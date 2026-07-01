МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ - город в России, в северо-восточной части Калужской области, центр Малоярославецкого района.
Население 30,6 тысяч человек (2010 год).
Расположен на правом берегу реки Лужа.
Железнодорожная станция. Узел автодорог.
Предположительно основан как город Ярославец в последней четверти XIV века. Впервые упоминается в духовной грамоте серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича (конец 1409 - начало 1410 годов). На городище (1-я половина I-го тысячелетия нашей эры; XV-XVII века; площадь около 1,44 га), разделённом на 2 площадки - верхнюю (малую) и нижнюю (большую) и окружённом валами (высота 1-3 м), размещалась деревянная крепость. Город оборонял южные границы Московского великого княжества во время нападений великих князей литовских во 2-й половины XIV - 1-й половины XV веков. Со 2-й половины XV веков центр волости в составе владений верейско-белозерского князя Михаила Андреевича. В 1486 году по его завещанию перешёл во владение великого князя московского Ивана III Васильевича, приобретя статус «служилого» города. В 1565 году взят в опричнину царём Иваном IV Васильевичем Грозным. В 1571 году деревянная крепость сожжена крымскими татарами во время набега на Москву хана Девлет-Гирея I, и в дальнейшем застройка велась лишь на территории городского посада. В Смутное время неоднократно подвергался разорению.
Уездный город Московской губернии (1708-1776 годы), уездный (1776-1797, 1802-1929 годы), заштатный (1797-1802 годы) город Калужской губернии (в 1776-1796 годы Калужское наместничество). Малоярославец был практически полностью разрушен во время Малоярославецкого сражения 1812 года в ходе Отечественной войны 1812 года, в результате которого французская армия была вынуждена отступать из России по Старой Смоленской дороге, разорённой в ходе начального этапа войны. В XIX веке главными занятиями жителей города были садоводство и «питейный промысел». В 1840-1850-е годы через Малоярославец прошло Московско-Варшавское шоссе, в 1899 году началось регулярное движение по Московско-Киево-Воронежской железной дороге, в Малоярославце открыто железнодорожное депо. Советская власть установлена 8(21) декабря 1917 года. Районный центр Московской области (1929-1944 годы), с 1944 года Калужской области. Во время Великой Отечественной войны был оккупирован германскими войсками с 18 октября 1941 года по 2 января 1942 года. Освобождён Красной Армией в ходе контрнаступления в Московской битве 1941-1942 годов.
На центральной площади города - храм-памятник Отечественной войны 1812 года во имя Успения Богородицы в русском стиле (1903-1912 годы, архитектор А.Д. Скловский, инженер Б.А. Савицкий). В Малоярославце также сохранились: церкви - Казанской иконы Божией Матери (1742-1744мы; колокольня 1855 года), Рождества Иоанна Предтечи (1772 год); здания Присутственных мест (1810 год), почтовой станции (1840-е годы), странноприимный дом (1854 год). На восточной окраине Малоярославца - ансамбль женского Малоярославецкого Свято-Николаевского Черноостровского монастыря (основан между 1486 и 1571 годами, упразднён в 1920-е годы, возобновлён в 1992 году): собор Святого Николая (1823-1839 годы, предположительно архитектор А.Л. Витберг) с приделом Спаса Преображения на хорах и церкви Всех Святых в цокольном этаже (1876 год); церковь Корсунской иконы Божией Матери (1813-1819 годы); больничный корпус (1813 год), 3-ярусная колокольня (1821 год). Свидетелями Отечественной войны 1812 года являются так называемые Голубые ворота монастыря со следами от пуль и картечи.
Памятники: на трёх братских могилах русских воинов, павших в сражении за Малоярославец в 1812 году (1912 год, скульптор В.О. Руссо, проект А.В. Вехновского и П.А. Волоцкого), М.И. Кутузову (1988 год). Военно-исторический музей 1812 года [в часовне, построенной в 1860 году в русско-византийском стиле; диорама «Сражение при Малоярославце 12(24) октября 1812 года», 1987 год, художник Е.И. Дешалыт]. Городская картинная галерея имени Е.А. Чернявской (1992 год).
Ведущие предприятия: компания «Агрисовгаз» (крупный российский производитель стальных и алюминиевых конструкций, в том числе на экспорт), заводы: приборный (оборудование для пассажирского железнодорожного транспорта, в том числе турникеты, автоматические камеры хранения; торговые автоматы; контрольно-кассовые аппараты и другое), опытно-производственный акционерный (оборудование под маркой «Доктор Дизель» для обслуживания дизельной топливной аппаратуры; гаражное оборудование и другое), мебельная фабрика (филиал компании «Москомплектмебель»; широкий ассортимент кухонной мебели). Среди предприятий пищевой промышленности - молочный и мясоперерабатывающий заводы.
Близ Малоярославца - усадебные ансамбли в сёлах Дубровка (конец XVIII - начало XX веков) и Панское (деревянный главный дом 1813-1814 годов), в селе Воробьёво - дом-усадьба лейб-хирурга С.П. Фёдорова в стиле модерн (1898-1904 годы, шведский архитектор Г. Свенсон).