ком­па­нии «Мос­ком­плек­тме­бель»; ши­ро­кий ас­сор­ти­мент ку­хон­ной ме­бе­ли). Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - мо­лоч­ный и мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­во­ды.

Близ Малоярославца - уса­деб­ные ан­самб­ли в сёлах Дуб­ров­ка (конец XVIII - начало XX веков) и Пан­ское (де­ревянный глав­ный дом 1813-1814 годов), в селе Во­робь­ё­во - дом-усадь­ба лейб-хи­рур­га С.П. Фё­до­ро­ва в сти­ле мо­дерн (1898-1904 годы, шведский архитектор Г. Свен­сон).

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